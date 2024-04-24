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На Юге прошли "грязные" дожди: превышения предельно допустимых концентраций пыли нет. ФОТО

Утром 24 апреля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях прошли "грязные" дожди. Они образовались из-за песка из Сахары, ранее вынесенного на Балканский полуостров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевский областной центр гидрометеорологии.

"Сегодня, 24 апреля, утром жители Николаевщины могли наблюдать "грязный" дождь. Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками.

Предварительные выводы относительно качества атмосферного воздуха в г. Николаев: превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) НЕ ЗАФИКСОВАНО", - говорится в сообщении.

На спутниковом снимке изображена фактическая синоптическая ситуация.

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супутник

По данным телеграм-каналов, в Одессе и области сегодня утром тоже выпал "грязный дождь".

дощ
дощ

Автор: 

непогода (816) Николаевская область (2121) Одесская область (3565)


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на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині пройшли "брудні" дощі. Вони утворилися через пісок із Сахари, раніше винесений на Балканський півострів
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24.04.2024 11:32 Ответить
а когда перед дождём ветер поднимает пыль, это считается чистый дождь?
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24.04.2024 12:35 Ответить
Тю блін, вже думав що це про радіацію.
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26.04.2024 00:40 Ответить
 
 