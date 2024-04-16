Россияне за месяц построили более 100 км фортификаций на побережье Черного моря на оккупированных территориях Крыма и Херсона, - Центр журналистских расследований. ФОТОрепортаж

На временно оккупированном юге Украины россияне строят сеть инженерно-фортификационных сооружений (ИФС). Всего за месяц на черноморском побережье оккупированных территорий Крыма и Херсона построено более 100 км фортификаций.

Об этом сообщил Центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в апреле 2024 новые укрепления зафиксированы на значительной части западного побережья Крымского полуострова и в приморских районах Херсонской области. Фортификация появилась в течение февраля-марта 2024 года.

Общая протяженность обнаруженных инженерно-фортификационных сооружений – более 100 км.

Береговые укрепления ВС РФ вблизи с.Николаевка в Крыму. Фото: t.me/atesh_ru. Коллаж: investigator.org.ua

Линия береговой обороны начинается от поселка Николаевка Симферопольского района и проходит по побережью Черного моря до г. Красноперекопск (Яны Капу) неподалеку от админграницы АР Крым и Херсонской области. В частности, как отмечается, об укреплении севернее Николаевки 17 февраля 2024 года сообщали партизаны движения АТЕШ и опубликовали фото вражеских позиций.

Фортификации на Тарханкутском полуострове в Крыму. Sentinel-2. 13.04.2024. Коллаж: investigator.org.ua

Далее новые укрепления простираются по побережью на север, а самая большая их концентрация – по периметру мыса Тарханкут, на котором расположены системы противовоздушной обороны оккупантов.

Следует отметить, что в 2023 году ВСУ неоднократно уничтожали российские системы ПВО в этом квадрате.

На западном побережье Крыма свои ИФС оккупанты разместили на таких охранных территориях, как заповедники и природные парки, археологические достопримечательности и туристические объекты, среди жилой застройки.

К примеру, спутниковые снимки указывают на то, что вблизи с. Северное (крымскотат. Nemse Çağaltay, Немсе Чагъалтай) Черноморского района укрепления береговой обороны военные РФ обустроили на руинах античного поселения.

Укрепление в окрестностях с.Северное в Крыму со спутника и фото античных руин, на которых россияне устроили фортификации. 13.04.2024 г. Коллаж: investigator.org.ua

В феврале-марте 2024 года фортификации оккупантов появились на черноморском побережье оккупированной части Херсонской области. В частности, вокруг таких поселков, как Александровка, Алексеевка, Приморское, Озерное.

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