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Новости Фото Война
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Последствия удара РФ по частному сектору в Одессе: 8 человек получили ранения, в том числе двое детей, повреждены по меньшей мере 20 домов. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по частному сектору Одессы, в результате чего ранения получили 8 человек, пострадали также двое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Враг не прекращает террор мирного населения. В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти. Сейчас известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Пострадавший трехлетний ребенок госпитализирован. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

В Офисе Генпрокурора впоследствии заявили, что около 16:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.

"Вследствие атаки ранения разной степени тяжести получили 8 местных жителей, среди которых двое детей (2021 и 2020 года рождения). Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены по меньшей мере 20 частных домов", - отметили там.

Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі

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Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024

Автор: 

обстрел (27114) Одесса (7879)


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Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

20.‎04.‎2024 786 доба війни

Дев'ятнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
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20.04.2024 18:11 Ответить
 
 