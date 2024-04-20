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Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены: 3 человека погибли, 24 - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Днепре на месте ракетного удара российской армии по жилому дому завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины. Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 - пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі

Как отмечается, на месте работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.

Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі
Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі

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Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі
Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі

В целом, как отмечают в ГСЧС, из-за российских атак 19 апреля на Днепропетровщине погибли 8 человек, из них - 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших один ребенок.

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Днепр (4417) обстрел (27114) ГСЧС (4965)


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20.04.2024 09:05 Ответить
ППО і ПРО країни не організоваго і не забезпечено. зеленський з кодляком - будь ти проклятий у віках!
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20.04.2024 17:53 Ответить
 
 