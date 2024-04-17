Сутки на Донетчине: Россияне 9 раз обстреляли область, погиб 1 человек. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупанты обстреляли три района Донецкой области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Очеретинской громаде обстреляны Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево. В Кураховской громаде повреждено админздание и 2 хозяйственные постройки в Остром, админздание в Новоселидовке.

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Краматорский район.

В Лимане повреждены 9 домов. В Константиновской громаде под огнем Ступочки, Предтечино и Майское.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Звановской громаде 1 человек погиб в Верхнекаменском.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 118 человек, в том числе 14 детей.

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