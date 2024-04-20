РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4523 посетителя онлайн
Новости Фото Война
522 0

В течение дня РФ атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: повреждены дома и коммунальное предприятие. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины дронами и артиллерией. Повреждены дома и коммунальное предприятие.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В течение дня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Била по району и ударными дронам разных модификаций. От вражеских атак содрогались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская громада.

Повреждены 5 частных домов и столько же хозяйственных построек. Изуродовано коммунальное предприятие. Задело автобусную остановку и линии электропередачи. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия удара РФ по частному сектору в Одессе: 2 человека получили ранения, пострадал 3-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 