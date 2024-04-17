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Сутки на Харьковщине: попадание в админздание предприятия в Боровой, есть раненые в Золочеве. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестово.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 22:30. Изюмский район, Боровская ТГ, с. Боровая. Попадание КАБ в недействующее административное здание предприятия, также повреждены админздания суда, пенсионного фонда, библиотеки и частные дома.
  • 22:20 оккупанты повторно ударили КАБом по центральной части пгт Золочев Богодуховского района. Повреждены два частных дома.
  • 21:00 пгт Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома.
  • 15:00 произошел обстрел из РСЗО г. Волчанска. В результате повреждены 3 жилых дома и автомобиль.
  • 14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты". 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами доставлены в медицинское учреждение.
  • 09:30 в г. Купянске произошел обстрел КАБами. Поврежден жилой дом, автомобиль.
  • 16 апреля 08:20 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Колесниковка. В результате вражеского обстрела ФАБами повреждены 8 частных домов, 5 автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.

наслідки обстрілів Харківщини
наслідки обстрілів Харківщини
наслідки обстрілів Харківщини

Также отмечается, что за сутки на Харьковщине сведенные группы взрывотехников провели разминирование 46,3 га территории, уничтожили 368 взрывоопасных предметов.

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577)


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