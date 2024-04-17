Зеленский о последствиях ракетного удара РФ по Чернигову: Продолжается спасательная операция, люди под завалами. Уже 10 погибших и 20 пострадавших. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате российских ракетных ударов по Чернигову возросло до 10, еще 20 человек пострадали.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-каналі, информирует Цензор.НЕТ.

"Чернигов. Идет спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого бы не было, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил глава государства.

"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", - добавляет Зеленский.

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Как сообщалось, сегодня, 17 апреля, российские войска ударили ракетами по Чернигову. Черниговцев призывают сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ. Ранее сообщалось о 8 погибших и 18 пострадавших в Чернигове.