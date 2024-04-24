Собирал разведданные о ПВО и наводил ракеты РФ на здания Службы безопасности: СБУ задержала агента ФСБ в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала агента ФСБ, который готовил новую серию ракетно-дронных ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал врагу, было несколько зданий СБУ и прокуратуры.
Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Таким образом одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, которую получил в 2019 году за публичные призывы к изменению границ границы Украины.
Тогда суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потом рецидивист "залег на дно", но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы.
Агент ФСБ "охотился" на ПВО
Таким образом он попал в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе.
Одной из первых задач, которую перед агентом поставила ФСБ, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.
Впрочем, Главное управление внутренней безопасности СБУ узнало об этом, ведь документировало каждый шаг российского агента.
Благодаря этому были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны, а сам фигурант задержан во время передачи разведданных агрессору.
По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников.
Полученный "отчет" направлял в ФСБ через популярный мессенджер. Для этого использовал два мобильных телефона, которые подключал к сети Wi-Fi. После завершения сеанса связи с ФСБ предатель удалял всю переписку для конспирации.
За сотрудничество с оккупантами он получал от них денежное "вознаграждение" на собственную банковскую карточку.
Во время обыска в квартире задержанного изъято три боевые гранаты и патроны к стрелковому оружию.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.
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Якби Україна феєрично розгромила русняві війська та випхала їх за порєбрік, гарантую, більшість "вати" невдовзі б щиро розмахувала жовто-блакитними прапорцями.
Совок таки крутіше росії був.
Під час Другої світової в Одесі при руминах крадіїв рострілювали прямо на місці, а тіло з табличкою "Вор" лежало на вулиці - так і крадіжок майже не було.
Ось вам і відповідь від РЕАЛЬНИХ ригоАНАЛЬНИХ змосковщених ЖДУНІВ!!! Вони тепер, разом з московітами, просто убивають Українців!!
Разом з «балакунами-мислителями» …
Жодного з них, за 11 років московської війни в Україні, так і не повісили на ліхтарному стовпі навпроти міськРади!! Суддівські з адвокатами (резніков-баканов…), дивним чином щось їм намутять, і нехай живуть убивці, за рахунок тих сімей Українців, де вони їх убивали…
За 3 роки в Україні, це питання стало актуальни і ОЧЕВИДНИМ щодо внесення змін до самого ПОКАРАННЯ таких осіб, що убивають Українців разом з московітами!! Кількість убитих Українців знає Зеленський Стефанчук Шмигаль Костін голова верховного суду та Конституційного, але тільки дивне мовчання, та лупання очима, дивлячись один на одного… Це ж не їх УБИВАЮТЬ, а Українців..