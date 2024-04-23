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Хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО: СБУ задержала корректировщика РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов России по Харькову. Злоумышленник пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По наводке фигуранта оккупанты надеялись нанести огневое поражение по этим объектам. Для осуществления атаки рашисты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500.

Чтобы навести их на цель, вражеский корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты", - говорится в сообщении.

Коригувальник російських авіабомб у Харкові

Также смотрите: Наводили российские ракеты на Херсон и работали на ФСБ: СБУ задержала экс-депутата-предателя и его сообщницу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала его в его доме.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от новой воздушной атаки страны-агрессора.

Коригувальник російських авіабомб у Харкові
Коригувальник російських авіабомб у Харкові
Коригувальник російських авіабомб у Харкові

У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал антиукраинские комментарии. Для сбора разведданных фигурант обходил территорию города и отслеживал места базирования Сил обороны.

Смотрите также: Удар по телебашне в Харькове: Сигнала цифрового эфирного вещания нет. Радио, интернет и мобильная связь в области есть. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где работал продавцом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский агент, который навел ракетный удар по кафе в Краматорске, приговорен к пожизненному лишению свободы, - СБУ

Автор: 

СБУ (19890) Харьков (7475) корректировщик (47) КАБ (354)


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Топ комментарии
+11
Навіщо затримувати? Зразу би відстрілювали, з формулюванням "при намаганні втекти".
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23.04.2024 10:16
+9
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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23.04.2024 10:15
+6
Отаке ж падло і навело на телевежу. Тому, що попасти ракетою в саму телевежу дуже і дуже пролематично. Це точність до метра треба.
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23.04.2024 10:18
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Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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23.04.2024 10:15 Ответить
Навіщо затримувати? Зразу би відстрілювали, з формулюванням "при намаганні втекти".
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23.04.2024 10:16 Ответить
А завтра й тебе, без суду, розстріляти зможуть "за намагання втекти". Не думав?
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23.04.2024 10:31 Ответить
Думав.

"Спортивна рибалка" це ж значно краще.

Піймали, подивились, випустили.
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23.04.2024 10:36 Ответить
Я такого не казав.
У Вас якісь крайнощі (безвідповідальність чи страта без суду), у світі вже є дієва модель правоохоронної та судової системи, почитайте можливо , хоча навряд, щось змінить у вашому баченні до того як має працювати правосуддя.
P. S. Можна прийняти Закон - на час Війни повернення вищої міри за зрадницькі дії, чи пожиттеве з конфіскацією та примусовою працєю по розборці зруйнованих рашистами приміщень.
Але це все порожні розмови..... ЗЕкоМанда бездарі.
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23.04.2024 12:24 Ответить
Та і я утрую, якщо чесно. Просто зневіра до дискредитованої судової системи, яка відвертих злочинців випускає на волю за хабарі, або по дзвінку з Банкової.
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23.04.2024 12:31 Ответить
Знов табло замилили. Це щоб цапи не здогадалися, нє?
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23.04.2024 10:17 Ответить
Саме так. Може під його логіном якусь дезу кацапам дали. А так, як цапи знають його морду то цю інфу спишуть.
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23.04.2024 10:21 Ответить
Отаке ж падло і навело на телевежу. Тому, що попасти ракетою в саму телевежу дуже і дуже пролематично. Це точність до метра треба.
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23.04.2024 10:18 Ответить
Мало того ,шо в голові кубло тарганів, це москвороте кубло. Іуда хоч тридцять срібників узяв, а це ,блд, ідєйне!
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23.04.2024 10:25 Ответить
На час Війни мали б повернути смертну кару за наведення ракет, артилерії та іньших злочинів , наприклад розкрадання бюджету, допомоги!
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23.04.2024 10:34 Ответить
Ви хочете без влади залишитись і без чиновників на місцях?
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23.04.2024 10:38 Ответить
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі? А умовно можна?
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23.04.2024 10:47 Ответить
Там потрібно ще деякий час щоб ,ніби то він, передавав хибні цілі, а то як здрастє,зразу похвалились,переписку показали....дебі.ли ***!!!
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23.04.2024 12:32 Ответить
Сразу повесить су..ку чтобы другим неповадно было..
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23.04.2024 13:37 Ответить
 
 