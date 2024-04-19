Четыре человека получили ранения вследствие артиллерийских обстрелов Белополья на Сумщине, в том числе один человек - в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж (исправлено)
Враг из артиллерии обстрелял центр г. Белополье в Сумской области, есть раненые.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"19 апреля 2024 года около 12:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из артиллерии обстреляли центр г. Белополье Сумского района.
В результате атаки врага 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице, также ранен еще один мужчина и две женщины", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, повреждены многоэтажки, легковые автомобили, магазины и аптека.
Позже в прокуратуре уточнили информацию: "Важно уточнение об обстреле г. Белополье! 51-летний раненый мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, однако информация о его смерти не соответствует действительности. Приносим искренние извинения раненому и его близким".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль