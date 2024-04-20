Последствия вражеских ударов по Волчанску: двое погибших, есть раненые, разрушен подъезд многоэтажки. ФОТО

Оккупанты обстреляли гражданское население Волчанска на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня около 8 утра российские войска попали в частный дом в Волчанске - от минно-взрывных травм погиб 83-летний мужчина.

Также в результате попадания по другому частному домовладению на месте погиб 50-летний гражданский.

"Под прицелом российских войск была и обычная 9-этажка. Разрушен третий подъезд дома. Во втором подъезде частично разрушена крыша. Два человека деблокированы из квартиры. Пострадала 61-летняя женщина, ее госпитализировали, состояние — среднее. Также травмы получил 44-летний мужчина. Противник использовал боеприпасы УМПБ Д-30", - информирует Синегубов.

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