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В результате авиаудара РФ по гражданской инфраструктуре в Сумской области ранен мужчина, повреждены частные предприятия. ФОТО

Оккупанты нанесли авиаудар по территории Ямпольской громады в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили авиаудар по территории Ямпольской громады Шосткинского района.

В результате атаки врага повреждено имущество двух частных предприятий, в частности, промышленные помещения и транспортное средство, также ранение получил 29-летний предприниматель", - говорится в сообщении.

Авіаудар по Сумщині
Авіаудар по Сумщині

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3115)


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Суми не еврейський кібуц, Украіна не Ізраіль. Це зовсім інше. І параша не іран. Ось і все
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16.04.2024 18:54 Ответить
 
 