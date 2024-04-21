19 апреля судьи отказались рассматривать дело Червинского. О дате, времени и месте следующего заседания не сообщили. Местонахождение экс-разведчика на сегодняшний день - неизвестно, - адвокат Глоба. ФОТО

Сторона защиты по делу полковника ССО Романа Червинского неделю доказывала судьям позицию, но, по вине судей, адвокаты, в большинстве своем, были вынуждены отрицать и реагировать на нарушения, совершаемые судьями. Процесс не состоялся, судьи не вели его в соответствии с требованиями закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат экс-разведчика Константин Глоба.

"На фото - объем доказательств невиновности Червинского. 19.04.24, около 18:14, судьи отказались рассматривать дело Червинского и сообщили всем, что заседание 19.04.24 больше не будет проходить. Это зафиксировано. О дате, времени и месте следующего заседания не сообщили! Судьи закрылись от защиты и участников процесса", – отметил адвокат.

Он добавил, что суд спешно закрыли от всех. И в закрытом суде (не отождествлять с закрытым заседанием), без участников процесса, начали "фальсифицировать" абсолютно незаконный документ, которым формально будут прикрывать похищение Романа Червинского. Судьи, таким образом, пытаются избежать ответственности за такое похищение.

"Защите на данный момент не известны содержание и форма документа. Местонахождение Романа на данный момент - не известно. Полиция, суд, другие правоохранительные органы избегают предоставления какой-либо информации о местонахождении Романа", - подчеркнул Глоба.

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Он обратился с просьбой к правоохранительным органам проверить, не проводили ли спецоперацию агентурные элементы РФ в отношении Романа Червинского в Кропивницком 19 апреля 2014 года.

"Поскольку, по моему мнению, в Украине и при участии украинских граждан такого происходить не может", - подчеркнул адвокат.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствие, Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

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