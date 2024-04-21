РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6446 посетителей онлайн
Новости Фото
5 106 35

19 апреля судьи отказались рассматривать дело Червинского. О дате, времени и месте следующего заседания не сообщили. Местонахождение экс-разведчика на сегодняшний день - неизвестно, - адвокат Глоба. ФОТО

Сторона защиты по делу полковника ССО Романа Червинского неделю доказывала судьям позицию, но, по вине судей, адвокаты, в большинстве своем, были вынуждены отрицать и реагировать на нарушения, совершаемые судьями. Процесс не состоялся, судьи не вели его в соответствии с требованиями закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат экс-разведчика Константин Глоба.

Справа Червінського

"На фото - объем доказательств невиновности Червинского. 19.04.24, около 18:14, судьи отказались рассматривать дело Червинского и сообщили всем, что заседание 19.04.24 больше не будет проходить. Это зафиксировано. О дате, времени и месте следующего заседания не сообщили! Судьи закрылись от защиты и участников процесса", – отметил адвокат.

Он добавил, что суд спешно закрыли от всех. И в закрытом суде (не отождествлять с закрытым заседанием), без участников процесса, начали "фальсифицировать" абсолютно незаконный документ, которым формально будут прикрывать похищение Романа Червинского. Судьи, таким образом, пытаются избежать ответственности за такое похищение.

"Защите на данный момент не известны содержание и форма документа. Местонахождение Романа на данный момент - не известно. Полиция, суд, другие правоохранительные органы избегают предоставления какой-либо информации о местонахождении Романа", - подчеркнул Глоба.

Читайте также: Суд не продлил срок содержания Червинского под стражей, но его могут попытаться арестовать без судебного разбирательства, - адвокат Лысенко

Он обратился с просьбой к правоохранительным органам проверить, не проводили ли спецоперацию агентурные элементы РФ в отношении Романа Червинского в Кропивницком 19 апреля 2014 года.

"Поскольку, по моему мнению, в Украине и при участии украинских граждан такого происходить не может", - подчеркнул адвокат.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что  украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствие, Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Кропивницком под судом проходит митинг в поддержку Червинского. ВИДЕО

Автор: 

суд (25092) Червинский Роман (141)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Это же как плющит Зелю с Ермаком, что судьи согласны идти на такой треш с законом?
показать весь комментарий
21.04.2024 15:05
+14
ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
показать весь комментарий
21.04.2024 15:10
+12
Він звернувся з проханням до правоохоронних органів перевірити, чи не проводили спецоперацію агентурні елементи РФ щодо Романа Червінського у Кропивницькому 19 квітня 2014 року.Джерело: А для чого перевірка? Хіба не зрозуміло, що прокурори і судді працюють на рашистів?
показать весь комментарий
21.04.2024 15:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это же как плющит Зелю с Ермаком, что судьи согласны идти на такой треш с законом?
показать весь комментарий
21.04.2024 15:05 Ответить
А вон як, тобто суддя Може відмовитись від роботи яку повинен виконувати, не просто повинен, а зобов'язан, звідси маємо- кожний може відмовитись від повістки та ВЛК, тому що є приклад рішення суддів.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:08 Ответить
🆘ВОЛЮ справжньому Герою 🇺🇦Роману Червінському ‼️ЗеГНИДУ , під трибунал ст. 111 ,з повною конфіскацією ,намарадеренного за 5 років з державного корита і допомоги ЕС і США !

показать весь комментарий
21.04.2024 16:44 Ответить
але ж яке лайно всі ці учасники свавілля!
показать весь комментарий
21.04.2024 17:03 Ответить
Він звернувся з проханням до правоохоронних органів перевірити, чи не проводили спецоперацію агентурні елементи РФ щодо Романа Червінського у Кропивницькому 19 квітня 2014 року.Джерело: А для чого перевірка? Хіба не зрозуміло, що прокурори і судді працюють на рашистів?
показать весь комментарий
21.04.2024 15:08 Ответить
А-а-а - судді з прокурорами винні...

**** - мудрий нарід.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:58 Ответить
Ясний перець, що риба гніє з голови ! Судді такі ж самі ГЛИСТИ ПРИСТОСУВАНЦІ , як і населення 80% дегенератів , які продовжують довіряти НАЙОГИДНІШОМУ ПОПЛІЧНИКУ МАНЬЯКА ( хуже не БУДЕТ, нада только перестать стрелять, дагаваримся ПАСЕРЕДИНЕ, они просто отодвігают граніци……………
показать весь комментарий
21.04.2024 16:48 Ответить
2014 чи 2024?
показать весь комментарий
21.04.2024 17:32 Ответить
Вкрадати літаки-
Можна тільки в Пентагоні-
Як цигани- підлітки-
Крадуть коней-
Вори в законі...

Крадуть літаки...
показать весь комментарий
21.04.2024 15:09 Ответить
ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
показать весь комментарий
21.04.2024 15:10 Ответить
Під час війни в Україні має діяти військовий трибунал, який має розглядати всі справи військових, а не це судилище зевлади.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:11 Ответить
Саме паскудне в цій справі що його, Червинського, начальство в рот гівна набрало!!! " Вони своїх не брасають, вони їх викрадають " суки!!!!
показать весь комментарий
21.04.2024 15:25 Ответить
зажмурити суддю, щоб іншим не хотілось телефонним правом користуватись а не законом.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:40 Ответить
Замість " зажмурити суддю", Ви б краще закликали цю новину , про Червінського, транслювати на живо( із залу суду) на " марафоні".
показать весь комментарий
21.04.2024 16:01 Ответить
Саме страшне, це скільки людей відреагували(прокоментували, прочитали) цю інформацію. Нічогісенько не змінилось. Людям треба смажені новини. Замість " ..лупати цю скалу..", читаємо приколи про державних шахраїв, які ніколи і нікуди не дінуться.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:57 Ответить
Татаров в опу, не безсмертний!! І суддівські заробітчани, це знають…
Вони памятають, свій переляк з лютого 2014 року!! Махніцкий Ярема Луценко аваків, усе керівництво МВС, можу це пояснити на пальцях!!!
Поховалися усі мусора, тільки через пів року, почали активни заробляти собі АМНІСТІЮ, приносячи довідки, про їх участь в АТО….!

От і суддівські, добре розуміють, у що вони вляпалися!
Утікти, як Бакай з ДУС, на московію, не вийде…
Хіба, що так, як Кравченко або Чечетов..
показать весь комментарий
21.04.2024 15:59 Ответить
за самогО лише Червінського дермака варто довго, довго, довго тримати за гратами.. а краще - довічно, якщо вже не можна зробити виключення для тварюки-засланця, щоб розстріляти ЗА УСЕ
Волю Червінському!
показать весь комментарий
21.04.2024 16:12 Ответить
Підвісити дерьмаказа ойго гниле пітарьське фаберже
показать весь комментарий
21.04.2024 16:51 Ответить
Ларьочніки отримавши доступ до держбюджету оплачують лобістів, а лобісти роблять з ларьочніка «лідера нації
https://bastion.tv/zhurnal-time-pomistiv-yermaka-v-rejting-100-najvplivovishih-lyudej-svitu_n62106
https://bastion.tv/uploads/media_file/2024/04/6620cdaa423be279893766.jpg?w=770&h=433&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top
показать весь комментарий
21.04.2024 16:23 Ответить
ТРЕБА РЯТУВАТИ ЖИТТЯ ЧЕРВІНСЬКОГО- ВІН ЗНАЄ ПРО ЦЮ ГИДОТУ ВСЕ!
інакше те що проголосували у Палаті учора - ДОСРАКИ! ДЕПУТАТИ ВИХОДЬТЕ НА ПРОТЕСТИ НА БАНКОВУ !
показать весь комментарий
21.04.2024 16:24 Ответить
Чому, чому адвокати Червінського не звернуться до Європейського суду ? Не просять адвокатів світових контор ? Нехай побачить світ ЩО це "Влада дуета тенорів зеленСКИЙ та дЄрмак"? Тоді цей дует стане самим пізнаванним у світі ! Рейтинг, популярність аж зашкварять !
показать весь комментарий
21.04.2024 16:30 Ответить
В мене одна надія - не можливо було співати разом з трамісткою Спартц вголос про ЄрамкоМАРОДЕРНЮ , як вона й вчора голосила в ПАЛАТІ на засіданні .. Тепер коли приймуть у Сенаті закон про допомогу - підуть відвертіші вимоги до ЗЕ !
показать весь комментарий
21.04.2024 16:58 Ответить
ПРО ТЕ ЯК ЗЕЛЕНІ П...ДЯТЬ- хоч вона й українська трампістьска **** , але ж говорить про МАРОДЕРІВ правду - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ з ПАЛАТИ учора -СПАРТЦ-на 2г34хв

https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
показать весь комментарий
21.04.2024 17:04 Ответить
https://youtu.be/X4qG4SQcRIo?si=vHadYIXEDHXVaZqo https://youtu.be/X4qG4SQcRIo?si=vHadYIXEDHXVaZqo..

Христо Грозев...только а одном турецком Стамбуле Мавзолейные киллеры убили 13 людей...крутой видос...
показать весь комментарий
21.04.2024 16:43 Ответить
19 квітня мабуть 2024 року мається на увазі?
показать весь комментарий
21.04.2024 17:33 Ответить
Дерьмаковый суд
показать весь комментарий
21.04.2024 17:44 Ответить
Якась непонятка. Відомо, Роману татаров з цуцкерідзе навісили шахрайство і справу передали землякам в Кропивницький. Про об'єднання справ інфи не має, адвокати також якось туманно коментують.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:29 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2024 19:48 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015238743862&__tn__=-UC*F Татьяна Горевая

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879100925941181&set=a.216132705571353&__cft__[0]=AZWtwS8gcx_baM621_uL-XJCr8--CjVuZWMlBdqCAUhBjCRj74KUcrsi4oGtDEDuws05vz39zrj8kq7uknht0JER13je9K5-**************************-m3URlbHfNFd8ITiFGhc4WPSyzJZwEKq5qLSpjMhrSYUWv5IwnO0RZgAW0vx4zcmRstw3nJVhJgGMKxHChr6_fgX6id1I7XQj7UQXRXiGuNwPzZ_OvHmtYq2eu-GNTGSFHRAX6TjI&__tn__=EH-y-R 10h ·

Вже добу адвокати,родичі,суспільство не знає про долю патріота та ГЕРОЯ України Романа Червінского.
Ми вже Рашка?Пану Червінскому готують участь Навального?
Нашу увагу знов відводять від злочину над демократію?
https://www.facebook.com/president.gov.ua?__tn__=-]K*F Офіс Президента України
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua?__tn__=-]K*F Офіс Генерального прокурора https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua?__tn__=-]K*F Офіс Омбудсмана України
https://www.facebook.com/supremecourt.ua?__tn__=-]K*F Верховний Суд
https://www.facebook.com/kroppolice?__tn__=-]K*F Патрульна поліція Кіровоградської області
Припинить знущання над політичним в'язнем Романом Червінскім !
показать весь комментарий
21.04.2024 19:49 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2024 19:53 Ответить
https://www.facebook.com/andriiyosypov?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=-UC*F Андрій Йосипов

https://www.facebook.com/andriiyosypov/posts/pfbid071wdJ9zayntJHNMXeXLZuR1Jmq5XvXcLe4LUXJnk8oZmq38UaL4GQnzkKgvozsdul?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=%2CO*F 9h ·

https://www.facebook.com/andriiyosypov/posts/pfbid071wdJ9zayntJHNMXeXLZuR1Jmq5XvXcLe4LUXJnk8oZmq38UaL4GQnzkKgvozsdul?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=%2CO*F 2 доби, як місцеперебування Романа Червінського не відоме!!

2 доби, як адвокатів Романа ігнорує поліція Кропивницького та Києва на їх звернення щодо викрадення Романа
(Відсутні відомості в ЄРДР, реакція загалом)

2 доби, як дружині та близьким Романа не повідомляють про його місцеперебування ні Офіс Генерального прокурора, ні слідство, ні суд, ні будь хто інший

2 доби, як Кіровоградський суд відмовився продовжувати строк тримання під вартою Романа і проводити розгляд справи загалом

Надіюсь, що не буду, але не вірю в те, що завтра мені не доведеться говорити про 3 доби, а згодом лік вести на місяці та роки.
Надіюсь це не останнє фото Романа, оптимізм якого власне і спонукає ОГП та СБУ до таких дій
показать весь комментарий
21.04.2024 19:55 Ответить
https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35?__cft__[0]=AZVxPkWwo96beRqMx-3ACWyM_wmJX8IgPTlMVwflJh1pD2tvfwXZqAsD38KDZew5EL7Cwr1Yv9nl6FFj3yA5RJo7KPlnVhVJaR_m0MOZNAKjxZr3dLONH_1PlYOur1TlcebIhJCLo83vU0PO2KnkIYEIEZqyo9TLrPcy6aOpHZr-xg&__tn__=-UC%2CP-R Olena Dmitrenko

https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35 ·

Тарас Чорновіл: «Пообіцяв зробити окремий підсумок абсолютної сваволі уже неприхованого сталінського терору проти народного Героя України Романа Червінського. Увесь цей дикий треш закінчився уже пізнього вечора, фактично, вночі. Ще сподівався на хоч якісь повідомлення, але… Тож тільки зараз зміг підготувати запис із загальним аналізом того беззаконня.

Більше коментувати тут не буду, дивіться сюжет. Там про перебіг подій напередодні й 19 квітня, а також правові висновки й моральні оцінки. Завтра побачимо вже підсумки цього свавілля. Бо сьогодні конвой просто викрав Червінського, а дійство проти нього скоєне в закритому режимі в стилі сталінських політичних процесів. У підсумку процитую фразу із ТК «Червінський»: «Суд над Червінським - це репетиція суду над всією Україною, "імєнєм расєйскай фєдєраціі"...»»

Долучайтеся до перегляду, шановні однодумці!

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxPkWwo96beRqMx-3ACWyM_wmJX8IgPTlMVwflJh1pD2tvfwXZqAsD38KDZew5EL7Cwr1Yv9nl6FFj3yA5RJo7KPlnVhVJaR_m0MOZNAKjxZr3dLONH_1PlYOur1TlcebIhJCLo83vU0PO2KnkIYEIEZqyo9TLrPcy6aOpHZr-xg&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському !

https://www.youtube.com/watch?v=Qy-jREgua1o
показать весь комментарий
21.04.2024 19:57 Ответить
Портновські суди Зеленого антимайдану
показать весь комментарий
22.04.2024 02:07 Ответить
 
 