Предатель, который шпионил для ФСБ в Николаеве, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, собиравший разведданные о Силах обороны Николаевской области. Злоумышленник пытался установить точные координаты базирования украинских защитников, обороняющих областной центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Прежде всего, его интересовали геолокации укрепрайонов и огневых позиций подразделений ВСУ. Разведывательная информация требовалась агрессору для подготовки прицельных воздушных атак на город с применением дронов-камикадзе типа "Шахед"", - говорится в сообщении.

Служба безопасности задержала злоумышленника в феврале 2023 года, когда пытался передать оккупантам разведданные о дислокации оборонных объектов.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило следствие, предателем является житель поселка Врадиевка, которого ФСБ завербовала через запрещенную соцсеть "Вконтакте".

В поле зрения российской спецслужбы он попал в качестве активного пользователя российских интернет-ресурсов, где он писал комментарии в поддержку агрессивной войны против Украины.

Установлено, что злоумышленник коммуницировал с ФСБ через ее "связного" с временно оккупированной части территории на востоке Украины. Для выполнения вражеских задач агент на собственном авто объезжал местность и скрыто фиксировал "нужные" объекты на камеру телефона.

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Во время обысков в его доме изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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