Войска РФ атаковали дронами жилой сектор Одессы, повреждены дома, 7 пострадавших, среди них – 2 детей. ФОТО
В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
По уточненным данным спасены 34 человека, из них 3 детей. Пострадало 7 человек, из них 2 детей.
В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.
"В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание. Нашим спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей. Ранения и повреждения получили 7 человек, из них 2 - дети. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения", - говорится в сообщении.
Кипер также публикует фото, на которых зафиксированы последствия российской атаки.
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