Последствия вражеских обстрелов Сумщины: повреждены жилые дома, разрушены здания предприятия. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты приграничной области. В общей сложности насчитано 25 ударов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
Отмечается, что в результате обстрелов повреждены четыре многоквартирных жилых дома, пять частных жилых домов, легковой автомобиль, уничтожено хозяйственное здание.
Кроме того, разрушениям подверглось здание предприятия.
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Oleg Makarthur
показать весь комментарий16.04.2024 16:24 Ответить Мне нравится 0
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