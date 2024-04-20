Последствия удара РФ по частному сектору в Одессе: 8 человек получили ранения, в том числе двое детей, повреждены по меньшей мере 20 домов. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по частному сектору Одессы, в результате чего ранения получили 8 человек, пострадали также двое детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
"Враг не прекращает террор мирного населения. В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти. Сейчас известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Пострадавший трехлетний ребенок госпитализирован. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
В Офисе Генпрокурора впоследствии заявили, что около 16:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.
"Вследствие атаки ранения разной степени тяжести получили 8 местных жителей, среди которых двое детей (2021 и 2020 года рождения). Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены по меньшей мере 20 частных домов", - отметили там.
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Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
20.04.2024 786 доба війни
Дев'ятнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.