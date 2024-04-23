Сырский в Киеве встретился с военным руководством Литвы: Обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Киеве встретился с военным руководством Литвы - литовским коллегой Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генштаба Литвы Миндаугасом Степонявичюсом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сырский в Фейсбуке.
"Рад был приветствовать в Киеве военное руководство Литвы - Главнокомандующего Вооруженных Сил Вальдемараса Рупшиса и Начальника Генштаба Миндаугаса Степонявичуса", - отметил главком ВСУ.
Он отметил, что они обсудили ряд важных вопросов. В частности относительно ситуации на поле боя, подготовки бойцов, поддержки Украины. Есть четкий план действий по дальнейшему сотрудничеству.
Сырский поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку украинской армии.
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