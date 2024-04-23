Войска РФ атаковали Никопольщину более 20 раз дронами и артиллерией, пострадали два человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне 5 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и еще 15 раз атаковали дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Днепрпетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне 5 раз обстреливали Никопольщину из артиллерии. Более 15 раз ударили дронами-камикадзе. И трижды сбрасывали снаряды из БпЛА", - отметил он.

По его словам, били по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадам.

Пострадали два человека.

"Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и 5 хозяйственных построек. Среди поврежденного - админздание, инфраструктурный объект, магазин, авто. Зацепило газопровод и линии электропередачи. Последствия атак еще уточняются", - сообщил руководитель ОВА.

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