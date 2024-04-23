Хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО: СБУ задержала корректировщика РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов России по Харькову. Злоумышленник пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По наводке фигуранта оккупанты надеялись нанести огневое поражение по этим объектам. Для осуществления атаки рашисты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500.

Чтобы навести их на цель, вражеский корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты", - говорится в сообщении.

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Служба безопасности задержала его в его доме.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от новой воздушной атаки страны-агрессора.







У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал антиукраинские комментарии. Для сбора разведданных фигурант обходил территорию города и отслеживал места базирования Сил обороны.

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Кроме того, злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где работал продавцом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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