За сутки уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы, - КГВА. ФОТО

Нынешнее половодье в столице обновило свой рекордный уровень. За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 24.04.2014, уровень воды составляет 644 см над "0" поста. Температура воды - 12 градусов С.

Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).

"Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - отмечает Попко.

Также читайте: В Киеве выпало рекордное количество осадков, уровень Днепра за сутки поднялся на 67 см. ФОТОрепортаж





