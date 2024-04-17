Утром враг обстрелял Никополь, есть пострадавшая. В течение суток оккупанты 216 раз били по Запорожской области. ФОТОрепортаж

С вечера российские захватчики 4 раза атаковали Никополь и район Днепропетровщины. За сутки под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Направил на город дроны. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных сооружений. Ближе к полуночи оккупанты попали по Мировской громаде Никопольщины. Применили тяжелую артиллерию", - сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Утром 17 апреля из артиллерии враг обстрелял Никополь. Пострадала 63-летняя женщина. Повреждены гимназия, 2 частных дома, линия электропередач.











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"В течение суток оккупанты 216 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов", - сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг нанес 2 авиационных удара управляемыми авиабомбами по Работино и Малой Токмачке. 66 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Работино.

146 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Вербового, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Малых Щербаков.

"Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.