Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены: 3 человека погибли, 24 - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Днепре на месте ракетного удара российской армии по жилому дому завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины. Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 - пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.





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В целом, как отмечают в ГСЧС, из-за российских атак 19 апреля на Днепропетровщине погибли 8 человек, из них - 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших один ребенок.

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