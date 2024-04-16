В результате авиаудара РФ по гражданской инфраструктуре в Сумской области ранен мужчина, повреждены частные предприятия. ФОТО
Оккупанты нанесли авиаудар по территории Ямпольской громады в Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"16 апреля 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили авиаудар по территории Ямпольской громады Шосткинского района.
В результате атаки врага повреждено имущество двух частных предприятий, в частности, промышленные помещения и транспортное средство, также ранение получил 29-летний предприниматель", - говорится в сообщении.
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий16.04.2024 18:54 Ответить Мне нравится 0
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