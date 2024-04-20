Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены: 3 человека погибли, 24 - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Днепре на месте ракетного удара российской армии по жилому дому завершены аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины. Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 - пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.
В целом, как отмечают в ГСЧС, из-за российских атак 19 апреля на Днепропетровщине погибли 8 человек, из них - 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших один ребенок.
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mce mce
показать весь комментарий20.04.2024 09:05 Ответить Мне нравится 1
Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий20.04.2024 17:53 Ответить Мне нравится 1
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