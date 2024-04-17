Сутки на Харьковщине: попадание в админздание предприятия в Боровой, есть раненые в Золочеве. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестово.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

22:30. Изюмский район, Боровская ТГ, с. Боровая. Попадание КАБ в недействующее административное здание предприятия, также повреждены админздания суда, пенсионного фонда, библиотеки и частные дома.

22:20 оккупанты повторно ударили КАБом по центральной части пгт Золочев Богодуховского района. Повреждены два частных дома.

21:00 пгт Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома.

15:00 произошел обстрел из РСЗО г. Волчанска. В результате повреждены 3 жилых дома и автомобиль.

14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты". 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами доставлены в медицинское учреждение.

09:30 в г. Купянске произошел обстрел КАБами. Поврежден жилой дом, автомобиль.

16 апреля 08:20 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Колесниковка. В результате вражеского обстрела ФАБами повреждены 8 частных домов, 5 автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.







Также отмечается, что за сутки на Харьковщине сведенные группы взрывотехников провели разминирование 46,3 га территории, уничтожили 368 взрывоопасных предметов.