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Зеленский о последствиях ракетного удара РФ по Чернигову: Продолжается спасательная операция, люди под завалами. Уже 10 погибших и 20 пострадавших. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате российских ракетных ударов по Чернигову возросло до 10, еще 20 человек пострадали.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-каналі, информирует Цензор.НЕТ.

"Чернигов. Идет спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого бы не было, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил глава государства.

"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", - добавляет Зеленский.

Читайте: В Чернигове нужна кровь для раненых во время обстрела

наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову

Как сообщалось, сегодня, 17 апреля, российские войска ударили ракетами по Чернигову. Черниговцев призывают сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ. Ранее сообщалось о 8 погибших и 18 пострадавших в Чернигове.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обстрел (27114) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+16
Щирі співчуття постраждалим та рідним. Київ
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17.04.2024 11:29
+14
Третій рік твої "шашлики" відригуються кров'ю.
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17.04.2024 11:54
+13
Щирі співчуття рідним загиблих, швидкого одужання пораненим!
Рашистькі кацапи - пі@ари!
Зеленський! Відосіком не обійдешся! Скликай Радбез ООН, слізно розповідай особисто за рашистський терор (можно скайпом), вимагай негайного визнання @уйлостану країною-терористом
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17.04.2024 11:36
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Щирі співчуття постраждалим та рідним. Київ
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17.04.2024 11:29 Ответить
дуже схоже на лікарню..., який жах, які ж п#дори...
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17.04.2024 11:34 Ответить
Щирі співчуття рідним загиблих, швидкого одужання пораненим!
Рашистькі кацапи - пі@ари!
Зеленський! Відосіком не обійдешся! Скликай Радбез ООН, слізно розповідай особисто за рашистський терор (можно скайпом), вимагай негайного визнання @уйлостану країною-терористом
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17.04.2024 11:36 Ответить
Якби не зняли міни, цього не відбулося. Недостача ППО то вже слідство зняття мін.
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17.04.2024 11:41 Ответить
Може хтось з цих людей міг виїхати за кордон, але наша влада, порушивши Конституцію України і норми міжнародного права, заблокувала кордон.
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17.04.2024 11:37 Ответить
ну вот что за ерунду несете? все кто не военнообязанный спокойно могу выехать
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17.04.2024 11:48 Ответить
Але не хочуть залишати чоловіків, батьків, синів.
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17.04.2024 12:26 Ответить
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 😥🥀


Щирі співчуття постраждалим та рідним. Суми 😥
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17.04.2024 11:41 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
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17.04.2024 11:46 Ответить
Як казали наші мудрі предки - 9 куль на зрадників а 1 на ворога....самий вірний розрахунок
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17.04.2024 11:51 Ответить
А купити Петріот за кошти великого крадівництва та збори з грального бізнесу мами геть.манцева НІЯК?
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17.04.2024 11:48 Ответить
Цей гаркаво-хриплий пінгвін мені дуже нагадує імператора НЕРОНА ..той також любив танцювати співати...вважав себе за найвеличнішого актора...задрочував римлян своїми писанинами .а потім під 'Загибель Трої" спалив до чортової матері Рим
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17.04.2024 11:49 Ответить
Так может деньги надо тратить не на марафоны, которые на хрен ни кому не надо или на найемов, которые рассказывают про 100500 уровней "защиты"... А покупать ПВО, не дожидаясь когда его подарят.
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17.04.2024 11:49 Ответить
на жаль, це не останній раз.
треба готуватися до найгіршого.

зе!поцу, ніхто нічого більше не дасть!
і воно, на збирається йти, а тільки бикує. корчить з себе абіженку, якій всі винні.
5-6 менеджерів краде, як в останній раз.
послухайте, що каже боря шефір. це, колективний зе!утирок.
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17.04.2024 11:49 Ответить
Третій рік твої "шашлики" відригуються кров'ю.
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17.04.2024 11:54 Ответить
Жодного дня не проходить що б варварська орда не убивала мирних гроиадян це спланований геноцид проти українського народу ,цього разу жертвою став Чернігів і світ закриває на це очі ,під час іранської атаки по Їзраїлю де не було жертв і руйнувань всі світові ЗМІ піднялись ,а тут убили рашисти щонайменше десять людей, ні зібрання ген. асамблеї ООН ,в американському конгресі ніяк не ухвалять допомогу країні яку нациська росія хоче знищити ,та і українська діаспора бездіяльна як і переселенці я вже не кажу про провальну інформаційну політику.
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17.04.2024 12:03 Ответить
"український бюджет щорічно втрачає кошти, за які можна купити 29 пускових установок HIMARS з усім необхідним обладнанням. "

Джерело:
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17.04.2024 12:05 Ответить
В нас формується хибна концепція: "Захід, давай ще більше ППО" (її наполегливо формує ОПа).

1. ППО - це зброя захисту. За таких розкладів кацапня роками буде запускати по нас ракети.
2. Нарід (в залежності від ранкових новин) хоче, щоб було захищено 23 обласних центри, 30 великих ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і АЕС, 20 розподільчих електропідстанцій на високовольтних ЛЕП, 10 військових аеродромів, 6 морських портів, ну ще газосховища, великі оборонні підприємства і т.д.
Ітого: 100 комплексів "петріот".

Натомість, треба вимагати від Заходу зброю для знищення засобів запуску ракет наземного, морського та авіаційного базування.
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17.04.2024 12:05 Ответить
"й цього не було б...", - підоре, те зелений, якби ти менше асфальту клало напередодні війни, а надто після того, як тобі, зелений непотріб, за півроку попереджали...
тварь зелена, кров цих людей, на тобі!!
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17.04.2024 12:24 Ответить
"И этого бы не было, если бы..." - якщо клован залишався би клованом на сцені.....

Недолугому світить державна зрада!
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17.04.2024 12:36 Ответить
Нах нам таке керівництво з препи.дентом, які не можуть організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, а займаються лише пропиз.онами, відосіками і монологами?. Нах портрібен такий препиз.ент, котри смакує скільки загиблих, поранених, зниклих і під завалами? Кому він потрібен? Країну руйнують і готують до капітуляції!
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17.04.2024 15:54 Ответить
 
 