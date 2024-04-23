Хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО: СБУ задержала корректировщика РФ в Харькове. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов России по Харькову. Злоумышленник пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По наводке фигуранта оккупанты надеялись нанести огневое поражение по этим объектам. Для осуществления атаки рашисты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500.
Чтобы навести их на цель, вражеский корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты", - говорится в сообщении.
Служба безопасности задержала его в его доме.
Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от новой воздушной атаки страны-агрессора.
У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал антиукраинские комментарии. Для сбора разведданных фигурант обходил территорию города и отслеживал места базирования Сил обороны.
Кроме того, злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где работал продавцом.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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"Спортивна рибалка" це ж значно краще.
Піймали, подивились, випустили.
У Вас якісь крайнощі (безвідповідальність чи страта без суду), у світі вже є дієва модель правоохоронної та судової системи, почитайте можливо , хоча навряд, щось змінить у вашому баченні до того як має працювати правосуддя.
P. S. Можна прийняти Закон - на час Війни повернення вищої міри за зрадницькі дії, чи пожиттеве з конфіскацією та примусовою працєю по розборці зруйнованих рашистами приміщень.
Але це все порожні розмови..... ЗЕкоМанда бездарі.