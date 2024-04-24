Сутки на Харьковщине: обстрелы Харькова и ракетный удар по Золочеву, есть пострадавшие, много повреждений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харькова и области. Накануне оккупанты ударили по Шевченковскому району города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано попадание 2 КАБов в землю, в результате чего повреждено остекление и внешняя отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых зданий, газовую магистраль. В общем повреждено 568 окон и 33 автомобиля. Пострадали три мужчины в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.

Вчера, 23 апреля в 14:10 оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. В результате обстрела повреждены 19 частных домов: выбиты окна, заборы и частично повреждены кровли; 3 гаража и 3 автомобиля.

Также в 14:10 под обстрел попал Шевченковский район города. В результате обстрела повреждены 2 автомобиля.

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Синегубов информирует, что артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Харьков, Казачья Лопань, Золочев.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

24 апреля 01:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, пгт Золочев, Попадание 2 ракет. В результате обстрела частично разрушено бывшее здание Золочевской администрации и 10 домов, из них 2 жилых многоквартирных, а также здание банковского учреждения.

18:30 с. Сеньково Купянский район. Состоялся вражеский обстрел населенного пункта из РСЗО. Повреждена линия электропередач, частное домовладение.

14:10 пгт Казачья Лопань Харьковского района. Состоялся вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждено здание поселкового совета, гараж.

13:20 с. Вильча Чугуевского района. Состоялся вражеский обстрел населенного пункта КАБами. Повреждены частные дома и электроопора.

23 апреля 12:10 Печенежская ТГ, с. Юрченково, двигаясь через поле на автомобиле на неизвестном взрывном устройстве подорвался 24-летний мужчина. Доставлен в больницу.

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 32,2 га территории, уничтожили 437 взрывоопасных предметов.









На фото - пгт Золочев Богодуховского района.