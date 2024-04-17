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Во Львове объявили победителей конкурса на проект мемориала Героев Украины. ФОТОрепортаж

Во Львове завершился архитектурный конкурс на мемориальный комплекс военных захоронений Героев Украины по ул. И. Мечникова, длившийся три месяца. Кроме зоны захоронений здесь планируется обустроить мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий – место для захоронения урн с прахом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском городском совете.

Победителями конкурса стала команда архитекторов из Хмельницкого – Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер. Их проект – это концепция. Ее еще будут дорабатывать с членами совещательного совета, в который входят военные, семьи погибших и представители духовенства, с которыми накануне встречались архитекторы.

Проєкт Меморіалу Героїв України у Львові

По проекту нагробные сооружения на кладбище предлагают выполнить из белого архитектурного бетона с вкраплениями натурального камня (терраццо). На надгробном камне будет место для фотографии и имени с годами жизни погибшего. Вместе с надгробным камнем будет место для размещения цветов и лампадок. Также сбоку у могил обустроят небольшие места для сидения унифицированного дизайна.

Важной частью зоны захоронений станет колумбарий – место для захоронения урн с прахом, куда можно будет спуститься как по лестнице так и по пандусу.

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Колумбарій Меморіалу Героїв України у Львові

"На передней части комплекса возле ул. Мечникова предлагаем обустроить площадь с монументом неизвестному воину. Концепция новой площади заключается в изменении оси города на историческую ось. Эта ось направлена на северо-восток и восток в усредненную точку, объединяющую координаты боев за Киев, Харьков, Донецк, Авдеевку, Дебальцево, Иловайск, Херсон и основное направление обороны Украины. Такое смещение оси должно привлечь внимание к географическому единству Украины и контрастировать со структурой города, врезаясь в нее", - говорит автор проекта Дмитрий Райфшнайдер.

Проєкт Меморіалу Героїв України у Львові

Сечение граней Монумента неизвестному воину будет напоминать щит. Монумент может иметь много символических считываний, но основное – это зеленые пути, в перспективе идущие к небу. А зелень на щите будет символизировать цвет нации, который ушел защищать государство.

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Проєкт Меморіалу Героїв України у Львові

Также на площади разместят плиту, на которой изобразят графические знаки бригад и подразделений, герои которых воевали за Украину. Здесь же будет и место возложения цветов.

В конце "марсового поля" оставят крест в честь Украинской галицкой армии, завершающий центральную ось всего комплекса. Возле креста будет размещено молитвенное сооружение.

Напомним, Кабмин утвердил расположение Национального военного кладбища в Гатненской громаде на Киевщине. Как отметили в Минветеранов, первые захоронения на Национальном военном кладбище могут состояться в конце лета - в начале осени этого года.

Автор: 

кладбище (279) Львов (4582) мемориал (158)


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Ну де ж в Україні хоч щось зробити українцям без райфшнайдерів, понятне діло. Та ще й з символічною зеленню на щиті, яка зрозуміло що на зе символізуватиме...
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17.04.2024 19:18 Ответить
Гут!
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17.04.2024 19:57 Ответить
Конкурси, дороги, барабани, пательні...
Я не проти вшанування, але з таким відношенням у нас скоро країни не буде... То кому тоді ці дороги, меморіали та інша хрінь буде потрібна..?!
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17.04.2024 20:14 Ответить
Теж саме хотів прокоментувати.
Може спершу закінчити війну, тоді й пам'ятки будувати...
То на похорон скидаються родичі та знайомі, а на меморіали виділяють з бюджету...
А ще цей проєкт банальний копіпаст.
Такий самий за концепцією, майже 1:1 є, здається мені в Будапешті
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17.04.2024 21:33 Ответить
Так. Гарно буде. Як що кацап туди не дійде. Все для фронту! Все для перемоги! То не наші гасла...Цікаво, звідки впевненість така? І чому тоді бойченко не оголосив такий проєкт в Маріуполі?
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17.04.2024 20:14 Ответить
Гроші на зброю для ЗСУ !
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17.04.2024 21:44 Ответить
Класс тепер львів'яни зможуть частіше відпочивати на цвинтарі, бо раніше їм саме цього не вистачал
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17.04.2024 22:03 Ответить
Краще б викинули на смітник тих чортових польських "пєтушат", і на тому місці збудували щось величне в пам'ять про наших Героїв. Бо якусь гидоту наплатунували на узбіччі цвинтаря і пишаються цим. Ідіоти!
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17.04.2024 22:50 Ответить
Та з таким підходом скоро вся Україна може стати суцільним меморіалом.
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18.04.2024 05:43 Ответить
 
 