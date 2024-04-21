Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и обстрелы 15 населенных пунктов региона. Есть жертвы. ФОТОрепортаж
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. В результате вчерашних обстрелов в Харькове разрушен гараж и повреждены еще 14.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Степовая Новоселовка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Синьковка, Слобожанское, Перемога, Нескучное, Казачья Лопань.
Обстрелы Харьковщины за сутки:
- 18:53 Чугуевский р-н., Волчанская ТГ., с. Прилепка. В результате обстрела горел частный дом.
- 18:22 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., с. Победа. Попадание КАБ на территорию бездействующей фермы. Из-под завалов здания деблокировали 55-летнего мужчину и госпитализировали в медучреждение.
- 17:35 Харьковский р-н., Липецка ТГ., с. Липцы. В результате вражеского попадания поврежден частный дом.
- 13:55 с. Барановка, Богодуховский район. Под обстрел из РСЗО попали 2 частных дома.
- 9:45 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Турово. Трактор одного из СООО наехал на мину "лепесток". Без пострадавших.
- 20 апреля 8:15 в Волчанске российские войска произвели обстрел боеприпасом УМП жилой застройки. В результате действий оккупанта разрушен третий подъезд в многоквартирном доме и частный дом. Погибли 50-летний и 83-летний мужчина. Женщина 61 лет и 44-летний мужчина получили травмы.
Также сообщается, что за сутки на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 45,36 га территории, уничтожили 370 взрывоопасных предметов.
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Чп / Севастополь
Крымский мост закрыли О 50.2К изменено 08-37
Севастополь громко о 49,2к оазэ Я
Хлопок на северной, возможно ПВО, дыма много, громко •
0 49.2К изменено 08'40
В бухте был взрыв минут 10-15 назад
Ждем официальную информацию О 48.2К изменено 08-42 1
ІЧп / Севастополь
В бухте был взрыв минут 10-15 назад...
Крым и Севастополь
Ракетная опасность,принять меры безопасности!
I PRAVOZN "
І О 46.2К 08:43
Чп/Севастополь
В бухте был взрыв минут 10-15 назад...
Сообщают что техника целая! 4
О 41.2К изменено 08: