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Последствия ударов РФ по Сумщине: Травмированы 5 человек, повреждено более 20 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ обстреляли приграничье Сумщины, в результате чего травмированы 5 человек, повреждены более 20 домов.

Об этом сообщила областная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток российские захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Сумщины, всего насчитано 256 ударов.

В результате обстрелов травмированы 5 гражданских лиц, повреждены 24 частных дома, многоквартирный дом, гаражное помещение и автомобиль.

Смотрите: Ликвидация последствий ракетного удара по Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3117)


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