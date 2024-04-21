В результате авиаудара РФ по Козацкому на Херсонщине разрушен подъезд пятиэтажки. ФОТО

Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на село Козацкое Новокаховской громады в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Страшные последствия авиаудара по селу Козацкое Новокаховской громады. Сегодня утром оккупационная армия сбросила две управляемые авиабомбы на населенный пункт. Разрушен подъезд пятиэтажки. Также в результате "прилета" один жилой дом загорелся. Никто из гражданских не пострадал", говорится сообщении.

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