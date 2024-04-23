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Сырский в Киеве встретился с военным руководством Литвы: Обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Олександр Сирський та Вальдемарас Рупшис
Фото: Facebook Олександр Сирський

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Киеве встретился с военным руководством Литвы - литовским коллегой Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генштаба Литвы Миндаугасом Степонявичюсом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сырский в Фейсбуке.

"Рад был приветствовать в Киеве военное руководство Литвы - Главнокомандующего Вооруженных Сил Вальдемараса Рупшиса и Начальника Генштаба Миндаугаса Степонявичуса", - отметил главком ВСУ.

Он отметил, что они обсудили ряд важных вопросов. В частности относительно ситуации на поле боя, подготовки бойцов, поддержки Украины. Есть четкий план действий по дальнейшему сотрудничеству.

Сырский поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку украинской армии.

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Олександр Сирський та військове керівництво Литви
Олександр Сирський та військове керівництво Литви
Олександр Сирський та військове керівництво Литви

Олександр Сирський та військове керівництво Литви
Фото: Facebook Александр Сырский

Автор: 

Литва (2460) Александр Сырский (587) Рупшис (7)


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Взагалі-то прерогатива вести міжнародні переговори то президент , міністер закордонних справ і в нашому випадку міністерства оборони .
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23.04.2024 09:36 Ответить
Якою мовою спілкується із союзниками цей прогресивніший за Залужного, на думку ОПи, товариш Сирський? Він і українською говорить так собі ..., а як у нього з англійською?

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23.04.2024 09:53 Ответить
Либу бл тягне як на якомусь виступі кварталу бл. Просрав все що можна , результатів нуль, на фронті суцільний пздець , а воно задоволене. Ну так для цього і знімали Залужного, так нелегітимне шашлична тряпка?
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23.04.2024 10:58 Ответить
 
 