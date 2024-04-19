Россияне совершили два десятка атак по Никопольщине: дроном ударили по автомобилю спасателей, повреждена гимназия, коммунальное предприятие, энергетическое оборудование, ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня оккупанты атаковали с артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал снаряды из БпЛА. В общей сложности - два десятка атак с утра.

Попал агрессор по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах.

Повреждены гимназия, коммунальное предприятие, админздание, 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, теплица. Повреждены пожарная машина и легковые автомобили", - говорится в сообщении.

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Кроме того, изуродовано энергетическое оборудование. Произошло возгорание, огонь спасатели потушили. Задело и линии электропередачи. Без света осталось 30 тыс. абонентов в райцентре. Люди не пострадали.

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Как сообщили в ГСЧС Украины, враг коварно атаковал спасателей.

"Сегодня вечером в Никополе во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела, россияне нанесли удар дроном по пожарному автомобилю. К счастью, пострадавших среди личного состава пожарно-спасательного подразделения нет", - рассказали в ГСЧС.