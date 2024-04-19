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Предатель, который шпионил для ФСБ в Николаеве, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, собиравший разведданные о Силах обороны Николаевской области. Злоумышленник пытался установить точные координаты базирования украинских защитников, обороняющих областной центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Прежде всего, его интересовали геолокации укрепрайонов и огневых позиций подразделений ВСУ. Разведывательная информация требовалась агрессору для подготовки прицельных воздушных атак на город с применением дронов-камикадзе типа "Шахед"", - говорится в сообщении.

Служба безопасности задержала злоумышленника в феврале 2023 года, когда пытался передать оккупантам разведданные о дислокации оборонных объектов.

Агент ФСБ засуджений на 15 років ув'язнення

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило следствие, предателем является житель поселка Врадиевка, которого ФСБ завербовала через запрещенную соцсеть "Вконтакте".

В поле зрения российской спецслужбы он попал в качестве активного пользователя российских интернет-ресурсов, где он писал комментарии в поддержку агрессивной войны против Украины.

Агент ФСБ засуджений на 15 років ув'язнення

Установлено, что злоумышленник коммуницировал с ФСБ через ее "связного" с временно оккупированной части территории на востоке Украины. Для выполнения вражеских задач агент на собственном авто объезжал местность и скрыто фиксировал "нужные" объекты на камеру телефона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны инженеры-конструкторы стратегического предприятия на Харьковщине, которые хотели продать в РФ секретные украинские разработки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков в его доме изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Автор: 

Николаев (2149) приговор (1216) СБУ (19890) шпионаж (1385)


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Ось ще один, співпрацівник з любителями "русского мира", комуняка, директор заповідника і його друзі-колаборанти, що допомагяють розкрадати і допомагати русні у їхній СВО! Курви продажні!!!

Чому він і його поплічники-"лженауковці", досі на посадах?! Чому не відкрито проти всього цого кодла кримінальні справи?! Є живі свідки співпраці з руснею під час окупації цих населених пунктів на Київщині та Житомирщині! Де ДБР, СБУ?! Поширте цю інформацію!
Може нарешті побачать і не затруть цю справу!!! Бо відкупитсья і далі буде творити свою чорну справу! МЕРЗОТА РУСАЦЬКА!!!

https://www.zhitomir.info/news_220632.html

https://www.facebook.com/ssu.zhytomyr/posts/pfbid0YziCNUxJynJmhueSGUpNcdDYRxrjWeyWwM21rPHHRN87c7FV7CCF1c5vmKUacsNjl

https://drevlyansky.in.ua/category/osnovna-diyalnist/naukova-diyalnist/ https://drevlyansky.in.ua/category/osnovna-diyalnist/naukova-diyalnist/


Цікаво, а цим гнидам щось буде?!
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19.04.2024 14:57 Ответить
сходи в прокуратуру, напиши заяву, виступи свідком! а то ****** з Британії і все
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19.04.2024 15:00 Ответить
Сьогодні закінчується термін перебування під вартою Романа Червінського. Це знущання над ним - особиста помста зедерьмака, бо пан Роман багато знає і не мовчить.
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19.04.2024 15:05 Ответить
Романа з учорашнього дня не годували. А в нього хронічний панкреатит. Це не тортури..?
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19.04.2024 15:15 Ответить
Якщо вже не спроможні на період війни ввести смертну кару за зраду і колобораціоналізм ,то на зоні створити цим виродкам такі умови що б кожен день благав про смерть ,це саме стосуєтся тих паскуд які воювали проти України з так званих лднр.
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19.04.2024 15:15 Ответить
Я лумаю, шо его на зоне и примут, и натянут...
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19.04.2024 15:34 Ответить
Зрадників, які шпигували для фєесбє у Миколаєві, і не тільки, треба саджати на палю, тоді, вони швидше зникнуть,(,
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19.04.2024 15:50 Ответить
 
 