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Военный со Львовщины за $17 тыс. "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу. Его задержали, – СБУ. ФОТО

Служба безопасности во Львовской области задержала военного, который пользуясь служебным положением обещал уклонистам вывезти их за границу. Мужчина за 17 тысяч долларов обещал фиктивно включить военнообязанного в состав делегации, которая будет выезжать на международную конференцию в одну из стран ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление СБУ Львовской области и специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, стоимость "билета" на побег 54-летний военный оценил в 17 тысяч долларов США с человека.

Військовий на Львівщині переправляв ухилянтів за кордон

За эти средства он обещал включить мужчин призывного возраста в состав одной из делегаций, которая будет выезжать на международную конференцию в Европу.

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Установлено, что сам выезд должен был состояться на автомобиле через 10 дней после заключения противоправной "сделки".

Задержали подозреваемого во время получения 8,5 тысяч долларов США аванса.

Військовий на Львівщині переправляв ухилянтів за кордон

Сейчас фигуранту дела сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности и других возможных участников преступной схемы.

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Автор: 

СБУ (19890) уклонисты (829) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+10
Рівень сцикливості вимірюється вже десятками тисяч $

Це скільки ж дронів можна було купить
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23.04.2024 12:23
+6
Львівська область патріотична🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Хєровато ти знаєш львівщину Це край, де живуть чи не найбільш ожлоблені людішкі на теренах Західної України😁 Ти поглянь на цих миросів, іванок та степанок, на їхні скромні триповерхові хатинки, особливо це кидалось у вічі на початку 90-х, і, о диво, чомусь ці хатинки зкучкувались біля Рави-Руської, Мостиська і в кожній такій хатці мешкає такий собі пролетар митної служби.
До речі, пройдіться ввечері по місцевих генделиках, особливо в центрі міста, скрізь чути рааадную рєчь. Нагадаю - Львів це місто, де знаходився штаб ПрикВО, та хвалена Жєлєзная дівізія, тобто місто було забито москалями по самі ніздрі... І зараз тут живуть нащадки недобитих енкаведистів, відставників та іншої їм подібної наволочі.
Якщо у Львові в свій час жив та працював В'ячеслав Чорновіл, це не означає, що Львівщина автоматично стала колискою відродження нової, постсовкової України, достатньо глянути, ким став і чим займається синуля покійного В.Чоновола, Тарас Чорновіл... До речі, щось не чути про архіпатріотичного Олежку Тягнибока, чудить-мудить-обйобує Фаріониха та інші їм подібні... Так що, Львів далеко не є колискою українського патріотизму, на жаль
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23.04.2024 12:53
+4
Люди божеволіють від кривавого бабла 🙁
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23.04.2024 12:24
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Правила форума Совет форумчан
Рівень сцикливості вимірюється вже десятками тисяч $

Це скільки ж дронів можна було купить
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23.04.2024 12:23 Ответить
не сцыкливости- а безнадежности , результат ясен
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23.04.2024 13:16 Ответить
Бо Львів це пріфронтовє місто, !
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23.04.2024 12:23 Ответить
З якого дива Львів приіронтове місто?
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23.04.2024 12:25 Ответить
Це сарказм.
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23.04.2024 12:56 Ответить
Люди божеволіють від кривавого бабла 🙁
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23.04.2024 12:24 Ответить
Просто мав відповідні знайомства або зв'язки. Таке могло бути де завгодно.
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23.04.2024 12:42 Ответить
Та, ну! Може у Львові відсутні бандити, казнокради, наркомани? Вони скрізь... Ну на Заході може трохи менше...
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23.04.2024 12:51 Ответить
Львівська область патріотична🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Хєровато ти знаєш львівщину Це край, де живуть чи не найбільш ожлоблені людішкі на теренах Західної України😁 Ти поглянь на цих миросів, іванок та степанок, на їхні скромні триповерхові хатинки, особливо це кидалось у вічі на початку 90-х, і, о диво, чомусь ці хатинки зкучкувались біля Рави-Руської, Мостиська і в кожній такій хатці мешкає такий собі пролетар митної служби.
До речі, пройдіться ввечері по місцевих генделиках, особливо в центрі міста, скрізь чути рааадную рєчь. Нагадаю - Львів це місто, де знаходився штаб ПрикВО, та хвалена Жєлєзная дівізія, тобто місто було забито москалями по самі ніздрі... І зараз тут живуть нащадки недобитих енкаведистів, відставників та іншої їм подібної наволочі.
Якщо у Львові в свій час жив та працював В'ячеслав Чорновіл, це не означає, що Львівщина автоматично стала колискою відродження нової, постсовкової України, достатньо глянути, ким став і чим займається синуля покійного В.Чоновола, Тарас Чорновіл... До речі, щось не чути про архіпатріотичного Олежку Тягнибока, чудить-мудить-обйобує Фаріониха та інші їм подібні... Так що, Львів далеко не є колискою українського патріотизму, на жаль
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23.04.2024 12:53 Ответить
може, блаародний військовий вирішив покласти своє життя, щоб молодий квітучий ухилянт жив...
(розчулено шморгає носом)
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23.04.2024 12:31 Ответить
Я так розумію, до моменту набуття чинності закону про мобілізацію вартість такого "квитка" може сягнути 50 тисяч. І це не межа...
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23.04.2024 12:47 Ответить
Попит породжує пропозицію🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Робіть ваші ставки, панове, хто більше😝😝😝😝😝😝😝😝 Щось не дуже діє заохочення для військових від ЗєОпи,- ЗєОпу посилають в ЖеОпу,- що заслужили, те й маєте 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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23.04.2024 12:59 Ответить
Ті, у кого є такі гроші, вже давно з довідками про непридатність чи на посадах, які дозволяють уникнути мобілізації або вже за кордоном. Скоріше за все, максимум буде біля $20 000 бо інакше клієнта стане нереально знайти. Біднота яка категорично не хоче воювати скоріше буде тікати через ліси, Тису чи чинити самокаліцтва, бо такі суми для неї нереальні.
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23.04.2024 13:12 Ответить
Квартири будуть продавати, машини (у кого є), дорогоцінності (у кого є). Тут вже або пан, або пропав. Йдеться про життя та здоров'я. Тому будуть з себе останню сорочку знімати...
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23.04.2024 13:18 Ответить
Спрос порождает предложение. Ссыкуны, я с вас офигиваю, за это бабло можно себе экипировку как в звездном десанте купить...
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23.04.2024 13:36 Ответить
Авжеж затримали. Чи це жарт, красти гроші у зеленського та єрмака?
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23.04.2024 13:36 Ответить
Це не військовий, це тиловий щур...
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23.04.2024 13:40 Ответить
А говорят воевать некому... Какого черта этот боец бумажной волокитой занимаеться?
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23.04.2024 16:49 Ответить
 
 