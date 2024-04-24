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Собирал разведданные о ПВО и наводил ракеты РФ на здания Службы безопасности: СБУ задержала агента ФСБ в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который готовил новую серию ракетно-дронных ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал врагу, было несколько зданий СБУ и прокуратуры.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, которую получил в 2019 году за публичные призывы к изменению границ границы Украины.

Тогда суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу", - говорится в сообщении.

Мешканець Одеси працював на ФСБ РФ

Отмечается, что потом рецидивист "залег на дно", но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы.

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Агент ФСБ "охотился" на ПВО

Таким образом он попал в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе.

Одной из первых задач, которую перед агентом поставила ФСБ, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.

Мешканець Одеси працював на ФСБ РФ

Переписка зрадника з ФСБ рф

Впрочем, Главное управление внутренней безопасности СБУ узнало об этом, ведь документировало каждый шаг российского агента.

Благодаря этому были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны, а сам фигурант задержан во время передачи разведданных агрессору.

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По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников.

Полученный "отчет" направлял в ФСБ через популярный мессенджер. Для этого использовал два мобильных телефона, которые подключал к сети Wi-Fi. После завершения сеанса связи с ФСБ предатель удалял всю переписку для конспирации.

Переписка зрадника з ФСБ рф
Переписка зрадника з ФСБ рф

За сотрудничество с оккупантами он получал от них денежное "вознаграждение" на собственную банковскую карточку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО: СБУ задержала корректировщика РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Во время обыска в квартире задержанного изъято три боевые гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Гранати агента Фсб рф

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

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Автор: 

Одесса (7879) СБУ (19890) рецидивист (17)


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Топ комментарии
+13
причепити в центрі Одеси на електричний стовп з написом "Так буде з кожним зрадником України", Якщо засохне- нехай висить, засмердиться поміняти на свіжого...
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24.04.2024 10:28
+9
Скільки ж цих Іуд та ждунів... або тим кому "какая разніца"?
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24.04.2024 10:23
+9
Хронічна нестача вЯлічія в організмі.
Якби Україна феєрично розгромила русняві війська та випхала їх за порєбрік, гарантую, більшість "вати" невдовзі б щиро розмахувала жовто-блакитними прапорцями.
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24.04.2024 10:26
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Правила форума Совет форумчан
Скільки ж цих Іуд та ждунів... або тим кому "какая разніца"?
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24.04.2024 10:23 Ответить
Хронічна нестача вЯлічія в організмі.
Якби Україна феєрично розгромила русняві війська та випхала їх за порєбрік, гарантую, більшість "вати" невдовзі б щиро розмахувала жовто-блакитними прапорцями.
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24.04.2024 10:26 Ответить
Можливо,але не факт.Багато хто з них ніколи нічому крім совка щиро не радітиме.
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24.04.2024 10:45 Ответить
росії чомусь радіють, хоч по совку і зітхають з вологими очима.
Совок таки крутіше росії був.
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24.04.2024 10:48 Ответить
Для них росія це як міні совок,який,як вони собі мріють,незабаром стане таким як був той що згинув
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24.04.2024 11:03 Ответить
Просто сила, до якої можна присмоктатись і мати вЯлічіє і трохи на покушать, при тому що сам по собі - чмошник чмошником.
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24.04.2024 11:05 Ответить
Совок був раєм для безтолкових бездарів і ледарів.Головне прилізти на робоче місце.От за цим вони всі ностальгують.
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24.04.2024 12:40 Ответить
А ще була "красная армія всєх сільнєй".
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24.04.2024 12:41 Ответить
Не працює в них інстинкт самозбереження! Спецслужби не сплять, не сподівайтеся!
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24.04.2024 11:18 Ответить
Не потрібно таким тваринам давати умовні терміни....їх потрібно вішати.
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24.04.2024 10:28 Ответить
причепити в центрі Одеси на електричний стовп з написом "Так буде з кожним зрадником України", Якщо засохне- нехай висить, засмердиться поміняти на свіжого...
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24.04.2024 10:28 Ответить
З табличкою "Наводчик ракет на Одесу" і його б навіть собаки обісцяли!
Під час Другої світової в Одесі при руминах крадіїв рострілювали прямо на місці, а тіло з табличкою "Вор" лежало на вулиці - так і крадіжок майже не було.
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24.04.2024 13:13 Ответить
жрал и ждал
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24.04.2024 10:39 Ответить
ну що ж..., безкарність породжує трагедію, це вже казано-переказано..., сподіваюсь, що хоч якийсь суддя, з тих, хто відпустив цього "милого" чоловіка...отримав собі ракеткою в особнячок...
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24.04.2024 10:39 Ответить
Це відповідь на вислів зкацаплених «балакунів-мислителів», як же так, більше 30 років відновлення Незалежності України!!!
Ось вам і відповідь від РЕАЛЬНИХ ригоАНАЛЬНИХ змосковщених ЖДУНІВ!!! Вони тепер, разом з московітами, просто убивають Українців!!
Разом з «балакунами-мислителями» …
Жодного з них, за 11 років московської війни в Україні, так і не повісили на ліхтарному стовпі навпроти міськРади!! Суддівські з адвокатами (резніков-баканов…), дивним чином щось їм намутять, і нехай живуть убивці, за рахунок тих сімей Українців, де вони їх убивали…
За 3 роки в Україні, це питання стало актуальни і ОЧЕВИДНИМ щодо внесення змін до самого ПОКАРАННЯ таких осіб, що убивають Українців разом з московітами!! Кількість убитих Українців знає Зеленський Стефанчук Шмигаль Костін голова верховного суду та Конституційного, але тільки дивне мовчання, та лупання очима, дивлячись один на одного… Це ж не їх УБИВАЮТЬ, а Українців..
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24.04.2024 10:45 Ответить
рило в студію!!!!
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24.04.2024 10:48 Ответить
Повезло підару,що жодна скорегована ним ракета по ньому не прилетіла(
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24.04.2024 11:07 Ответить
а до БесТруханова нема питань??
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24.04.2024 11:09 Ответить
Він перевзувся!
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24.04.2024 11:19 Ответить
Перед довiчным, гогошары пропустить через овощерезку, шобы по полной сдал своих местечковых корешей. И еще, если есть возможность восстановить ФИО пентболистов Одессы до 2014, можно брать, не прошибешь.
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24.04.2024 11:49 Ответить
 
 