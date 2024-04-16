Последствия вражеских обстрелов Сумщины: повреждены жилые дома, разрушены здания предприятия. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты приграничной области. В общей сложности насчитано 25 ударов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены четыре многоквартирных жилых дома, пять частных жилых домов, легковой автомобиль, уничтожено хозяйственное здание.

Кроме того, разрушениям подверглось здание предприятия.

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