Воинам 409 батальона передали 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую и 2 квадроцикла
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко откликнулся на запрос новоназначенного командира 409-го отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ и передал батальону 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую, стирально-душевой комплекс и 2 квадроцикла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
Как отмечается, офицер ВСУ, бывший морпех, снайпер, координатор ОО "Res_Publica. Братья по оружию" Андрей Пидлисный воюет против российских оккупантов с 2014 года. Недавно Андрей был назначен командиром 409-го отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ. После назначения он направил запрос по атериально-техническому обеспечению, ремонту техники и бытовым условиям для личного состава, на который отозвался лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.
"Прежде всего хочу поздравить нашего Андрея Пидлисного с новой должностью - командир 409-го батальона. И хочу поздравить 409-й батальон с новым командиром - Андреем Пидлисным. Наш "Пидлый" уже 10 лет в армии. А боевого опыта хватит еще на десять комбатов. Несколько дней назад Пидлисный позвонил по телефону и сообщил о новом назначении, и я считаю его абсолютно заслуженным.
В этот раз в батальон привезли 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF Layland, стирально-душевой комплекс и 2 квадроцикла – их применяют для доставки БК или эвакуации раненых с поля боя.
Комбат Пидлисный рассказывает, что ремонт техники – это необходимость номер один.
"Техника, которая была нам передана, не новая. Соответственно нуждается в постоянном ремонте, обслуживании. Ребята уже посмотрели мастерскую, сказали, что качественная. В первую очередь она мобильная. Мобильность играет очень большую роль. Тем более, что DAF сам по себе очень проходим, соответственно есть возможность заехать в тяжело проходной участок и осуществить ремонт непосредственно на месте. Это играет огромную роль", – говорит военный.
С такой модификацией FPV-дронов, какие привезли в батальон, Пидлисный уже знаком. Говорит – машинки хорошие, а главное, уже оснащены платами инициации.
"Это хорошая комплектация. Ребята мои ими работали еще в предыдущем батальоне. Там сама по себе хорошая сборка этого дрона, еще и есть плата инициации. Ребятам не нужно подвергать себя опасности, делать какой-то хендмейд", - объясняет Андрей Пидлисный. Обещает в ближайшее время протестовать и квадроциклы – говорит, есть такие участки, где другой техникой не пройдешь, разве еще на БТР: "Вот как раз и попробуем их в деле".
Комбат Пидлисный убежден: поддержка армии нужна не словами, а конкретными действиями.
"Когда получаешь и видишь, что это работает на батальон. Это все нужно для того, чтобы ребята немного отдохнули. Отремонтировали технику, которую надо. Тренировались, пока есть время. И готовились к выполнению боевых задач".
"Мы с "Делом Громад" рады, что имеем возможность приобщиться к усилению боеспособности еще одного подразделения Сухопутных войск. А "Братья по Оружию" теперь имеют еще одного комбата в своих рядах. Гордимся тобой, Андрей! Вторую партию привезем вскоре", - написал Порошенко в соцсетях.
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Это наш Президент!!!
А зебилам и шоумена хватит с жопомарафоном
Всей семьей.
але чому мені так погано ...? Коли ця зелена болотна 🤡 ніч... скінчиться ?!
Минулого місяця, після одного із засідань, депутатка Василевська-Смаглюк https://glavcom.ua/news/skandal-u-radi-okhorontsi-poroshenka-shtovkhali-narodnu-deputatku-jaka-stavila-jomu-nezruchni-pitannja-992003.html?fbclid=IwAR0A8bwwNzReAW86su-KsNw988-C_kPv6hDNBx2c9itKvEUBHKfCaSnTF44 повідомила про конфлікт із Порошенком. Це сталося після оголошення перерви у засіданні Верховної Ради, під час якої нардепка запитала, чому не відбувається голосування за важливі законопроєкти. Вона заявляла, що Порошенко на її зауваження порадив їй знизити тон, і сказав, що «від неї смердить». Згодом, коли вона включила камеру і попросила повторити, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку.
Як стало відомо, після цього інциденту Ольга Василевська-Смаглюк подала заяву з вимогою відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань. Але таку вимогу не підтримала більшість народних депутатів.
Комітет який на половину складається з депутатів від ЄС та ОПЗЖ, не підтримав мою заяву, не набралося достатньої кількості голосів. Тому що Євросолідарність та екс-Партія регіонів - це брати-близнюки нерозлучники, які діють разом всюди і завжди», - https://t.me/vasylevska96/3117?fbclid=IwAR0INZogsWfQ-kcJSCC4B8ZxfEiQ15qj522rvdm60RUA8wusHdmcL_7GEfo йдеться у дописі Ольги Василевської-Смаглюк. За її словами, «Петро Олексійович не є лікарем за освітою», тож нардепка вважає таку поведінку «ганебною і такою, що нівелює його пожиттєвий статус Президента України».
Водночас Ірина Геращенко у своєму дописі дякує «адекватним депутатам», які не підтримали заяву Ольги Василевської-Смаглюк і наводить свою версію подій.
«Пані слуга виклала відео, де вона бігає за Порошенком кулуарами і повторює «жмурукуобнімаю», хоч авторів цих так званих плівок товаришів Деркача і Дубінського зараз звинувачують в держзраді. Передісторія ж була наступна. Лідери фракцій зійшлися на погоджувальну, де обговорювали необхідність дотримувати регламенту, повернути годину запитань до уряду, викликати премʼєра на закон про мобілізацію й припинити перешкоджати діяльності нардепів, зокрема міжпарламентській дипломатії. Й тут до зали увірвалися слуги, які почали справжню істерику. Смаглюк стверджує, що ПП вийшовши з погоджувальної, порадив їй лікаря, й це образа, бо «Порошенко не лікар, а кондитер», - йдеться у дописі Ірини Геращенко. За словами Геращенко, всі представники «Слуги народу» голосували за відсторонення Петра Порошенка, але таке рішення врешті-решт не було прийнято в регламентному комітеті.