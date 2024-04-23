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Удар по телебашне в Харькове: Сигнала цифрового эфирного вещания нет. Радио, интернет и мобильная связь в области есть. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие удара РФ по телебашне в Харькове отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"22 апреля оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телебашне. В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования", - отметил он.

По словам главы области, харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают.

Смотрите: Вражеский удар по телебашне в Харькове был нанесен ракетой Х-59, - прокуратура. ВИДЕО

Удар по телевежі в Харкові
Удар по телевежі в Харкові
Удар по телевежі в Харкові

Автор: 

обстрел (27114) Харьков (7475) телевидение (897)


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Топ комментарии
+18
А як же ж єдиний телемарахвон????
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23.04.2024 09:29
+9
Скоріше за все, ціль кацапів була не харків'ян залишити без сигналу, а щоб кацапи не дивились мараХВон. Наскільки я знаю стандартні телевежі висотою 200 метрів здатні поширювати сигнал впевненого прийому в радіусі 60-70 км. Це враховуючи згиб Землі та ландшафт. В Харкові телевежа висотою 240 м, це до 60-70 км ще + 10 км. Знаючи, що сигнал в основному дивляться в сільській місцевості то ціллю були не мешканці Харкова, а скоріш за все прикордонні регіони кацапщини. Не стрілляли кацапи раніше по ній, тому що думали Харківнаш буде та телевежа пригодиться, а коли зрозуміли шо Харківніколиненаш то вирішили її знищити, щоб кацапи не дивились.
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23.04.2024 09:51
+7
фахівці вже працюють над вирішенням проблеми показу "вечірній відосик" по кольоровому радіо!)
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23.04.2024 09:35
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А як же ж єдиний телемарахвон????
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23.04.2024 09:29 Ответить
Тепер його на білгородщині дивиться не будуть.
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23.04.2024 09:32 Ответить
Давно не кодований
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23.04.2024 09:59 Ответить
А навіщо цифровому сигналу телевежа взагалі? Ретранслятор будь-де поставити можна
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23.04.2024 09:32 Ответить
Може там оті ретранслятори і були? Просто використали телевежу як зручне та високе місце.
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23.04.2024 09:34 Ответить
Якби ти хоч трохи розумівся в цьому, то такої мутоти б не говорив.
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23.04.2024 09:44 Ответить
Коли в 14-му році на горі Карачун кацапи завалили вежу на її місце поставили тимчасову, якої майже не було видно з траси між Слов'янськом і Краматорськом. Рівень сигналу трохи впав, але в Краматорську і Слов'янську покриття було. Інша справа що на таких вежах всілякі інші антени стоять.
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23.04.2024 09:48 Ответить
Передавач Т2 можно поставить будь-де, але його потужність невелика і антену треба підняти високо для збільшення площі покриття сигналом. Висота штатної телевежі 80-х років-195 метрів. А харківська 60-х років -140 метрів.
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23.04.2024 09:50 Ответить
Суцільнометалева просторова ґратована телевізійна вежа висотою 240,7 метрів.
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23.04.2024 09:58 Ответить
фахівці вже працюють над вирішенням проблеми показу "вечірній відосик" по кольоровому радіо!)
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23.04.2024 09:35 Ответить
Яке відношення до телевежі має інтернет, радіо, мобільний зв'язок в області.
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23.04.2024 09:39 Ответить
Зараз телевежі, крім телевізійного обладнання, обвішані ретрансляторами інших систем зв'язку та мовлення.
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23.04.2024 09:46 Ответить
Я про заголовок " в області". Наприклад в Богодухові радіо того немає і базові станції операторів на вежі покривають невелику частину міста.
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23.04.2024 10:02 Ответить
Заголовки і тексти пишуть прищаві неграмотні копіпастери.

Висирають що в голову стукне. Так що з цього джерела можно вихоплювати тільки на кшталт - розбита телевежа і це викликало технічні проблеми.

Все інше - белькотіння порослі...
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23.04.2024 10:30 Ответить
В наріду вже "ломки" почались без є-марафону... Починають випадати в оточуючу реальність.
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23.04.2024 09:44 Ответить
Як же без перемог жити ?
треба 3 перемоги в день подивитися, а краще 5...
і ніякого негативу!
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23.04.2024 09:48 Ответить
тебе тільки це турбує? приїжджай до Харкова, посидь поруч із прильотами та напиши черговий «вумний» комент!
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23.04.2024 10:37 Ответить
у мене там друг живе.
все нормально, є звичайно проблеми.
зі світлом, з транспортом.

але він спокійний як удав...
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23.04.2024 11:49 Ответить
хз, що значить нормально! коли по мiсту i поруч майже кожного дня летять ракети i КАБи?

ну ок, хня!

а давайте ще поржемо з ракети по «телемарафону»! це ж так смiшно на відстані 3000 км! кумедний атракцiон!
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23.04.2024 13:01 Ответить
місцевих не обдуриш
вони знають коли буде небезпека.
тоді вони миттю побіжать у бік Києва чи Дніпра.
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23.04.2024 13:11 Ответить
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23.04.2024 13:27 Ответить
залізні нерви у чувака
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23.04.2024 23:01 Ответить
Це у кацапів в замкад'ї телевізор - кольорове віконце у чудовий світ, де все гарно і "мьі всєх пабєждаєм", а за справжнім вікном - "мухосранск, говно, тоскоіво". У нас телевізор дивляться пенсіонери, а інформація народ шукає в інтернеті зазвичай. Плюс в містах є кабельне а в селах супутникове.
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23.04.2024 10:12 Ответить
"..а в селах супутникове"

З заблокованими українськими каналами і вільним доступом до російських? Чи може вже розблокували? Не слідкую за тим лайном.
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23.04.2024 10:14 Ответить
https://sat.kharkiv.ua/tablica-chastot/astra-4a-4-8-es https://sat.kharkiv.ua/tablica-chastot/astra-4a-4-8-es

Подивись що є на супутнику Астра і тільки один російськомовний релігіозного змісту. А хто шукає лайно, той його кругом знайде.
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23.04.2024 10:23 Ответить
Я вам написав "не слідкую" нє?

Пам'ятається на зорі президентства зенєлоха, був скандал з блокуванням українських супутникових, коли Бєня ніяк не міг нажертись. А власне девайс телевізор я не дивлюсь вже років 10.
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23.04.2024 10:34 Ответить
Якщо не слідкуєте, то навіщо писати що вони заблоковані?
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23.04.2024 10:50 Ответить
Єрмаковщина не допустить щоб були без їх пропаганди, щось придумають і вкинуть фінанси туди замість потреб фронту.
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23.04.2024 09:48 Ответить
Уявіть тільки скільки коштує для кацапів ця по справжньому високоточна пуйня?
А головне вони розуміють наскільки важливо тримати населення під певним інформаційним впливом...
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23.04.2024 09:49 Ответить
Зараз вони самі собі зробили "ведмежу послугу".
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23.04.2024 09:55 Ответить
Скоріше за все, ціль кацапів була не харків'ян залишити без сигналу, а щоб кацапи не дивились мараХВон. Наскільки я знаю стандартні телевежі висотою 200 метрів здатні поширювати сигнал впевненого прийому в радіусі 60-70 км. Це враховуючи згиб Землі та ландшафт. В Харкові телевежа висотою 240 м, це до 60-70 км ще + 10 км. Знаючи, що сигнал в основному дивляться в сільській місцевості то ціллю були не мешканці Харкова, а скоріш за все прикордонні регіони кацапщини. Не стрілляли кацапи раніше по ній, тому що думали Харківнаш буде та телевежа пригодиться, а коли зрозуміли шо Харківніколиненаш то вирішили її знищити, щоб кацапи не дивились.
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23.04.2024 09:51 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська область
Населений пункт Адреса Середній радіус покриття, км МХ1MX2MX3MX5135
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC Ізюм вул. Крута, 56602639*https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-20 [20] 25*https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-21 [21] 43*https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-22 [22] 136
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків вул. Дерев´янка, 1а6031354858137
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Куп'янськ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-23 [23] просп. Конституції, 8750533757*58*138
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Лозова вул. Кооперативна, 53а5031555659139
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Кегичівка вул. Слобожанська, 816028213440140
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Великий Бурлук вул. Декоративна, 43531444952
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23.04.2024 10:06 Ответить
Це локації де було покриття з цієї телевежі?
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23.04.2024 10:15 Ответить
Це телевежі Харківської області по яким місяця півтора тому теж були прильоти.
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23.04.2024 11:05 Ответить
Ой, бяда-огорчение! Телемарахфону тепер не буде.)
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23.04.2024 10:00 Ответить
Як не буде? ТелемараХВон сіфонить з всіх щілин. Супутники, інтернет, кабельне ТВ, на й радіо. А знищення телевежі, це щоб кацапи не дивились українське ТБ на приграничних територіях кацапії.
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23.04.2024 10:08 Ответить
пока не. будет телехмарафону- обьявляю голодовку
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23.04.2024 10:09 Ответить
Ага, піди голодувати під пошкоджену телевежу
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23.04.2024 10:15 Ответить
А як тоді паска?Ковбаска домашня,ветчина та курка запечена в грілю та шашличок та і келих доброго віскарчика ..Голодуй тоді і нам більше зостанеться..
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23.04.2024 10:39 Ответить
Купа ржавого заліза але головне що люди цілі....
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23.04.2024 10:36 Ответить
Років з пять дивлюсь через інтернет все що хочу...головне порнокуб і хустер бо люблю правду а не збочення ....
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23.04.2024 10:41 Ответить
І дрочу на зеленьского,бо це таках порнографія презідента.
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23.04.2024 12:26 Ответить
і жоден кумедний пдр не задумався, що це був приліт поряд з житловою зоною!

за логікою кожного длба треба передати координати кацапам, щоб і до них прилетіло по «телемарафону»!

це ж буде так смішно!
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23.04.2024 10:46 Ответить
Там було півкілометра, може щось змінилося?
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23.04.2024 11:15 Ответить
якщо за 500 метрів за деревами навпроти будинку прилетить х-59 і протиракета розірветься над головою, то кумедна хня!
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23.04.2024 11:24 Ответить
Та вона летить хвилини три -чотири туди, які протиракети.
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23.04.2024 11:48 Ответить
дуже шкода, що вас не було поруч подивитися на цей захоплюючий атракціон! можливо, це було б не так весело і ваші теоритичні твердження залишили б при собі!
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23.04.2024 12:38 Ответить
Да ладно, я жив місяць ще в смішнішому атракціоні з окупацією і постійними обстрілами, найближчі прильоти були за 60 метрів. У нас теж прилітало по вежі, ну то й що, війна на вулиці!
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23.04.2024 12:58 Ответить
супер! чудовий досвід! але ж я не сміюся з цього, як більшість коментаторів...
попросив не бути дебілами та розуміти, що будь-який приліт - це як мінімум трошки не приємно!
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23.04.2024 13:15 Ответить
А шо на курскє, бєлгородє, брянскє, тулє... вишок немає???
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23.04.2024 11:10 Ответить
У них вежі є а в нас як з літаками і Х-59.
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23.04.2024 12:20 Ответить
Някої особливої шкоди немає! Користь по економії електрики.
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23.04.2024 11:46 Ответить
за вашою логікою, треба всі вежі знищити для економії електроенергії?

потужна думка!
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23.04.2024 13:30 Ответить
Навіщо? Можна відключити 40+ каналів,яки споживають енергію! Залишити 1 з марафоном,на який будуть донатити ті,хто хоче споживате це лайно!
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23.04.2024 13:41 Ответить
Треба пів бюджету витратити на поновлення вежі, бо як же тепер харьківчани без вечерніх гундосків?
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23.04.2024 12:14 Ответить
Та не як,гроші вони віддали з своїх кишень.Ця помойка "марафон" фінансуєтьсч 2й рік з бюджету.
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23.04.2024 12:24 Ответить
Там на будівлі Держпрому стара вежа, по-биріку розвернули передавачі, антени, фідери і вперед про каву в Криму.
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23.04.2024 13:51 Ответить
Проблема решается ЗА ПАРУ ДНЕЙ: Подцепите АНТЕННУ за АЭРОСТАТ ЗАГРАЖДЕНИЯ и поднять можно хоть на 2 км, при этом дальность сигнала достигнет прямой видимости горизонта на этой высоте в 150 км (даже в Белгороде и Валуйках можно будет сигнал принимать)!!!
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23.04.2024 13:49 Ответить
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23.04.2024 13:52 Ответить
Например, с аэростата М71 было организовано телевизионное вещание на территорию Кубы антикастровского телеканала им. Хосе Марти.

Система TARS в Аризоне

Основная функция: низковысотный радар, ориентированный вниз; обнаружение самолета

Объем: 12000 https://ru.frwiki.wiki/wiki/M%C3%A8tre_cube м 3

Длина привязи: 25000 футов (7600 м)

Масса полезной нагрузки: 1 тонна

Максимальная дальность обнаружения: 200 морских миль (400 км)

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23.04.2024 14:07 Ответить
Нарешті харків'ян перестануть зомбувати zелемарафоном. Хоча "ватників" там ще до фіга
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23.04.2024 17:09 Ответить
 
 