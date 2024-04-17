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В результате ракетного удара РФ по Чернигову погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец. ФОТО

В среду, 17 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. В результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что в результате вражеского удара она получила смертельное осколочное ранение.

Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова.

"Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Николаевец служила в полиции с июня 2023 года. Без дочери остались родители девушки", - говорится в сообщении.

Читайте также: Нацполиция о ракетном ударе РФ по Чернигову: есть информация о шести пропавших без вести гражданах. ВИДЕО+ФОТО

Загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших та понад 60 постраждалих.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".

Автор: 

обстрел (27114) Нацполиция (16458) Чернигов (884) жертвы (2071)


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Топ комментарии
+19
А інші загиблі не варті згадки?! Вони нижчого сорту,не належать до касти "обраних"?! Чим продиктована така вибірковість?! Вічна пам'ять УСІМ загиблим!
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17.04.2024 16:14
+17
Світла пам'ять дівчинці !
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17.04.2024 16:13
+7
Вічная пам'ять.
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17.04.2024 16:34
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Світла пам'ять дівчинці !
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17.04.2024 16:13 Ответить


Царство Небесне Алінi! 🙏🙏🙏 Родинi щире спiвчуття! 😥🥀
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17.04.2024 18:35 Ответить
А інші загиблі не варті згадки?! Вони нижчого сорту,не належать до касти "обраних"?! Чим продиктована така вибірковість?! Вічна пам'ять УСІМ загиблим!
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17.04.2024 16:14 Ответить
Тим більше, що вона була вдома на лікарняному ....

"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району ."

Джерело:
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17.04.2024 16:20 Ответить
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 Родинам щире спiвчуття! 😥🥀
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17.04.2024 18:32 Ответить
Вічная пам'ять.
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17.04.2024 16:34 Ответить
бідна дитина 25 років всього ...сум і біль..
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17.04.2024 16:39 Ответить
В тому що ця дівчина лейтенант поліції і була на лікарняному є щось героічне? Чи вона єдина хто загинув у Чернігові?
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17.04.2024 16:42 Ответить
це новина з із посиланням на https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid025SK33V2ucSGBXWSDtfLtF8jz2LcwkULschiZTNAHbbt8xwtzCwMk7vB7gpLZex6cl?locale=uk_UA пресслужбу Нацполіції.

Вибач, що тобі не вгодили в висвітленні події
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17.04.2024 16:46 Ответить
В моєму рідному місті загинули десятки цивільних, серед яких діти і про це ніхто, і ні де не згадав. Вибач, що я тобі такі дрібниці пишу.
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17.04.2024 16:55 Ответить
до чого тут інші? Це передруківка новини з офіційного сайту МВС. Про інших буде або ввечері .або завтра і теж ,скоріше за все з ссилкою на офіційний ресурс.
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17.04.2024 17:18 Ответить
так робляться новини
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17.04.2024 17:19 Ответить
Це не новини, а точніше приклад того як новини не повинні робитися.
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17.04.2024 19:33 Ответить
роби краще, іди працюй в СМІ
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17.04.2024 21:43 Ответить
то напишіть про це і вишліть новини по порталах новинних , і тоді про це напишуть.
Я про це вам написав.
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17.04.2024 17:20 Ответить
Скільки Вам рочків?
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17.04.2024 19:37 Ответить
когда-то (наверное, когда людей было меньше, они были более дружные, на одной волне и не у нас) некрологи в газетах печатались периодически. наверное, только за всяких бездомных\безыменных не вспоминали, народ, видимо, интересовался, чего тут в окрУге происходит. теперь есть соцсети, интернет, онлайнказино и фейсбук плюс четыре стены, которым \по большому счету\ все равно. ну еще остались организации, которые пока еще за сотрудниками смотрят периодически, окромя родственников.
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17.04.2024 17:42 Ответить
Ось скажiть, будь ласка, навiщо зараз влаштовувати срач у коментарях?! Дитина загинула-велике лихо у батьків, а ви тут отрутою бризкаєте...
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17.04.2024 18:43 Ответить
Отрута, для суспільства, це коли одним приділяється нічим не виправдана увага, а інших забувають, бо в них немає погон.
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17.04.2024 19:34 Ответить
Царство Небесне , сонечко.
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17.04.2024 16:45 Ответить
Іншим така шана не світить?
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17.04.2024 16:56 Ответить
Всім невинно убієнним від кацапської нечисті
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17.04.2024 17:24 Ответить
А що одразу так не можна було написати?
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17.04.2024 19:32 Ответить
🙏🙏🙏
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17.04.2024 18:45 Ответить
Шкода дівчину, але ні на грам небільше, ніж інших загиблих, що були без погон.
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17.04.2024 18:02 Ответить
дівчину шкода найбільше - готова мати,народила б дітей,були б люди.а так все обірвалось.
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17.04.2024 18:26 Ответить
Однозначно, з хлопців який толк вони ж матерями не будуть, особливо якщо хлопці без погон.
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17.04.2024 19:38 Ответить
 
 