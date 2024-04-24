Оккупанты за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 12 населенных пунктов Донетчины, семь человек получили ранения. ФОТО

В Донецкой области за прошедший день в результате российских обстрелов семеро местных жителей получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Красногоровке ранен человек. В Кураховской громаде поврежден дом в Остром, обстреляны Курахово и Островское. В Гродовской громаде под огнем Новоалександровка. В Новогродовской громаде поврежден дом в Галициновке. В Покровске повреждено админздание.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 5 частных домов в Ямполе, админздание в Заречном. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 4 дома, 2 автомобиля и инфраструктурный объект.

Бахмутский район

В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 нежилых помещения.

С линии фронта эвакуированы 138 человек, в том числе 16 детей.

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