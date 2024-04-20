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Последствия вражеских ударов по Волчанску: двое погибших, есть раненые, разрушен подъезд многоэтажки. ФОТО

Оккупанты обстреляли гражданское население Волчанска на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня около 8 утра российские войска попали в частный дом в Волчанске - от минно-взрывных травм погиб 83-летний мужчина.

Также в результате попадания по другому частному домовладению на месте погиб 50-летний гражданский.

"Под прицелом российских войск была и обычная 9-этажка. Разрушен третий подъезд дома. Во втором подъезде частично разрушена крыша. Два человека деблокированы из квартиры. Пострадала 61-летняя женщина, ее госпитализировали, состояние — среднее. Также травмы получил 44-летний мужчина. Противник использовал боеприпасы УМПБ Д-30", - информирует Синегубов.

Смотрите также: Рашисты обстреляли Волчанск, есть погибший и раненая. ФОТО

вовчанськ
вовчанськ
вовчанськ

Автор: 

обстрел (27114) жертвы (2071) Волчанск (388)


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Вартість одного «шахеда» варіюється від 20 до 50 тисяч доларів - отже, на них було витрачено мінімум 720 тисяч доларів. Запуск п'яти гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал» міг коштувати росії 50 млн доларів. Одна ракета Х-101 коштує 13 млн, тобто загальна вартість випущених ракет - 1,17 млрд доларів (мінімум 90 ракет). за 1 день. 29 груд. 2023 р.

Сколько стоит построить дом с нуля в России?

Сколько стоит построить дом Строительство дома ключ цена одноэтажного здания обойдется вам от 600 000 рублей, при общей площади 60 квадратных метров.
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1 170 000 000 / 8977.55 = 130 325 новых домов для орков
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20.04.2024 14:36 Ответить
Та ні,нормального будинку не буде за 9000.А за 50 000 буде.Все одно за ці гроші дуже багато можна було б зробити.Але вата була б нещасна,бо нікого не вбивають і нічого не руйнують.І здихати довелось би довго від алкоголю і т.п.А так,раз і все
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20.04.2024 14:44 Ответить
Орки, выступайте с лозунгом *Новый дом* вместо ракет, чтобы в качестве хотя бы перерывчика царь построил холопам новые дома взамен утопленных коррупционными губернаторами, назначенными царем
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20.04.2024 14:44 Ответить
Будиночок в одну кімнату у них від 2,5 млн ₽
Це ще без землі
Лямов в 10 обійдеться хибарка...
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20.04.2024 15:35 Ответить
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20.04.2024 15:53 Ответить
 
 