РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости Фото
2 408 28

Воинам 409 батальона передали 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую и 2 квадроцикла

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко откликнулся на запрос новоназначенного командира 409-го отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ и передал батальону 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую, стирально-душевой комплекс и 2 квадроцикла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Как отмечается, офицер ВСУ, бывший морпех, снайпер, координатор ОО "Res_Publica. Братья по оружию" Андрей Пидлисный воюет против российских оккупантов с 2014 года. Недавно Андрей был назначен командиром 409-го отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ. После назначения он направил запрос по атериально-техническому обеспечению, ремонту техники и бытовым условиям для личного состава, на который отозвался лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"Прежде всего хочу поздравить нашего Андрея Пидлисного с новой должностью - командир 409-го батальона. И хочу поздравить 409-й батальон с новым командиром - Андреем Пидлисным. Наш "Пидлый" уже 10 лет в армии. А боевого опыта хватит еще на десять комбатов. Несколько дней назад Пидлисный позвонил по телефону и сообщил о новом назначении, и я считаю его абсолютно заслуженным.

В этот раз в батальон привезли 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF Layland, стирально-душевой комплекс и 2 квадроцикла – их применяют для доставки БК или эвакуации раненых с поля боя.

порошенко
порошенко
порошенко
порошенко
порошенко

Комбат Пидлисный рассказывает, что ремонт техники – это необходимость номер один.

"Техника, которая была нам передана, не новая. Соответственно нуждается в постоянном ремонте, обслуживании. Ребята уже посмотрели мастерскую, сказали, что качественная. В первую очередь она мобильная. Мобильность играет очень большую роль. Тем более, что DAF сам по себе очень проходим, соответственно есть возможность заехать в тяжело проходной участок и осуществить ремонт непосредственно на месте. Это играет огромную роль", – говорит военный.

С такой модификацией FPV-дронов, какие привезли в батальон, Пидлисный уже знаком. Говорит – машинки хорошие, а главное, уже оснащены платами инициации.

"Это хорошая комплектация. Ребята мои ими работали еще в предыдущем батальоне. Там сама по себе хорошая сборка этого дрона, еще и есть плата инициации. Ребятам не нужно подвергать себя опасности, делать какой-то хендмейд", - объясняет Андрей Пидлисный. Обещает в ближайшее время протестовать и квадроциклы – говорит, есть такие участки, где другой техникой не пройдешь, разве еще на БТР: "Вот как раз и попробуем их в деле".

Смотрите также: Полтысячи FPV-дронов, квадроциклы для эвакуации и зарядные станции для РЭБ отправят на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Комбат Пидлисный убежден: поддержка армии нужна не словами, а конкретными действиями.

"Когда получаешь и видишь, что это работает на батальон. Это все нужно для того, чтобы ребята немного отдохнули. Отремонтировали технику, которую надо. Тренировались, пока есть время. И готовились к выполнению боевых задач".

"Мы с "Делом Громад" рады, что имеем возможность приобщиться к усилению боеспособности еще одного подразделения Сухопутных войск. А "Братья по Оружию" теперь имеют еще одного комбата в своих рядах. Гордимся тобой, Андрей! Вторую партию привезем вскоре", - написал Порошенко в соцсетях.

Автор: 

благотворительность (612) Порошенко Петр (19599)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
І тут кондитер винуватий, що ти будеш робити...
показать весь комментарий
20.04.2024 14:02
+21
Маю честь бути одним з 25%
показать весь комментарий
20.04.2024 14:10
+20
Цим чесним волонтерам сподобався твій пост

показать весь комментарий
20.04.2024 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.04.2024 13:56 Ответить
Чого мовчить? Підпишіться на канали Порошенка, Гончаренка, Європейської Солідарності. Постійно говорять, пресконференції дають. На телемарафон їх не пускають.
показать весь комментарий
20.04.2024 14:24 Ответить
Всей семьей смотрим.

Это наш Президент!!!

А зебилам и шоумена хватит с жопомарафоном
показать весь комментарий
20.04.2024 15:39 Ответить
Хороша новина, але поки порошенко передає 100 мавіків, за його мовчазної згоди зелене шапіто розпилює мільярди....
показать весь комментарий
20.04.2024 14:00 Ответить
І тут кондитер винуватий, що ти будеш робити...
показать весь комментарий
20.04.2024 14:02 Ответить
Цим чесним волонтерам сподобався твій пост

показать весь комментарий
20.04.2024 14:04 Ответить
А що це за два дебіли?
показать весь комментарий
20.04.2024 14:10 Ответить
Це два підари що деребанятб і деребанили ЗСУ і Україну!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 14:49 Ответить
Спочатку на КОВІДНИХ ГРОШАХ ВІД ЕС , НА « великому крадівництві», на МЕГАМАРОДЕРСТВІ ЗАКУПІВЛІ ОЗБРОЕННЯ , їжі, одягу для ЗСУ , ГРАБУВАЛИ ВАГОНАМИ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ‼️Щоб ви здохли ЗЕУБЛЮДКИ
показать весь комментарий
20.04.2024 15:35 Ответить
То той що яйця по 17 гривень .
показать весь комментарий
20.04.2024 16:59 Ответить
Очень слабо. Попробуйте придумать что то более убедительное.
показать весь комментарий
20.04.2024 14:07 Ответить
Тільки Порошенко мовчить, чи нарід в країні мовчазний прото став?
показать весь комментарий
20.04.2024 14:10 Ответить
Те що він Порох винен сказати, вже казав і не раз, а те що зЄлєпукін і ко., блокують даже єдності всіх під час війни, ну то тут ні хто нічого не може зробити!!! То ж не .....що Порох нічого не каже!!!! Всі питання до єпанутого зєлєпукіна і ко. !!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 14:46 Ответить
Знову "барига" винуватий, вже "вбив свого брата та з'їв, потім, закусив сусідом", да придурки-самоліквідатори? Можливо, пора вже свою дупу підняти, хоча б голову, за прямим призначенням, використовувати.
показать весь комментарий
20.04.2024 15:08 Ответить
хоть раз , виступив проти , ZEмародерів на крові , хоть раз підтримав Романа Червінського в суді , та всіх інших патріотів ДИКТАТУРИ ЗЕ&ЕРМАЧИДЛИ ? А Порошенко робе все так , щоб ЗЕУБЛЮДКАМ , неможливо було домахаться
показать весь комментарий
20.04.2024 15:31 Ответить
Маю честь бути одним з 25%
показать весь комментарий
20.04.2024 14:10 Ответить
+1
показать весь комментарий
20.04.2024 14:20 Ответить
Цікаво,зараз він для особливо обдарованих барига,чи вже ні???
показать весь комментарий
20.04.2024 14:39 Ответить
Таких тут маю надію 90%!!! 5% це з жОПи, 5% ботів з параши!!! А де 73% даже не знаю, напевно тільки в рейтингах!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 14:53 Ответить
По Тисі гребуть та у бабусь у льохах ховаються.
показать весь комментарий
20.04.2024 14:55 Ответить
Честь имею!!!!
Всей семьей.
показать весь комментарий
20.04.2024 15:41 Ответить
А де гардони , прутили , лосі , стерненки і їм схожі ?
показать весь комментарий
20.04.2024 14:34 Ответить
Керуют батальоном Монако наверное...
показать весь комментарий
20.04.2024 15:42 Ответить
А де ПИТОРИ олігархи , яким хитрозроблені Зе&Ермаки платять , за ЗЕБЛОМАРАФОН , паралельно і себе улюблених , своїх клоунів ( Кравець, Кирилку Тимошенко не обділяючи , мільони -міля*ди летять в офшори криптою ),а МРАЗОТА КУЧМО &Пінчук&Ахметка , сімейка мразот , які здали ядерну зброю не ДАЮТЬ НЕ КОПІЙКИ‼️ПАПКА КАРЛА-КАЛАМОЙША НЕ ДАВ І КОПІЙКИ ……… , А БАБА ЮЛЯ зі своїми олігархами мовчать…
показать весь комментарий
20.04.2024 15:44 Ответить
Мені не соромно шо я за Петра 100% ...
але чому мені так погано ...? Коли ця зелена болотна 🤡 ніч... скінчиться ?!
показать весь комментарий
20.04.2024 15:48 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показать весь комментарий
20.04.2024 15:50 Ответить
https://glavcom.ua/country/politics/vidstoroniti-poroshenka-vid-zasidan-radi-rehlamentnij-komitet-ukhvaliv-rishennja-997243.html Регламентний комітет Верховної Ради сьогодні 22/04 не ухвалив рішення стосовно вимоги депутатки «Слуга народу» Василевської-Смаглюк відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань, яка поскаржилася на нього за пораду їй звернутися до лікаря
Минулого місяця, після одного із засідань, депутатка Василевська-Смаглюк https://glavcom.ua/news/skandal-u-radi-okhorontsi-poroshenka-shtovkhali-narodnu-deputatku-jaka-stavila-jomu-nezruchni-pitannja-992003.html?fbclid=IwAR0A8bwwNzReAW86su-KsNw988-C_kPv6hDNBx2c9itKvEUBHKfCaSnTF44 повідомила про конфлікт із Порошенком. Це сталося після оголошення перерви у засіданні Верховної Ради, під час якої нардепка запитала, чому не відбувається голосування за важливі законопроєкти. Вона заявляла, що Порошенко на її зауваження порадив їй знизити тон, і сказав, що «від неї смердить». Згодом, коли вона включила камеру і попросила повторити, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку.
Як стало відомо, після цього інциденту Ольга Василевська-Смаглюк подала заяву з вимогою відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань. Але таку вимогу не підтримала більшість народних депутатів.
Комітет який на половину складається з депутатів від ЄС та ОПЗЖ, не підтримав мою заяву, не набралося достатньої кількості голосів. Тому що Євросолідарність та екс-Партія регіонів - це брати-близнюки нерозлучники, які діють разом всюди і завжди», - https://t.me/vasylevska96/3117?fbclid=IwAR0INZogsWfQ-kcJSCC4B8ZxfEiQ15qj522rvdm60RUA8wusHdmcL_7GEfo йдеться у дописі Ольги Василевської-Смаглюк. За її словами, «Петро Олексійович не є лікарем за освітою», тож нардепка вважає таку поведінку «ганебною і такою, що нівелює його пожиттєвий статус Президента України».
Водночас Ірина Геращенко у своєму дописі дякує «адекватним депутатам», які не підтримали заяву Ольги Василевської-Смаглюк і наводить свою версію подій.
«Пані слуга виклала відео, де вона бігає за Порошенком кулуарами і повторює «жмурукуобнімаю», хоч авторів цих так званих плівок товаришів Деркача і Дубінського зараз звинувачують в держзраді. Передісторія ж була наступна. Лідери фракцій зійшлися на погоджувальну, де обговорювали необхідність дотримувати регламенту, повернути годину запитань до уряду, викликати премʼєра на закон про мобілізацію й припинити перешкоджати діяльності нардепів, зокрема міжпарламентській дипломатії. Й тут до зали увірвалися слуги, які почали справжню істерику. Смаглюк стверджує, що ПП вийшовши з погоджувальної, порадив їй лікаря, й це образа, бо «Порошенко не лікар, а кондитер», - йдеться у дописі Ірини Геращенко. За словами Геращенко, всі представники «Слуги народу» голосували за відсторонення Петра Порошенка, але таке рішення врешті-решт не було прийнято в регламентному комітеті.
показать весь комментарий
22.04.2024 15:39 Ответить
 
 