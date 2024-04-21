К ликвидации последствий ударов РФ на Одесщине привлекается тактический пожарный робот Magirus Wolf R1, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
На Одесщине на месте ликвидации последствий российских ударов активно применяется спецтехника ГСЧС, в том числе - пожарный робот.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, в ликвидации последствий российской атаки принимает участие тактический пожарный робот Magirus Wolf R1.
Робот уже не в первый раз привлекается к ликвидации пожаров. Также он использовался для тушения масштабных пожаров в Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що там може так горіти ?