Воинам 409 батальона передали 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую и 2 квадроцикла

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко откликнулся на запрос новоназначенного командира 409-го отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ и передал батальону 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую, стирально-душевой комплекс и 2 квадроцикла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Как отмечается, офицер ВСУ, бывший морпех, снайпер, координатор ОО "Res_Publica. Братья по оружию" Андрей Пидлисный воюет против российских оккупантов с 2014 года. Недавно Андрей был назначен командиром 409-го отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ. После назначения он направил запрос по атериально-техническому обеспечению, ремонту техники и бытовым условиям для личного состава, на который отозвался лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"Прежде всего хочу поздравить нашего Андрея Пидлисного с новой должностью - командир 409-го батальона. И хочу поздравить 409-й батальон с новым командиром - Андреем Пидлисным. Наш "Пидлый" уже 10 лет в армии. А боевого опыта хватит еще на десять комбатов. Несколько дней назад Пидлисный позвонил по телефону и сообщил о новом назначении, и я считаю его абсолютно заслуженным.

В этот раз в батальон привезли 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF Layland, стирально-душевой комплекс и 2 квадроцикла – их применяют для доставки БК или эвакуации раненых с поля боя.











Комбат Пидлисный рассказывает, что ремонт техники – это необходимость номер один.

"Техника, которая была нам передана, не новая. Соответственно нуждается в постоянном ремонте, обслуживании. Ребята уже посмотрели мастерскую, сказали, что качественная. В первую очередь она мобильная. Мобильность играет очень большую роль. Тем более, что DAF сам по себе очень проходим, соответственно есть возможность заехать в тяжело проходной участок и осуществить ремонт непосредственно на месте. Это играет огромную роль", – говорит военный.

С такой модификацией FPV-дронов, какие привезли в батальон, Пидлисный уже знаком. Говорит – машинки хорошие, а главное, уже оснащены платами инициации.

"Это хорошая комплектация. Ребята мои ими работали еще в предыдущем батальоне. Там сама по себе хорошая сборка этого дрона, еще и есть плата инициации. Ребятам не нужно подвергать себя опасности, делать какой-то хендмейд", - объясняет Андрей Пидлисный. Обещает в ближайшее время протестовать и квадроциклы – говорит, есть такие участки, где другой техникой не пройдешь, разве еще на БТР: "Вот как раз и попробуем их в деле".

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Комбат Пидлисный убежден: поддержка армии нужна не словами, а конкретными действиями.

"Когда получаешь и видишь, что это работает на батальон. Это все нужно для того, чтобы ребята немного отдохнули. Отремонтировали технику, которую надо. Тренировались, пока есть время. И готовились к выполнению боевых задач".

"Мы с "Делом Громад" рады, что имеем возможность приобщиться к усилению боеспособности еще одного подразделения Сухопутных войск. А "Братья по Оружию" теперь имеют еще одного комбата в своих рядах. Гордимся тобой, Андрей! Вторую партию привезем вскоре", - написал Порошенко в соцсетях.