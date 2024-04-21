19 апреля судьи отказались рассматривать дело Червинского. О дате, времени и месте следующего заседания не сообщили. Местонахождение экс-разведчика на сегодняшний день - неизвестно, - адвокат Глоба. ФОТО
Сторона защиты по делу полковника ССО Романа Червинского неделю доказывала судьям позицию, но, по вине судей, адвокаты, в большинстве своем, были вынуждены отрицать и реагировать на нарушения, совершаемые судьями. Процесс не состоялся, судьи не вели его в соответствии с требованиями закона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат экс-разведчика Константин Глоба.
"На фото - объем доказательств невиновности Червинского. 19.04.24, около 18:14, судьи отказались рассматривать дело Червинского и сообщили всем, что заседание 19.04.24 больше не будет проходить. Это зафиксировано. О дате, времени и месте следующего заседания не сообщили! Судьи закрылись от защиты и участников процесса", – отметил адвокат.
Он добавил, что суд спешно закрыли от всех. И в закрытом суде (не отождествлять с закрытым заседанием), без участников процесса, начали "фальсифицировать" абсолютно незаконный документ, которым формально будут прикрывать похищение Романа Червинского. Судьи, таким образом, пытаются избежать ответственности за такое похищение.
"Защите на данный момент не известны содержание и форма документа. Местонахождение Романа на данный момент - не известно. Полиция, суд, другие правоохранительные органы избегают предоставления какой-либо информации о местонахождении Романа", - подчеркнул Глоба.
Он обратился с просьбой к правоохранительным органам проверить, не проводили ли спецоперацию агентурные элементы РФ в отношении Романа Червинского в Кропивницком 19 апреля 2014 года.
"Поскольку, по моему мнению, в Украине и при участии украинских граждан такого происходить не может", - подчеркнул адвокат.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствие, Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
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**** - мудрий нарід.
Можна тільки в Пентагоні-
Як цигани- підлітки-
Крадуть коней-
Вори в законі...
Крадуть літаки...
все по-плану...по-оманському плану....
Вони памятають, свій переляк з лютого 2014 року!! Махніцкий Ярема Луценко аваків, усе керівництво МВС, можу це пояснити на пальцях!!!
Поховалися усі мусора, тільки через пів року, почали активни заробляти собі АМНІСТІЮ, приносячи довідки, про їх участь в АТО….!
От і суддівські, добре розуміють, у що вони вляпалися!
Утікти, як Бакай з ДУС, на московію, не вийде…
Хіба, що так, як Кравченко або Чечетов..
Волю Червінському!
https://bastion.tv/zhurnal-time-pomistiv-yermaka-v-rejting-100-najvplivovishih-lyudej-svitu_n62106
https://bastion.tv/uploads/media_file/2024/04/6620cdaa423be279893766.jpg?w=770&h=433&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top
інакше те що проголосували у Палаті учора - ДОСРАКИ! ДЕПУТАТИ ВИХОДЬТЕ НА ПРОТЕСТИ НА БАНКОВУ !
https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
Христо Грозев...только а одном турецком Стамбуле Мавзолейные киллеры убили 13 людей...крутой видос...
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879100925941181&set=a.216132705571353&__cft__[0]=AZWtwS8gcx_baM621_uL-XJCr8--CjVuZWMlBdqCAUhBjCRj74KUcrsi4oGtDEDuws05vz39zrj8kq7uknht0JER13je9K5-**************************-m3URlbHfNFd8ITiFGhc4WPSyzJZwEKq5qLSpjMhrSYUWv5IwnO0RZgAW0vx4zcmRstw3nJVhJgGMKxHChr6_fgX6id1I7XQj7UQXRXiGuNwPzZ_OvHmtYq2eu-GNTGSFHRAX6TjI&__tn__=EH-y-R 10h ·
Вже добу адвокати,родичі,суспільство не знає про долю патріота та ГЕРОЯ України Романа Червінского.
Ми вже Рашка?Пану Червінскому готують участь Навального?
Нашу увагу знов відводять від злочину над демократію?
https://www.facebook.com/president.gov.ua?__tn__=-]K*F Офіс Президента України
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua?__tn__=-]K*F Офіс Генерального прокурора https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua?__tn__=-]K*F Офіс Омбудсмана України
https://www.facebook.com/supremecourt.ua?__tn__=-]K*F Верховний Суд
https://www.facebook.com/kroppolice?__tn__=-]K*F Патрульна поліція Кіровоградської області
Припинить знущання над політичним в'язнем Романом Червінскім !
https://www.facebook.com/andriiyosypov/posts/pfbid071wdJ9zayntJHNMXeXLZuR1Jmq5XvXcLe4LUXJnk8oZmq38UaL4GQnzkKgvozsdul?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=%2CO*F 9h ·
https://www.facebook.com/andriiyosypov/posts/pfbid071wdJ9zayntJHNMXeXLZuR1Jmq5XvXcLe4LUXJnk8oZmq38UaL4GQnzkKgvozsdul?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=%2CO*F 2 доби, як місцеперебування Романа Червінського не відоме!!
2 доби, як адвокатів Романа ігнорує поліція Кропивницького та Києва на їх звернення щодо викрадення Романа
(Відсутні відомості в ЄРДР, реакція загалом)
2 доби, як дружині та близьким Романа не повідомляють про його місцеперебування ні Офіс Генерального прокурора, ні слідство, ні суд, ні будь хто інший
2 доби, як Кіровоградський суд відмовився продовжувати строк тримання під вартою Романа і проводити розгляд справи загалом
Надіюсь, що не буду, але не вірю в те, що завтра мені не доведеться говорити про 3 доби, а згодом лік вести на місяці та роки.
Надіюсь це не останнє фото Романа, оптимізм якого власне і спонукає ОГП та СБУ до таких дій
https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35 ·
Тарас Чорновіл: «Пообіцяв зробити окремий підсумок абсолютної сваволі уже неприхованого сталінського терору проти народного Героя України Романа Червінського. Увесь цей дикий треш закінчився уже пізнього вечора, фактично, вночі. Ще сподівався на хоч якісь повідомлення, але… Тож тільки зараз зміг підготувати запис із загальним аналізом того беззаконня.
Більше коментувати тут не буду, дивіться сюжет. Там про перебіг подій напередодні й 19 квітня, а також правові висновки й моральні оцінки. Завтра побачимо вже підсумки цього свавілля. Бо сьогодні конвой просто викрав Червінського, а дійство проти нього скоєне в закритому режимі в стилі сталінських політичних процесів. У підсумку процитую фразу із ТК «Червінський»: «Суд над Червінським - це репетиція суду над всією Україною, "імєнєм расєйскай фєдєраціі"...»»
Долучайтеся до перегляду, шановні однодумці!
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxPkWwo96beRqMx-3ACWyM_wmJX8IgPTlMVwflJh1pD2tvfwXZqAsD38KDZew5EL7Cwr1Yv9nl6FFj3yA5RJo7KPlnVhVJaR_m0MOZNAKjxZr3dLONH_1PlYOur1TlcebIhJCLo83vU0PO2KnkIYEIEZqyo9TLrPcy6aOpHZr-xg&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському !
https://www.youtube.com/watch?v=Qy-jREgua1o