Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и обстрелы 15 населенных пунктов региона. Есть жертвы. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. В результате вчерашних обстрелов в Харькове разрушен гараж и повреждены еще 14.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Степовая Новоселовка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Синьковка, Слобожанское, Перемога, Нескучное, Казачья Лопань.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

18:53 Чугуевский р-н., Волчанская ТГ., с. Прилепка. В результате обстрела горел частный дом.

18:22 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., с. Победа. Попадание КАБ на территорию бездействующей фермы. Из-под завалов здания деблокировали 55-летнего мужчину и госпитализировали в медучреждение.

17:35 Харьковский р-н., Липецка ТГ., с. Липцы. В результате вражеского попадания поврежден частный дом.

13:55 с. Барановка, Богодуховский район. Под обстрел из РСЗО попали 2 частных дома.

9:45 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Турово. Трактор одного из СООО наехал на мину "лепесток". Без пострадавших.

20 апреля 8:15 в Волчанске российские войска произвели обстрел боеприпасом УМП жилой застройки. В результате действий оккупанта разрушен третий подъезд в многоквартирном доме и частный дом. Погибли 50-летний и 83-летний мужчина. Женщина 61 лет и 44-летний мужчина получили травмы.

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Также сообщается, что за сутки на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 45,36 га территории, уничтожили 370 взрывоопасных предметов.