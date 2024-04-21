Враг бил по трем районам Донетчины, повреждено много домов, есть раненные. ФОТО
Войска РФ в течение суток 20 апреля продолжали обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Красногоровке ранен 1 человек, еще 1 - в Очеретино. В Селидовской громаде повреждена двухэтажка в Цукурино, обстрелян Украинск. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Кураховка, Острое и Константинопольское.
Краматорский район
В Лиманской громаде обстреляны Ивановка, Терны, Ямполь и Ямполевка. В Константиновке повреждены 8 частных домов, 2 нежилых помещения и инфраструктурный объект; также в громаде разрушены 2 частных дома в Дилиевке, повреждены 2 дома и инфраструктурный объект в Виролюбовке, поврежден дом в Николаевке.
Бахмутский район
В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, многоэтажка и 4 хозяйственные постройки. Повреждено нежилое здание в Северске.
Также сообщается, что с линии фронта эвакуирован 71 человек, в том числе 6 детей.
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