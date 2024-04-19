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Четыре человека получили ранения вследствие артиллерийских обстрелов Белополья на Сумщине, в том числе один человек - в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж (исправлено)

Враг из артиллерии обстрелял центр г. Белополье в Сумской области, есть раненые.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"19 апреля 2024 года около 12:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из артиллерии обстреляли центр г. Белополье Сумского района.

В результате атаки врага 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице, также ранен еще один мужчина и две женщины", - говорится в сообщении.

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Обстріл Білопілля

По предварительным данным, повреждены многоэтажки, легковые автомобили, магазины и аптека.

Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля

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Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля

Позже в прокуратуре уточнили информацию: "Важно уточнение об обстреле г. Белополье! 51-летний раненый мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, однако информация о его смерти не соответствует действительности. Приносим искренние извинения раненому и его близким".

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3117)


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І ще близько 18-ї години повторний артобстріл центру міста!
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19.04.2024 18:00 Ответить
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19.04.2024 18:58 Ответить
 
 