Сутки на Харьковщине: попадание в админздание предприятия в Боровой, есть раненые в Золочеве. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестово.
Обстрелы Харьковщины за сутки:
- 22:30. Изюмский район, Боровская ТГ, с. Боровая. Попадание КАБ в недействующее административное здание предприятия, также повреждены админздания суда, пенсионного фонда, библиотеки и частные дома.
- 22:20 оккупанты повторно ударили КАБом по центральной части пгт Золочев Богодуховского района. Повреждены два частных дома.
- 21:00 пгт Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома.
- 15:00 произошел обстрел из РСЗО г. Волчанска. В результате повреждены 3 жилых дома и автомобиль.
- 14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты". 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами доставлены в медицинское учреждение.
- 09:30 в г. Купянске произошел обстрел КАБами. Поврежден жилой дом, автомобиль.
- 16 апреля 08:20 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Колесниковка. В результате вражеского обстрела ФАБами повреждены 8 частных домов, 5 автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.
Также отмечается, что за сутки на Харьковщине сведенные группы взрывотехников провели разминирование 46,3 га территории, уничтожили 368 взрывоопасных предметов.
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