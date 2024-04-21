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Россияне обстреляли Никопольщину 8 раз в течение дня, один человек получил ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне направили пять дронов-камикадзе и трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он отметил, что войска РФ били по Никополю, Червоногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской громадах.

"Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Сейчас - в больнице. Состояние пациентки - средней тяжести. Повреждены админздание, пять частных домов, восемь хозяйственных построек", - отметил Лысак.

В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.

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Ворог протягом дня 8 разів атакував Нікопольський район.

Пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд.

Внаслідок обстрілу постраждала 47-річна жінка.

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3944)


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