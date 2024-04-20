Последствия вражеских ударов по Волчанску: двое погибших, есть раненые, разрушен подъезд многоэтажки. ФОТО
Оккупанты обстреляли гражданское население Волчанска на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня около 8 утра российские войска попали в частный дом в Волчанске - от минно-взрывных травм погиб 83-летний мужчина.
Также в результате попадания по другому частному домовладению на месте погиб 50-летний гражданский.
"Под прицелом российских войск была и обычная 9-этажка. Разрушен третий подъезд дома. Во втором подъезде частично разрушена крыша. Два человека деблокированы из квартиры. Пострадала 61-летняя женщина, ее госпитализировали, состояние — среднее. Также травмы получил 44-летний мужчина. Противник использовал боеприпасы УМПБ Д-30", - информирует Синегубов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сколько стоит построить дом с нуля в России?
Сколько стоит построить дом Строительство дома ключ цена одноэтажного здания обойдется вам от 600 000 рублей, при общей площади 60 квадратных метров.
Построить дом под ключ цена уже большей площади, но также одноэтажный, обойдется вам от 1 200 000 рублей = 8977.55USD за площадь 80 квадратных метров. (Конвертор валют онлайн на сегодня.)
1 170 000 000 / 8977.55 = 130 325 новых домов для орков
Це ще без землі
Лямов в 10 обійдеться хибарка...