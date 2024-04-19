Предатель, который шпионил для ФСБ в Николаеве, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТО
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, собиравший разведданные о Силах обороны Николаевской области. Злоумышленник пытался установить точные координаты базирования украинских защитников, обороняющих областной центр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Прежде всего, его интересовали геолокации укрепрайонов и огневых позиций подразделений ВСУ. Разведывательная информация требовалась агрессору для подготовки прицельных воздушных атак на город с применением дронов-камикадзе типа "Шахед"", - говорится в сообщении.
Служба безопасности задержала злоумышленника в феврале 2023 года, когда пытался передать оккупантам разведданные о дислокации оборонных объектов.
По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как установило следствие, предателем является житель поселка Врадиевка, которого ФСБ завербовала через запрещенную соцсеть "Вконтакте".
В поле зрения российской спецслужбы он попал в качестве активного пользователя российских интернет-ресурсов, где он писал комментарии в поддержку агрессивной войны против Украины.
Установлено, что злоумышленник коммуницировал с ФСБ через ее "связного" с временно оккупированной части территории на востоке Украины. Для выполнения вражеских задач агент на собственном авто объезжал местность и скрыто фиксировал "нужные" объекты на камеру телефона.
Во время обысков в его доме изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
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Чому він і його поплічники-"лженауковці", досі на посадах?! Чому не відкрито проти всього цого кодла кримінальні справи?! Є живі свідки співпраці з руснею під час окупації цих населених пунктів на Київщині та Житомирщині! Де ДБР, СБУ?! Поширте цю інформацію!
Може нарешті побачать і не затруть цю справу!!! Бо відкупитсья і далі буде творити свою чорну справу! МЕРЗОТА РУСАЦЬКА!!!
https://www.zhitomir.info/news_220632.html
https://www.facebook.com/ssu.zhytomyr/posts/pfbid0YziCNUxJynJmhueSGUpNcdDYRxrjWeyWwM21rPHHRN87c7FV7CCF1c5vmKUacsNjl
https://drevlyansky.in.ua/category/osnovna-diyalnist/naukova-diyalnist/ https://drevlyansky.in.ua/category/osnovna-diyalnist/naukova-diyalnist/
Цікаво, а цим гнидам щось буде?!