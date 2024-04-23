Военный со Львовщины за $17 тыс. "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу. Его задержали, – СБУ. ФОТО
Служба безопасности во Львовской области задержала военного, который пользуясь служебным положением обещал уклонистам вывезти их за границу. Мужчина за 17 тысяч долларов обещал фиктивно включить военнообязанного в состав делегации, которая будет выезжать на международную конференцию в одну из стран ЕС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление СБУ Львовской области и специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, стоимость "билета" на побег 54-летний военный оценил в 17 тысяч долларов США с человека.
За эти средства он обещал включить мужчин призывного возраста в состав одной из делегаций, которая будет выезжать на международную конференцию в Европу.
Установлено, что сам выезд должен был состояться на автомобиле через 10 дней после заключения противоправной "сделки".
Задержали подозреваемого во время получения 8,5 тысяч долларов США аванса.
Сейчас фигуранту дела сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.
Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности и других возможных участников преступной схемы.
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Це скільки ж дронів можна було купить
До речі, пройдіться ввечері по місцевих генделиках, особливо в центрі міста, скрізь чути рааадную рєчь. Нагадаю - Львів це місто, де знаходився штаб ПрикВО, та хвалена Жєлєзная дівізія, тобто місто було забито москалями по самі ніздрі... І зараз тут живуть нащадки недобитих енкаведистів, відставників та іншої їм подібної наволочі.
Якщо у Львові в свій час жив та працював В'ячеслав Чорновіл, це не означає, що Львівщина автоматично стала колискою відродження нової, постсовкової України, достатньо глянути, ким став і чим займається синуля покійного В.Чоновола, Тарас Чорновіл... До речі, щось не чути про архіпатріотичного Олежку Тягнибока, чудить-мудить-обйобує Фаріониха та інші їм подібні... Так що, Львів далеко не є колискою українського патріотизму, на жаль
(розчулено шморгає носом)