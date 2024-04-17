В результате ракетного удара РФ по Чернигову погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец. ФОТО

В среду, 17 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. В результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что в результате вражеского удара она получила смертельное осколочное ранение.

Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова.

"Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Николаевец служила в полиции с июня 2023 года. Без дочери остались родители девушки", - говорится в сообщении.

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Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших та понад 60 постраждалих.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".