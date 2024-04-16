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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: повреждены жилые дома, разрушены здания предприятия. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты приграничной области. В общей сложности насчитано 25 ударов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены четыре многоквартирных жилых дома, пять частных жилых домов, легковой автомобиль, уничтожено хозяйственное здание.

Кроме того, разрушениям подверглось здание предприятия.

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Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу
Наслідки обстрілів Сумщини за добу

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3115)


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Сумщину та Харківщину зносять..зачищають під наступ....А що найвеличнійший?..
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16.04.2024 16:24 Ответить
 
 