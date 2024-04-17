Зеленский о последствиях ракетного удара РФ по Чернигову: Продолжается спасательная операция, люди под завалами. Уже 10 погибших и 20 пострадавших. ФОТОрепортаж
Число погибших в результате российских ракетных ударов по Чернигову возросло до 10, еще 20 человек пострадали.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-каналі, информирует Цензор.НЕТ.
"Чернигов. Идет спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого бы не было, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил глава государства.
"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", - добавляет Зеленский.
Как сообщалось, сегодня, 17 апреля, российские войска ударили ракетами по Чернигову. Черниговцев призывают сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ. Ранее сообщалось о 8 погибших и 18 пострадавших в Чернигове.
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Рашистькі кацапи - пі@ари!
Зеленський! Відосіком не обійдешся! Скликай Радбез ООН, слізно розповідай особисто за рашистський терор (можно скайпом), вимагай негайного визнання @уйлостану країною-терористом
Щирі співчуття постраждалим та рідним. Суми 😥
треба готуватися до найгіршого.
зе!поцу, ніхто нічого більше не дасть!
і воно, на збирається йти, а тільки бикує. корчить з себе абіженку, якій всі винні.
5-6 менеджерів краде, як в останній раз.
послухайте, що каже боря шефір. це, колективний зе!утирок.
Джерело:
1. ППО - це зброя захисту. За таких розкладів кацапня роками буде запускати по нас ракети.
2. Нарід (в залежності від ранкових новин) хоче, щоб було захищено 23 обласних центри, 30 великих ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і АЕС, 20 розподільчих електропідстанцій на високовольтних ЛЕП, 10 військових аеродромів, 6 морських портів, ну ще газосховища, великі оборонні підприємства і т.д.
Ітого: 100 комплексів "петріот".
Натомість, треба вимагати від Заходу зброю для знищення засобів запуску ракет наземного, морського та авіаційного базування.
тварь зелена, кров цих людей, на тобі!!
Недолугому світить державна зрада!