На Юге прошли "грязные" дожди: превышения предельно допустимых концентраций пыли нет. ФОТО

Утром 24 апреля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях прошли "грязные" дожди. Они образовались из-за песка из Сахары, ранее вынесенного на Балканский полуостров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевский областной центр гидрометеорологии.

"Сегодня, 24 апреля, утром жители Николаевщины могли наблюдать "грязный" дождь. Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками.

Предварительные выводы относительно качества атмосферного воздуха в г. Николаев: превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) НЕ ЗАФИКСОВАНО", - говорится в сообщении.

На спутниковом снимке изображена фактическая синоптическая ситуация.

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По данным телеграм-каналов, в Одессе и области сегодня утром тоже выпал "грязный дождь".



