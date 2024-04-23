Войска РФ атаковали дронами жилой сектор Одессы, повреждены дома, 7 пострадавших, среди них – 2 детей. ФОТО

В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

По уточненным данным спасены 34 человека, из них 3 детей. Пострадало 7 человек, из них 2 детей.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

"В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание. Нашим спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей. Ранения и повреждения получили 7 человек, из них 2 - дети. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ ударили баллистикой по Одесской области, целились по транспортно-логистическому объекту. Повреждены дома

Кипер также публикует фото, на которых зафиксированы последствия российской атаки.





