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К ликвидации последствий ударов РФ на Одесщине привлекается тактический пожарный робот Magirus Wolf R1, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На Одесщине на месте ликвидации последствий российских ударов активно применяется спецтехника ГСЧС, в том числе - пожарный робот.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в ликвидации последствий российской атаки принимает участие тактический пожарный робот Magirus Wolf R1.

Робот уже не в первый раз привлекается к ликвидации пожаров. Также он использовался для тушения масштабных пожаров в Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетного удара РФ по Одесщине: количество пострадавших выросло до 4. ФОТОрепортаж

Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1
Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1
Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1
Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1

Автор: 

Одесская область (3565) пожар (5943) ГСЧС (4966)


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Пожарные роботы- это хорошо, а удары по жилым кварталам мааацквабада- лучше.
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21.04.2024 18:25 Ответить
А нельзя такую штуку запустить на штурм вражеских позиций. Только вместо воды использовать бензин пополам с маслом?
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21.04.2024 18:25 Ответить
Сам робот першим згорить
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21.04.2024 18:46 Ответить
Кажуть другу добу не можуть загасити
що там може так горіти ?
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21.04.2024 20:29 Ответить
 
 