Военный со Львовщины за $17 тыс. "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу. Его задержали, – СБУ. ФОТО

Служба безопасности во Львовской области задержала военного, который пользуясь служебным положением обещал уклонистам вывезти их за границу. Мужчина за 17 тысяч долларов обещал фиктивно включить военнообязанного в состав делегации, которая будет выезжать на международную конференцию в одну из стран ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление СБУ Львовской области и специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, стоимость "билета" на побег 54-летний военный оценил в 17 тысяч долларов США с человека.

За эти средства он обещал включить мужчин призывного возраста в состав одной из делегаций, которая будет выезжать на международную конференцию в Европу.

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Установлено, что сам выезд должен был состояться на автомобиле через 10 дней после заключения противоправной "сделки".

Задержали подозреваемого во время получения 8,5 тысяч долларов США аванса.

Сейчас фигуранту дела сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности и других возможных участников преступной схемы.

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