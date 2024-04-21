Россияне обстреляли Никопольщину 8 раз в течение дня, один человек получил ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж
Россияне направили пять дронов-камикадзе и трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он отметил, что войска РФ били по Никополю, Червоногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской громадах.
"Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Сейчас - в больнице. Состояние пациентки - средней тяжести. Повреждены админздание, пять частных домов, восемь хозяйственных построек", - отметил Лысак.
В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.
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