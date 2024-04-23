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Сутки на Донетчине: жертвы в Красногоровке и Новоалександровке, много повреждений жилой инфраструктуры. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

1 человек погиб в Красногоровке, еще 1 - в Новоалександровке Гродовской громады. В Новогродовской громаде повреждены 4 частных дома. В Селидово ранен человек, повреждены 14 частных домов. В Кураховской громаде повреждены админздания и 3 частных дома в Остром, 2 частных дома и промзона в Кураховке.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 4 дома в Ямполе, обстреляны Ямполовка и Терны. Под огнем - окраины Константиновской громады.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 3 многоэтажки и 2 нежилых здания. В Сиверске поврежден дом.

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Также отмечается, что с линии фронта эвакуированы 130 человек, в том числе - 19 детей.

Автор: 

обстрел (27114) Донецкая область (9636)


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23.04.2024 10:09 Ответить
 
 