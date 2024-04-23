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Войска РФ атаковали дронами жилой сектор Одессы, повреждены дома, 7 пострадавших, среди них – 2 детей. ФОТО

В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

По уточненным данным спасены 34 человека, из них 3 детей. Пострадало 7 человек, из них 2 детей.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

"В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание. Нашим спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей. Ранения и повреждения получили 7 человек, из них 2 - дети. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ ударили баллистикой по Одесской области, целились по транспортно-логистическому объекту. Повреждены дома

Кипер также публикует фото, на которых зафиксированы последствия российской атаки.

обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одесиобстріл одеси

Автор: 

обстрел (27114) Одесса (7879) дроны (3909) Силы обороны юга (304)


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Одно слово, здичавілі.
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23.04.2024 06:36 Ответить
И не говорите, в Одессе - большой процент прокацапских ватанов, цапорылi пытаются изничтожить всех подряд. Я не знаю. неужели после этого ватаны не пожелают прилета в кремль водородной бомбы? Пыня сдохни ; пыня, сдохни; пыня, сдохни. АМИНЬ !!! Мольфары всех стран и народов, не расслабляйте булки.
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23.04.2024 07:43 Ответить
Прокацалені ждуни звинувачують в обстрілах не путіна, а українців що не здаються. Вони не зміняться.
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23.04.2024 09:18 Ответить
Дык, срочно их на каазлабадию, типо, чумадан-ваакзал-цапорылiя. Там кацапы не только над городом сбивают дроны, еще и по своим кварталам валят из градов.
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23.04.2024 09:32 Ответить
Из Крыма снова. Когда нибудь этих ****** остановят на дороге неизвестные бандиты?
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23.04.2024 06:45 Ответить
Знищено 15 із 16 "Шахедів ?
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23.04.2024 07:55 Ответить
Одна польза...может быть дадут нормальное жилье...и люди пойдут на нормальный сральник...туалеты появились в этих домах только в 90-е...до этого как кацапы ходили в дворовой. вода тоже из крана во дворе и умывальник как из книжки Чуковского "Мойдодыр"
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23.04.2024 08:06 Ответить
 
 