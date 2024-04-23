Удар по телебашне в Харькове: Сигнала цифрового эфирного вещания нет. Радио, интернет и мобильная связь в области есть. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие удара РФ по телебашне в Харькове отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"22 апреля оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования", - отметил он.

По словам главы области, харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают.

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