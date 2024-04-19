Украина получила от иностранных партнеров 18 модульных мостов общей стоимостью $23,3 млн. ФОТОрепортаж
В рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило 18 комплектов модульных мостов (производитель – Acrow Corporation of America, США).
Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
Проект RELINC инициирован Украиной и Всемирным банком. Приобретением и доставкой мостовых систем занимается Управление ООН по обслуживанию проектов в Украине. Общая стоимость контракта – 23,3 млн долларов США. Вся партия – 18 комплектов – уже в Украине.
Также сообщается, что поставщик модульных мостовых систем ACROW Corporation of America также подарил Агентству отдельный контейнер с оборудованием для установки мостов – домкратами и деформационными швами.
"Модульные мосты позволяют быстро восстанавливать транспортное сообщение там, где постоянные инженерные сооружения разрушены или повреждены в результате боевых действий, а также обеспечивать логистику товаров и грузов", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что у Украины уже есть опыт использования модульных мостов.
"С декабря 2022 года страна получила 6 модульных мостов от Швеции, 18 от Чехии, 10 от Норвегии. Франция передала 3 временных моста — каждый спроектированный под конкретную задачу и объект. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные модульные мосты". В июне 2023 года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: неприбыльный фонд The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета, который финансирует поставки 9 модульных мостов в Украину", - рассказали в Министерстве.
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Привезли для нового клубу здорову купу анодованого алюмінійового профілю. І до нас у художню майстерню почали вчащати заклопотані "прапора" для консультацій: де його можна використати у хатньому господарстві?
Бо рефлекс "********" у прапорщика вмикається одразу, навіть якщо спочатку не зовсім зрозуміло: нащо?
Отак і з цими мостами, певен, відбуваються ниньки подібні процеси.
спитайте у Рінат Леонідовича, він ще міцніші склепає