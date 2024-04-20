Последствия удара РФ по частному сектору в Одессе: 8 человек получили ранения, в том числе двое детей, повреждены по меньшей мере 20 домов. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по частному сектору Одессы, в результате чего ранения получили 8 человек, пострадали также двое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Враг не прекращает террор мирного населения. В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти. Сейчас известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Пострадавший трехлетний ребенок госпитализирован. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

В Офисе Генпрокурора впоследствии заявили, что около 16:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.

"Вследствие атаки ранения разной степени тяжести получили 8 местных жителей, среди которых двое детей (2021 и 2020 года рождения). Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены по меньшей мере 20 частных домов", - отметили там.

















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