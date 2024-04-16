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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Россияне за месяц построили более 100 км фортификаций на побережье Черного моря на оккупированных территориях Крыма и Херсона, - Центр журналистских расследований. ФОТОрепортаж

На временно оккупированном юге Украины россияне строят сеть инженерно-фортификационных сооружений (ИФС). Всего за месяц на черноморском побережье оккупированных территорий Крыма и Херсона построено более 100 км фортификаций.

Об этом сообщил Центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.

фортифікації РФ
Колаж: investigator.org.ua

Как отмечается, в апреле 2024 новые укрепления зафиксированы на значительной части западного побережья Крымского полуострова и в приморских районах Херсонской области. Фортификация появилась в течение февраля-марта 2024 года.

Общая протяженность обнаруженных инженерно-фортификационных сооружений – более 100 км.

Фортифікації РФ

Береговые укрепления ВС РФ вблизи с.Николаевка в Крыму. Фото: t.me/atesh_ru. Коллаж: investigator.org.ua

Линия береговой обороны начинается от поселка Николаевка Симферопольского района и проходит по побережью Черного моря до г. Красноперекопск (Яны Капу) неподалеку от админграницы АР Крым и Херсонской области. В частности, как отмечается, об укреплении севернее Николаевки 17 февраля 2024 года сообщали партизаны движения АТЕШ и опубликовали фото вражеских позиций.

Фортифікації РФ

Фортификации на Тарханкутском полуострове в Крыму. Sentinel-2. 13.04.2024. Коллаж: investigator.org.ua

Далее новые укрепления простираются по побережью на север, а самая большая их концентрация – по периметру мыса Тарханкут, на котором расположены системы противовоздушной обороны оккупантов.

Следует отметить, что в 2023 году ВСУ неоднократно уничтожали российские системы ПВО в этом квадрате.

На западном побережье Крыма свои ИФС оккупанты разместили на таких охранных территориях, как заповедники и природные парки, археологические достопримечательности и туристические объекты, среди жилой застройки.

К примеру, спутниковые снимки указывают на то, что вблизи с. Северное (крымскотат. Nemse Çağaltay, Немсе Чагъалтай) Черноморского района укрепления береговой обороны военные РФ обустроили на руинах античного поселения.

Фортифікації РФ

Укрепление в окрестностях с.Северное в Крыму со спутника и фото античных руин, на которых россияне устроили фортификации. 13.04.2024 г. Коллаж: investigator.org.ua

В феврале-марте 2024 года фортификации оккупантов появились на черноморском побережье оккупированной части Херсонской области. В частности, вокруг таких поселков, как Александровка, Алексеевка, Приморское, Озерное.

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Фортифікації РФ
Черноморское побережье в районе сел Александровка, Алексеевка, Приморское, Озерное (Херсонщина): снимки Sentinel-2 01.01.2024 и 13.04.2024. Коллаж: investigator.org.ua

Автор: 

Крым (26377) фортификации (118) Херсонская область (4758)


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Топ комментарии
+14
Зате скільки ДОРОГ побудували зе-покидьки!
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16.04.2024 15:40
+12
Зате зелені розміновували, та відводили війська. Все згідно оманських договорняків.
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16.04.2024 15:50
+11
10 км фортифікацій на Перекопі та підірваний міст на Чонгарі !!!!

як би вони були, то кацапи на Півдні і Сході досі товклись би на
"лінії Порошенко"
"Я за два с половиной месяца в 2014 году поручил каждому председателю областной государственной администрации, выделил участок фронта, выделили типовой проект каждого отдельно укрепленного пункта, форпоста. И если областная администрация не справлялась с поставленной задачей, то губернатор или заместитель шел или на освобождение или тюрьму", - напомнил пятый президент собственный опыт.
"Почему мы держали Авдеевку 9 лет? Потому что были построены мощные фортификационные сооружения. Так же, как и во Временном Яру, в Марьинке, в Водяном, в Курахово, в Угледаре. Сейчас у нас где они построены?" - спрашивает Порошенко.
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16.04.2024 16:59
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Що збудував контролюючий потоки на будівництво фортифікацій в Україні кірілка тімошонка? Собі третю дачу?
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16.04.2024 15:39 Ответить
Насправді, з призначенням Тимошенко хоч якесь будівництво почалось. Він, звісно, ворюга, але до нього були ще гірші. Бо він краде частку, але будує, а ці просто крали 100% і нічого не будували...
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16.04.2024 15:58 Ответить
на цьому investigator.org.ua дізайнери зовсім рукожопі - понаставили протитанкових пірамідок висотою по 5 метрів (порівняйте з шириною окопу)
і нахрєна пірамідки позаду окопів, а не перед ними?
вочевидь така ж херня і інформація цього investigator.org.ua

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16.04.2024 16:13 Ответить
Я задавав питання безвідносно до оцієї сюрреалістичної "картини Пікассо" яка може зайти лише упоротим ванькам з Костроми
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16.04.2024 17:18 Ответить
Зате скільки ДОРОГ побудували зе-покидьки!
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16.04.2024 15:40 Ответить
І про розброєння, відвід військ, і шашлікі на майскіє не думають?
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16.04.2024 15:41 Ответить
На порядку денному кава...в...
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16.04.2024 15:51 Ответить
а якже буданов, кава . Крим ?
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16.04.2024 15:41 Ответить
Всім ясно, що наша влада в порівнянні з кацапами то навіть не фігня. Що вони зробили?
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16.04.2024 15:43 Ответить
А Вам що, мало марафона? А те, що Володя не втік? Ви собі уявляєте, що було б з нами, якби країною керував якийсь дурачок?
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16.04.2024 17:29 Ответить
а ми за 2 роки майже нічого не збудували на сході..., ось так, зате гроші зекономили...
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16.04.2024 15:43 Ответить
Чому за два? За ВІСІМ років на адміністративній межі з Кримом що було збудовано???
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16.04.2024 16:13 Ответить
Показують нам як треба було південь обороняти. Видно всім?
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16.04.2024 15:45 Ответить
Там окрім Тарханкуту скрізь пісок, ті рови до першого шторму. Крим дуже не зручний для оборони. Тож нехай пиляють бабло і побільше "зубів дракону" - вийде як оренбурзі.
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16.04.2024 15:46 Ответить
Зате зелені розміновували, та відводили війська. Все згідно оманських договорняків.
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16.04.2024 15:50 Ответить
і що? це пережували і висрали. яким чином це сьогодні впливає на ситуацію? От те що за Авдєєвкою не було ніхуа збудовано, а наразі вже треба за Часів Яром будувати, то актуальна тема
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16.04.2024 15:57 Ответить
яким чином це сьогодні впливає на ситуацію? не кажи дурниць, бо таким, що Каховську ГЕС зруйновано, ЗАЕС в окупації, Нікопольщина кожен день під обстрілами, в Кринках наші Воїни гинуть й ще багато чого впливає на сьогодні. за Авдіївку теж питання до зеленої пакості.
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16.04.2024 16:35 Ответить
дивуюсь таким як ти, що можуть повністю перекрутити зміст, вкласти лайно в чужі слова а себе розумником виставити. Розжую тобі: мається сенс в піздєжу на цю тему, а не наслідки бездіяльності влади
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16.04.2024 20:46 Ответить
10 км фортифікацій на Перекопі та підірваний міст на Чонгарі !!!!

як би вони були, то кацапи на Півдні і Сході досі товклись би на
"лінії Порошенко"
"Я за два с половиной месяца в 2014 году поручил каждому председателю областной государственной администрации, выделил участок фронта, выделили типовой проект каждого отдельно укрепленного пункта, форпоста. И если областная администрация не справлялась с поставленной задачей, то губернатор или заместитель шел или на освобождение или тюрьму", - напомнил пятый президент собственный опыт.
"Почему мы держали Авдеевку 9 лет? Потому что были построены мощные фортификационные сооружения. Так же, как и во Временном Яру, в Марьинке, в Водяном, в Курахово, в Угледаре. Сейчас у нас где они построены?" - спрашивает Порошенко.
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16.04.2024 16:59 Ответить
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16.04.2024 17:01 Ответить
Украина завершила строительство фортификаций на Донбассе

Оборонительные сооружения стоили Украине почти миллиард гривен.

21 липня 2017 року - зроблено при Гетьмані !
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16.04.2024 17:03 Ответить
готуються до курортного сезону 😁
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16.04.2024 15:54 Ответить
Україна поклала більше асфальту.
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16.04.2024 16:20 Ответить
І що, без відосика від царя збудували? Бути такого не може...
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16.04.2024 16:28 Ответить
на цих місцях були збудовані бетонні укріплення в два-три поверхи в глибину Прямо на пляжах Приходилось там їх обстежувати в 70-ті роки Можливо вони зараз там ще є Вони не допомогли ні німцям,ні нам Крим був і захоплений і звільнений. Думаю,що і зараз буде невелика допомога для рашки.
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16.04.2024 16:29 Ответить
Вот так выглядит наша дурость и наивность!Вот памятники тупости 73% прастова нариду!Это МЫ должны были строить такие сооружения,это кацапские вояки должны были штурмовать и подыхать при их штурме.А они прошли парадным маршем из Крыма по отличным дорогам не встречая сопративнения,и штурмовать и умирать будут НАШИ парни и девчата.Вот это дело ВАШИХ дурных голов,дорогие любители голобородьки и зеленых комсомольцев!
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16.04.2024 18:09 Ответить
Не треба скігліті!
Маємо 360+ видів дорожних знаків! 60+ видів дорожньої розмітки!
15 водійських категорій! І це лише початок! Слава МВС!
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17.04.2024 08:43 Ответить
 
 