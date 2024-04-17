Сутки на Донетчине: Россияне 9 раз обстреляли область, погиб 1 человек. ФОТОрепортаж
В течение суток российские оккупанты обстреляли три района Донецкой области, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район.
В Очеретинской громаде обстреляны Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево. В Кураховской громаде повреждено админздание и 2 хозяйственные постройки в Остром, админздание в Новоселидовке.
Краматорский район.
В Лимане повреждены 9 домов. В Константиновской громаде под огнем Ступочки, Предтечино и Майское.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Звановской громаде 1 человек погиб в Верхнекаменском.
Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 118 человек, в том числе 14 детей.
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Чайка Київ
показать весь комментарий17.04.2024 11:26 Ответить Мне нравится 0
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