В результате авиаудара РФ по гражданской инфраструктуре в Сумской области ранен мужчина, повреждены частные предприятия. ФОТО

Оккупанты нанесли авиаудар по территории Ямпольской громады в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили авиаудар по территории Ямпольской громады Шосткинского района.

В результате атаки врага повреждено имущество двух частных предприятий, в частности, промышленные помещения и транспортное средство, также ранение получил 29-летний предприниматель", - говорится в сообщении.



