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Рашисты сбросили КАБ на Константиновку, 5 человек пострадали, двое из них – в тяжелом состоянии. ФОТО

Оккупанты нанесли удар по Константиновке Донецкой области, 5 человек ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ударом повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере три человека пострадали в результате ракетного удара РФ по пятиэтажке в Константиновке в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Костянтинівка
Костянтинівка
Костянтинівка

Автор: 

обстрел (27114) КАБ (354) Константиновка (1740)


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Ти тільки вчора зареєструвався на "Цензорі" щоб донести нам про "тишь войны" ?
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23.04.2024 13:34 Ответить
Славик героически выдержал удар
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23.04.2024 14:20 Ответить
 
 