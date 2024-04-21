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Оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения для ударов по Сумщине и Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТО

За минувшие сутки российские захватчики 68 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОК "Північ" Вадим Мысник.

"За минувшие сутки мы зафиксировали 68 обстрелов пограничья Сумщины и Черниговщины. Враг применяет весь имеющийся у него арсенал вооружения - от минометов и ствольной артиллерии до РСЗО, FPV-дронов, ударных БПЛА. Вчера мы не фиксировали авиаударов, но в позапрошлые сутки они были", - сказал спикер.

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Также сохраняется активность российских ДРГ на приграничных территориях, но тактически она уменьшается из-за соответствующих сезонных изменений.

"То есть пошла так называемая "зеленка", начался весенний разлив рек, идут весенние дожди и т.д. То есть, в соответствии с этими обстоятельствами, враг пытается применить свои диверсионные группы, но мы своевременно их обнаруживаем и даем отпор, открываем огонь, потому что госграница для нас – линия фронта, линия столкновения со всеми ее признаками. Мы ее держим и усиливаем оборону", – заверил Мысник.

Также читайте: Дополнительные мощные полосы обороны возводятся на границе Черниговщины и Сумщины, - ОК "Північ"

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обстрел (27114) Сумская область (3117) Черниговщина (1485)


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Щось грузить-

Щось не помітне-

Йей!

Для людей..
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21.04.2024 15:16 Ответить
Я шкуаю форми-

Боротьба....

Проти диявола-
Не здатна молитьба...

Дай знак...
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21.04.2024 15:26 Ответить
 
 