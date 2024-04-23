В Финляндии закроют музей Ленина, работавший с 1946 года. ФОТОрепортаж

Музей Ленина, действоваший в финском городе Тампере с 1946 года, закроют. Экспонаты - демонтируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Директор музея Калле Каллио говорит, что это решение полностью продиктовано потребностями музея. По его словам, то, что сейчас происходит на Востоке, влияет на то, как рассказывается история.

"Мы больше не можем делать это под именем Ленина, потому что это приводит только к недоразумениям", - сказал он.

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По словам Каллио, прямых попыток повлиять на устранение имени Ленина не было, но были трудности с финансированием.

В феврале следующего года на месте Музея Ленина откроют новый Музей восточных отношений Nootti. Он сосредоточится на транснациональной истории: отношениях между финнами и россиянами, Советском Союзе - и настоящем времени. Музей будет охватывать общую историю двух стран, от российской революции и независимости Финляндии - до эпохи НАТО.

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Каллио верит, что история отношений с Востоком будет интересна современной аудитории, и что Nootti станет уважаемым музеем.

"История не закончилась с распадом Советского Союза, и мы не хотим оставаться узниками прошлого. Авторитарная несправедливость снова стала привычным явлением в России, но она имеет мало общего с Лениным, который умер более века назад", - подытожил он.

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