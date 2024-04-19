Украина получила от иностранных партнеров 18 модульных мостов общей стоимостью $23,3 млн. ФОТОрепортаж

В рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило 18 комплектов модульных мостов (производитель – Acrow Corporation of America, США).

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Проект RELINC инициирован Украиной и Всемирным банком. Приобретением и доставкой мостовых систем занимается Управление ООН по обслуживанию проектов в Украине. Общая стоимость контракта – 23,3 млн долларов США. Вся партия – 18 комплектов – уже в Украине.

Также сообщается, что поставщик модульных мостовых систем ACROW Corporation of America также подарил Агентству отдельный контейнер с оборудованием для установки мостов – домкратами и деформационными швами.

"Модульные мосты позволяют быстро восстанавливать транспортное сообщение там, где постоянные инженерные сооружения разрушены или повреждены в результате боевых действий, а также обеспечивать логистику товаров и грузов", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что у Украины уже есть опыт использования модульных мостов.

"С декабря 2022 года страна получила 6 модульных мостов от Швеции, 18 от Чехии, 10 от Норвегии. Франция передала 3 временных моста — каждый спроектированный под конкретную задачу и объект. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные модульные мосты". В июне 2023 года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: неприбыльный фонд The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета, который финансирует поставки 9 модульных мостов в Украину", - рассказали в Министерстве.





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