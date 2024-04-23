Рашисты сбросили КАБ на Константиновку, 5 человек пострадали, двое из них – в тяжелом состоянии. ФОТО
Оккупанты нанесли удар по Константиновке Донецкой области, 5 человек ранены.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ударом повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.
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AbOriginal_UA
показать весь комментарий23.04.2024 13:34 Ответить Мне нравится 0
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4xish
показать весь комментарий23.04.2024 14:20 Ответить Мне нравится 0
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