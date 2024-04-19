Ракетный удар РФ по Днепру: количество пострадавших возросло до 24 человек, повреждено 5 многоэтажек, 3 учебных заведения, 7 админзданий, рынок, магазины. ФОТОрепортаж
В Днепре количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до 24 человек, в городе - значительные повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-разыскные работы.
По уточненным данным, повреждены еще 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти полсотни автомобилей. Разбита и инфраструктура города", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Синельниковском районе побиты более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Повреждено предприятие. Там - семеро раненых.
Ракетный удар по Днепру и области 19 апреля
Ночью 19 апреля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области.
По предварительной информации, погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 3 детей, еще более 25 получили ранения.
В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.
Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. Одна работница "Укрзалізниці" погибла, семеро железнодорожников получили ранения.
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