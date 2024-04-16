Россияне за месяц построили более 100 км фортификаций на побережье Черного моря на оккупированных территориях Крыма и Херсона, - Центр журналистских расследований. ФОТОрепортаж
На временно оккупированном юге Украины россияне строят сеть инженерно-фортификационных сооружений (ИФС). Всего за месяц на черноморском побережье оккупированных территорий Крыма и Херсона построено более 100 км фортификаций.
Об этом сообщил Центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в апреле 2024 новые укрепления зафиксированы на значительной части западного побережья Крымского полуострова и в приморских районах Херсонской области. Фортификация появилась в течение февраля-марта 2024 года.
Общая протяженность обнаруженных инженерно-фортификационных сооружений – более 100 км.
Линия береговой обороны начинается от поселка Николаевка Симферопольского района и проходит по побережью Черного моря до г. Красноперекопск (Яны Капу) неподалеку от админграницы АР Крым и Херсонской области. В частности, как отмечается, об укреплении севернее Николаевки 17 февраля 2024 года сообщали партизаны движения АТЕШ и опубликовали фото вражеских позиций.
Далее новые укрепления простираются по побережью на север, а самая большая их концентрация – по периметру мыса Тарханкут, на котором расположены системы противовоздушной обороны оккупантов.
Следует отметить, что в 2023 году ВСУ неоднократно уничтожали российские системы ПВО в этом квадрате.
На западном побережье Крыма свои ИФС оккупанты разместили на таких охранных территориях, как заповедники и природные парки, археологические достопримечательности и туристические объекты, среди жилой застройки.
К примеру, спутниковые снимки указывают на то, что вблизи с. Северное (крымскотат. Nemse Çağaltay, Немсе Чагъалтай) Черноморского района укрепления береговой обороны военные РФ обустроили на руинах античного поселения.
В феврале-марте 2024 года фортификации оккупантов появились на черноморском побережье оккупированной части Херсонской области. В частности, вокруг таких поселков, как Александровка, Алексеевка, Приморское, Озерное.
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і нахрєна пірамідки позаду окопів, а не перед ними?
вочевидь така ж херня і інформація цього investigator.org.ua
як би вони були, то кацапи на Півдні і Сході досі товклись би на
"лінії Порошенко"
"Я за два с половиной месяца в 2014 году поручил каждому председателю областной государственной администрации, выделил участок фронта, выделили типовой проект каждого отдельно укрепленного пункта, форпоста. И если областная администрация не справлялась с поставленной задачей, то губернатор или заместитель шел или на освобождение или тюрьму", - напомнил пятый президент собственный опыт.
"Почему мы держали Авдеевку 9 лет? Потому что были построены мощные фортификационные сооружения. Так же, как и во Временном Яру, в Марьинке, в Водяном, в Курахово, в Угледаре. Сейчас у нас где они построены?" - спрашивает Порошенко.
Оборонительные сооружения стоили Украине почти миллиард гривен.
21 липня 2017 року - зроблено при Гетьмані !
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