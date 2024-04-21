Россияне обстреляли Никопольщину 8 раз в течение дня, один человек получил ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне направили пять дронов-камикадзе и трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он отметил, что войска РФ били по Никополю, Червоногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской громадах.

"Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Сейчас - в больнице. Состояние пациентки - средней тяжести. Повреждены админздание, пять частных домов, восемь хозяйственных построек", - отметил Лысак.

В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.

Смотрите также: В течение дня РФ атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: повреждены дома и коммунальное предприятие. ФОТОрепортаж