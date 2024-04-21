Оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения для ударов по Сумщине и Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТО

За минувшие сутки российские захватчики 68 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОК "Північ" Вадим Мысник.

"За минувшие сутки мы зафиксировали 68 обстрелов пограничья Сумщины и Черниговщины. Враг применяет весь имеющийся у него арсенал вооружения - от минометов и ствольной артиллерии до РСЗО, FPV-дронов, ударных БПЛА. Вчера мы не фиксировали авиаударов, но в позапрошлые сутки они были", - сказал спикер.





Также сохраняется активность российских ДРГ на приграничных территориях, но тактически она уменьшается из-за соответствующих сезонных изменений.

"То есть пошла так называемая "зеленка", начался весенний разлив рек, идут весенние дожди и т.д. То есть, в соответствии с этими обстоятельствами, враг пытается применить свои диверсионные группы, но мы своевременно их обнаруживаем и даем отпор, открываем огонь, потому что госграница для нас – линия фронта, линия столкновения со всеми ее признаками. Мы ее держим и усиливаем оборону", – заверил Мысник.

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