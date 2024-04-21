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Последствия ракетного удара РФ по Одесщине: количество пострадавших выросло до 4. ФОТОрепортаж

Пока известно о 4 пострадавших в результате ракетного удара по Одесщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Из них три мужчины и одна женщина. Продолжается ликвидация последствий атаки. Все необходимые службы на месте", - говорится в сообщении.

наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ будут усиливать обстрелы Украины, - Евлаш

Автор: 

обстрел (27114) Одесская область (3565) ракеты (3568)


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