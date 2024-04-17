В течение дня россияне 4 раза били по Никопольщине артиллерией и 13 раз атаковали БпЛА. ФОТОрепортаж

В течение 17 апреля российские войска из дронов и артиллерии обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Совершили 17 атак. Прилетало по Никополю, Мировской, Красногригоревской, Марганецкой, Покровской громадам. Повреждены 14 частных домов, гаражи и авто.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Удар за ударом сегодня – по Никопольщине. 13 раз враг атаковал район беспилотниками. Еще 4 – артиллерией. Прилетало по Никополю, Мировской, Красногригоревской, Марганецкой, Покровской громадам", - написал Лысак.

Повреждена больница, инфраструктурный объект. А еще – 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, 4 гаража и столько же авто. Разбиты теплицы и парники. Газопроводы и линии электропередач.

Лысак добавил: "По Синельниковскому району агрессор ударил ракетой. Уничтожил частный дом, еще 3 – повредил. Разбиты 4 хозяйственные сооружения, 5 машин, газопровод".

Люди не пострадали.

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