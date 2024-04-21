Последствия ракетного удара РФ по Одесщине: количество пострадавших выросло до 4. ФОТОрепортаж

Пока известно о 4 пострадавших в результате ракетного удара по Одесщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Из них три мужчины и одна женщина. Продолжается ликвидация последствий атаки. Все необходимые службы на месте", - говорится в сообщении.













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