РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10292 посетителя онлайн
Новости Фото
1 558 3

За сутки уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы, - КГВА. ФОТО

Нынешнее половодье в столице обновило свой рекордный уровень. За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 24.04.2014, уровень воды составляет 644 см над "0" поста. Температура воды - 12 градусов С.

Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).

"Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - отмечает Попко.

Также читайте: В Киеве выпало рекордное количество осадков, уровень Днепра за сутки поднялся на 67 см. ФОТОрепортаж

Київ підтоплення
Київ підтоплення
Київ підтоплення

Автор: 

Днепр (4417) Киев (25516) непогода (816)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А рибакам по#уй
показать весь комментарий
24.04.2024 10:06 Ответить
Кончу Заспу прочистить від *****
показать весь комментарий
24.04.2024 10:18 Ответить
Зате тим, хто "над законом" і побудував собі "хатинки" на березі Дніпра (в санітарній зоні) в зонах підтоплення, зараз гарно: все "па пріколу" і, нарешті, можна "хоч паржать", коли вода у підвалі підіймається
показать весь комментарий
24.04.2024 11:35 Ответить
 
 