Священник УГКЦ Максимов был задержан в России из-за иконы с Бандерой и Шухевичем. ФОТО

Против 57-летнего священника УГКЦ из Омска открыли в России дело за "реабилитацию нацизма" и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" из-за иконы, на которой есть изображения Степана Бандеры, Романа Шухевича и кардинала Иосифа Слепого.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Медиазона.

Российские следователи считают, что священник нашел "стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы... бандеровцев" и разместил его в трапезной церкви.

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В управлении ФСБ по Омской области журналистам сообщили, что на иконе изображены Степан Бандера, Роман Шухевич и кардинал Иосиф Слепой. Российская спецслужба утверждает, будто подозреваемый на богослужениях "распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над российским".

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Российский телеграм-канал Shot называет имя задержанного - настоятель греко-католического прихода в Омске Игорь Максимов. По данным канала, во время обыска у него нашли молитвенники на украинском языке и книги по истории Украинской повстанческой армии. При этом Shot утверждает, что "икону с бандеровцами" силовики изъяли у священника еще год назад после жалоб прихожан.



