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Украина получила от иностранных партнеров 18 модульных мостов общей стоимостью $23,3 млн. ФОТОрепортаж

В рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило 18 комплектов модульных мостов (производитель – Acrow Corporation of America, США).

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Проект RELINC инициирован Украиной и Всемирным банком. Приобретением и доставкой мостовых систем занимается Управление ООН по обслуживанию проектов в Украине. Общая стоимость контракта – 23,3 млн долларов США. Вся партия – 18 комплектов – уже в Украине.

Также сообщается, что поставщик модульных мостовых систем ACROW Corporation of America также подарил Агентству отдельный контейнер с оборудованием для установки мостов – домкратами и деформационными швами.

Україна отримала модульні мости

"Модульные мосты позволяют быстро восстанавливать транспортное сообщение там, где постоянные инженерные сооружения разрушены или повреждены в результате боевых действий, а также обеспечивать логистику товаров и грузов", - говорится в сообщении.

Україна отримала модульні мости

В Министерстве отметили, что у Украины уже есть опыт использования модульных мостов.

Україна отримала модульні мости

"С декабря 2022 года страна получила 6 модульных мостов от Швеции, 18 от Чехии, 10 от Норвегии. Франция передала 3 временных моста — каждый спроектированный под конкретную задачу и объект. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные модульные мосты". В июне 2023 года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: неприбыльный фонд The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета, который финансирует поставки 9 модульных мостов в Украину", - рассказали в Министерстве.

Україна отримала модульні мости
Україна отримала модульні мости

Смотрите также: Первые 12 модульных мостов от Всемирного банка доставлены в Украину. ФОТОрепортаж

Україна отримала модульні мости
Україна отримала модульні мости

Автор: 

мост (1027) помощь (7798) Министерство развития громад и территорий (75)


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Може Кличку пару таких мостів подарувати, на заміну втомленим.
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19.04.2024 13:49 Ответить
смішно ... пишіть вже "громаді м. Києва"
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19.04.2024 14:37 Ответить
Згадалися давні роки в совєцькій армії.
Привезли для нового клубу здорову купу анодованого алюмінійового профілю. І до нас у художню майстерню почали вчащати заклопотані "прапора" для консультацій: де його можна використати у хатньому господарстві?
Бо рефлекс "********" у прапорщика вмикається одразу, навіть якщо спочатку не зовсім зрозуміло: нащо?
Отак і з цими мостами, певен, відбуваються ниньки подібні процеси.
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19.04.2024 13:51 Ответить
в Україні немає сталі ?

спитайте у Рінат Леонідовича, він ще міцніші склепає
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19.04.2024 13:52 Ответить
Здається мені що вони будуть подаровані черговій фітнестренерці
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19.04.2024 13:55 Ответить
Вишку і хату зафоткали що русня геолокацію шукала? Курва в дупло той фотоапарат запхай...
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19.04.2024 14:00 Ответить
 
 