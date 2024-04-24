За сутки уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы, - КГВА. ФОТО
Нынешнее половодье в столице обновило свой рекордный уровень. За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 24.04.2014, уровень воды составляет 644 см над "0" поста. Температура воды - 12 градусов С.
Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).
"Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - отмечает Попко.
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растуди
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Evgeny N
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