К ликвидации последствий ударов РФ на Одесщине привлекается тактический пожарный робот Magirus Wolf R1, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На Одесщине на месте ликвидации последствий российских ударов активно применяется спецтехника ГСЧС, в том числе - пожарный робот.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в ликвидации последствий российской атаки принимает участие тактический пожарный робот Magirus Wolf R1.

Робот уже не в первый раз привлекается к ликвидации пожаров. Также он использовался для тушения масштабных пожаров в Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях", - говорится в сообщении.

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