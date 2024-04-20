В течение дня РФ атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: повреждены дома и коммунальное предприятие. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины дронами и артиллерией. Повреждены дома и коммунальное предприятие.
Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В течение дня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Била по району и ударными дронам разных модификаций. От вражеских атак содрогались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская громада.
Повреждены 5 частных домов и столько же хозяйственных построек. Изуродовано коммунальное предприятие. Задело автобусную остановку и линии электропередачи. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.
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