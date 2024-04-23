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В Финляндии закроют музей Ленина, работавший с 1946 года. ФОТОрепортаж

Музей Ленина, действоваший в финском городе Тампере с 1946 года, закроют. Экспонаты - демонтируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Директор музея Калле Каллио говорит, что это решение полностью продиктовано потребностями музея. По его словам, то, что сейчас происходит на Востоке, влияет на то, как рассказывается история.

"Мы больше не можем делать это под именем Ленина, потому что это приводит только к недоразумениям", - сказал он.

Музей Леніна в Тампере

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По словам Каллио, прямых попыток повлиять на устранение имени Ленина не было, но были трудности с финансированием.

Музей Леніна в Тампере

В феврале следующего года на месте Музея Ленина откроют новый Музей восточных отношений Nootti. Он сосредоточится на транснациональной истории: отношениях между финнами и россиянами, Советском Союзе - и настоящем времени. Музей будет охватывать общую историю двух стран, от российской революции и независимости Финляндии - до эпохи НАТО.

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Музей Леніна в Тампере

Каллио верит, что история отношений с Востоком будет интересна современной аудитории, и что Nootti станет уважаемым музеем.

"История не закончилась с распадом Советского Союза, и мы не хотим оставаться узниками прошлого. Авторитарная несправедливость снова стала привычным явлением в России, но она имеет мало общего с Лениным, который умер более века назад", - подытожил он.

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Музей Леніна в Тампере

Автор: 

Ленин Владимир (573) музей (723) Финляндия (962)


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Топ комментарии
+25
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23.04.2024 17:19
+19
Слышите этот вой?
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23.04.2024 16:58
+12
...чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржа, а також iншi звуки, iздаваємиє різною морською сволотою
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23.04.2024 17:02
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Слышите этот вой?
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23.04.2024 16:58 Ответить
...чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржа, а також iншi звуки, iздаваємиє різною морською сволотою
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23.04.2024 17:02 Ответить
То москалі бредуть чередой.
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23.04.2024 17:08 Ответить
ленін-бланк в разлівє.. вже не хєрой?
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23.04.2024 17:03 Ответить
Пам'ятаю з дитинства ці кіно ,,шедеври,,
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23.04.2024 18:37 Ответить
Авторитарна несправедливість знову стала звичним явищем у Росії, але вона має мало спільного з Леніним, який помер понад століття тому Джерело:

Глибоке переосмислення ролі маньяка-людожера!
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23.04.2024 17:03 Ответить
Ленін створив Фінляндію також? Так кацапи?
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23.04.2024 17:03 Ответить
Только забыл вернуть "Кемскую волость".
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23.04.2024 17:36 Ответить
Автономію створив александр-1, а дав їй незалежність дійсно Віленін
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23.04.2024 17:49 Ответить
Мадам, это вы мне? Крупский "НЕ ДАЛ" а так распорядилась доля, не до Финляндии с Монголией было тогда главарю пролетариев.
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23.04.2024 18:59 Ответить
Вы говорите про причины, а мадам - про формальную сторону. Правы оба
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23.04.2024 23:53 Ответить
Шалаш зпалять?
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23.04.2024 17:08 Ответить
ульянов ніколи не жив в шалаші - майже все життя в Швейцарії чалився доки в опломбованому вагоні в 1917 тйого не вислали в раісію революцію робити
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23.04.2024 19:28 Ответить
Типовий фінський хуторянин
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23.04.2024 17:10 Ответить
Та вроде башкир. Там у них какого руского не отмой - то татарин, то удмурт, то проси господи, Эрзя.
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23.04.2024 17:27 Ответить
Ну так...русскіє - це немиті татари, монголи і т.д. і т.п...нечисті, одним словом...
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23.04.2024 17:38 Ответить
Не кацап, це кацап, твій родич
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23.04.2024 17:47 Ответить
эта вовацид какой-то!...
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23.04.2024 17:10 Ответить
"Авторитарна несправедливість знову стала звичним явищем у Росії, але вона має мало спільного з Леніним..." Джерело: https://censor.net/ua/p3485933

Воістину, історія вчить лише тому, що вона нічому не навчила народи... 😢
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23.04.2024 17:11 Ответить
Навіщо закривати? Просто замінити пояснення на правдиві. Хай фінни знають до чого приводить призрак комунізьма. Щоб ніколи не повернувся в Європу
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23.04.2024 17:14 Ответить
Вони і не закривають. Власник музею очевидно комуняка на зарплаті фсб. Просто будуть штовхати ту саму пропаганду про хороших росіян і ідеї братерства між народами під іншим соусом. Про це свідчить фраза, що авторитарний імперіалізм сьогоднішньої росії немає нічого спільного з Лєніним.
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23.04.2024 17:32 Ответить
https://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php
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23.04.2024 17:16 Ответить
Правильно. І відкрити там же публічний дім з назвою " Бланк на Єлисейських Полях".
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23.04.2024 17:19 Ответить
Где его жарит в очко зиновьев
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23.04.2024 17:43 Ответить
Головне щоб не врагі народа )
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24.04.2024 00:05 Ответить
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23.04.2024 17:19 Ответить
А де це трапилося? Це ж шедевр 🤣
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23.04.2024 19:29 Ответить
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23.04.2024 21:13 Ответить
"Лєніна свалілі ... "
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23.04.2024 19:30 Ответить
жах... з 46 року..., залишається сподіватися, що головною темою музею було запобігання повторення подій "революції" та того, що було після неї, будь де та будь коли...
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23.04.2024 17:20 Ответить
Зря надеетесь. Все там было в правильном духе марксизма -коммунизма. Почитайте про советизацию Финляндии. Или Солонина послушайте, он подробно об этом говорит.
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23.04.2024 17:30 Ответить
а сам маринований був то не в разлівє )))
"Экскурсия в музее, экскурсовод указывает на картину и говорит: "Перед вами картина "Ленин в Польше". На ней вы видите жену Владимира Ильича - Надежду Константиновну Крупскую и верного соратника Ленина - Феликса Эдмундовича Дзержинского".
- А где же сам Ленин? - удивляется один из экскурсантов.
- А Ленин в Польше."
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23.04.2024 17:27 Ответить
"Ночные похождения дедушки Ленина" (Большая разница)

https://www.youtube.com/watch?v=jP2j4KLR1sw&t=2s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%28InterTVchannel%29
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23.04.2024 19:00 Ответить
А кто оплачивал содержание этого пано́птикума, надеюсь не "благодарный финский народ"?
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23.04.2024 17:34 Ответить
В период с 1918 по 1944 год произошло четыре вооружённых конфликта между РСФСР (затем - СССР) и Финляндией: Советско-финский вооружённый конфликт (1918-1920) - боевые действия между белофинскими войсками и частями РККА на территории Советской России с марта 1918 по октябрь 1920 г.
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23.04.2024 17:35 Ответить
оце ***** "великий" стратег. рашку з усіх сторін руйнує, що з середені, що зовні.
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23.04.2024 17:35 Ответить
Вангую, что ****** предложат профинансировать музей, что бы не закрывался)
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23.04.2024 17:43 Ответить
Бланк не популярний вже став..тепер свята трійця микола2, сталін і син їхній путін-*****
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23.04.2024 17:47 Ответить
" ...В музее Ленина теперь
Буквально никого
Там мохом обрастает дверь
Людей- ни одного

Там только Ленин - ё маё
В загадочной тиши
Сидишь вдвоем или втроем
Бухаешь от души..."

(с) Орлуша
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23.04.2024 19:34 Ответить
Підходить Крупська до Леніна і питає:
-Володя, ти як помреш хочеш щоб тебе кремували чи похоринили?
- Мені *****, нехай хоч чучело зроблять
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23.04.2024 18:01 Ответить
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24.04.2024 00:02 Ответить
Закриють чи зруйнують , а метеріали перероблять? Це різні речі
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23.04.2024 18:22 Ответить
Ай! Он же Украину придумал!
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23.04.2024 19:03 Ответить
Вчера "хорошо" отметили день рождения дедушки "октябрят", что дачи сожгли?
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23.04.2024 21:24 Ответить
Тобто тупі виродки фінські не дивлячись на всі злочини комунізму тримали цей музей, ну треба бути повним виродком щоб на таке йти
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24.04.2024 15:56 Ответить
 
 