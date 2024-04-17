Во Львове объявили победителей конкурса на проект мемориала Героев Украины. ФОТОрепортаж

Во Львове завершился архитектурный конкурс на мемориальный комплекс военных захоронений Героев Украины по ул. И. Мечникова, длившийся три месяца. Кроме зоны захоронений здесь планируется обустроить мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий – место для захоронения урн с прахом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском городском совете.

Победителями конкурса стала команда архитекторов из Хмельницкого – Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер. Их проект – это концепция. Ее еще будут дорабатывать с членами совещательного совета, в который входят военные, семьи погибших и представители духовенства, с которыми накануне встречались архитекторы.

По проекту нагробные сооружения на кладбище предлагают выполнить из белого архитектурного бетона с вкраплениями натурального камня (терраццо). На надгробном камне будет место для фотографии и имени с годами жизни погибшего. Вместе с надгробным камнем будет место для размещения цветов и лампадок. Также сбоку у могил обустроят небольшие места для сидения унифицированного дизайна.

Важной частью зоны захоронений станет колумбарий – место для захоронения урн с прахом, куда можно будет спуститься как по лестнице так и по пандусу.

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"На передней части комплекса возле ул. Мечникова предлагаем обустроить площадь с монументом неизвестному воину. Концепция новой площади заключается в изменении оси города на историческую ось. Эта ось направлена на северо-восток и восток в усредненную точку, объединяющую координаты боев за Киев, Харьков, Донецк, Авдеевку, Дебальцево, Иловайск, Херсон и основное направление обороны Украины. Такое смещение оси должно привлечь внимание к географическому единству Украины и контрастировать со структурой города, врезаясь в нее", - говорит автор проекта Дмитрий Райфшнайдер.

Сечение граней Монумента неизвестному воину будет напоминать щит. Монумент может иметь много символических считываний, но основное – это зеленые пути, в перспективе идущие к небу. А зелень на щите будет символизировать цвет нации, который ушел защищать государство.

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Также на площади разместят плиту, на которой изобразят графические знаки бригад и подразделений, герои которых воевали за Украину. Здесь же будет и место возложения цветов.

В конце "марсового поля" оставят крест в честь Украинской галицкой армии, завершающий центральную ось всего комплекса. Возле креста будет размещено молитвенное сооружение.

Напомним, Кабмин утвердил расположение Национального военного кладбища в Гатненской громаде на Киевщине. Как отметили в Минветеранов, первые захоронения на Национальном военном кладбище могут состояться в конце лета - в начале осени этого года.