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Священник УГКЦ Максимов был задержан в России из-за иконы с Бандерой и Шухевичем. ФОТО

Против 57-летнего священника УГКЦ из Омска открыли в России дело за "реабилитацию нацизма" и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" из-за иконы, на которой есть изображения Степана Бандеры, Романа Шухевича и кардинала Иосифа Слепого.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Медиазона.

Российские следователи считают, что священник нашел "стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы... бандеровцев" и разместил его в трапезной церкви.

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Священика УГКЦ Ігоря Максимова затримали в Омську через ікону з Бандерою

Ігор Максимов священик УГКЦ

В управлении ФСБ по Омской области журналистам сообщили, что на иконе изображены Степан Бандера, Роман Шухевич и кардинал Иосиф Слепой. Российская спецслужба утверждает, будто подозреваемый на богослужениях "распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над российским".

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Российский телеграм-канал Shot называет имя задержанного - настоятель греко-католического прихода в Омске Игорь Максимов. По данным канала, во время обыска у него нашли молитвенники на украинском языке и книги по истории Украинской повстанческой армии. При этом Shot утверждает, что "икону с бандеровцами" силовики изъяли у священника еще год назад после жалоб прихожан.

Ігор Максимов священик УГКЦ
Ігор Максимов священик УГКЦ

Автор: 

Бандера Степан (751) репрессии (2767) россия (95502) УГКЦ (243)


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Топ комментарии
+18
Може обміняти його на пашумерседеса,або ще яке лайно що в нас вистачає
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24.04.2024 11:09
+14
Ось тка вона УГКЦ. Ось такі у неї Отці. Я горджуся, що є її прихожанином.
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24.04.2024 11:14
+11
Уйопки, які розповідають що Польща "сама винувата' а тому що на неї напав Гітлер, судять когось за "реабілітацію нацизму"...
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24.04.2024 11:11
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Иппанутые.
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24.04.2024 11:07 Ответить
Стукачи, оказывается, были среди парафиян (прокацапленная вата? Продажные .уки).
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24.04.2024 11:23 Ответить
Може обміняти його на пашумерседеса,або ще яке лайно що в нас вистачає
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24.04.2024 11:09 Ответить
Уйопки, які розповідають що Польща "сама винувата' а тому що на неї напав Гітлер, судять когось за "реабілітацію нацизму"...
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24.04.2024 11:11 Ответить
Ось тка вона УГКЦ. Ось такі у неї Отці. Я горджуся, що є її прихожанином.
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24.04.2024 11:14 Ответить
а що не так, прошу пана, з УГКЦ ??? УГКЦ в усі часи свого існування, завжди була, захисницею інтересів етнічних українців на окупованих чужинцями землях України - кацапами, австро-угорцями, поляками !!!
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24.04.2024 11:19 Ответить
А я, прошу пана, хіба писав, що з Церквою щось не так? Інакше я б не гордився, що належу до її прихожан.
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24.04.2024 11:35 Ответить
Ти ще є прихожанином тата римського ( брат пригожина )
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24.04.2024 11:22 Ответить
От ти є невіглас. І таких ще повно. 😊
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24.04.2024 11:34 Ответить
Тому що невіглас! 😊 Глава УГКЦ - Блаженнійший Св'ятослав. 😊 До нього був Любомир Гузар. Можеш сказати щи ь погане про цих Отців Церкви, чи про згаданого тут отця Максимова? До речі, кацапи утримують в ув' язненні отців УГКЦ з Бердянська, Маріуполя, Мелітополя і інших міст. Це сатаністи? Ти просто ідіот. Це твіф пуцин з гундяєм - сатаністи.
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24.04.2024 11:51 Ответить


Та то я підколов по дружньому.

Я дуже поважаю УГКЦ. Вони приклад того як повинно бути. Священики УГКЦ дійсно сини (чи отці) народу.

Але!

Це УГКЦ - якщо ти знаєш її історію. І папа римський до УГКЦ притягнутий за вуха. Тому б можливо правильним було б послати сатаніста-папу нафіг?

(можливо це чи ні - я не знаю)
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24.04.2024 12:55 Ответить
Поясню образно. Папа - це такий собі Генсек ООН. Вселенська Церква складається з помісних національних церков. Це як незалежні держави щі своїм керівництвом, своїми традиціями, які є абсолютно самоствйні в управлінні. Зв'язок УГКЦ з Вселенським Престолом (не окремим папою, а саме з Престолом св' ятого Петра) є сугубо номінальним і означає її приналежність до Західниї церкви. До Франциска І був Бенедикт ХVI, до Бенедикта XVI був Папа, який розвалив совіуький блок - Іван Павло ІІ. Тому не варто через одного папу, який не вічний поривати зв:язки із західною церквою. До речі, ПЦУ номінально підпорядковується Константинопольському патріарху, залежному від турецької влади. Тобто ПЦУ також не є самостійною номінально.
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24.04.2024 14:36 Ответить
Реквестую ікону з Турчиновим і Порошенко.
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24.04.2024 11:14 Ответить
Вавва, це ти(ви). попрошайничать Шо, дела саавсем плохи? Даже амеры ставят условие свалить(при выделении военки)))
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24.04.2024 11:29 Ответить
Якби справді підсунути таку ікону ваті, можна було б від душі поржати.
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24.04.2024 11:30 Ответить
Я бы 73% вате подсунул икону, мол, "конец янелохового лося". Кацапам вместо икон побольше смаколикiв от Амеров. И естчьо, каждое утро я желаю чмошнику пыне , шоб ты сдохло падло, можете считать, кто может, шо я реквестирую.
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24.04.2024 11:38 Ответить
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24.04.2024 12:57 Ответить
кардинала Йосипа Сліпого

Йосифа.
Ще Філіппіни на Пилипини перейменуйте!
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24.04.2024 11:37 Ответить
це давня наша звичка, нам так милозвучніше - Пилип, Йосип, Іван, Гатило...
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24.04.2024 12:26 Ответить
Republic of the Philippines; Republika ng Pilipinas... Ну взагалі то, як що точно, то "піліппіни" так і є
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24.04.2024 12:40 Ответить
Це не ікона, це календар 90-х...такий був у мене на кухні
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24.04.2024 11:38 Ответить
https://ibb.co/vBwxm15 На якій підставі в Одесі і за чиї кошти відбудовують кубло агентури попів ФСБ світлина вчорашня

І чому не працює вставити зображення?
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24.04.2024 11:45 Ответить
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24.04.2024 11:54 Ответить
дякую..може хром не підходить?
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24.04.2024 11:56 Ответить
Треба натиснути на кнопку, вставити посилання на картинку, і зберегти.

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24.04.2024 12:05 Ответить
Визволяти ! За будь яку кількість полоненого мʼяса !
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24.04.2024 11:49 Ответить
Не полоненого, а бородатого
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24.04.2024 11:55 Ответить
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24.04.2024 12:04 Ответить
Картинки з деяких ресурсів можуть тут не відображатися.
Найкраще брати картинку і завантажити її на якийсь прийнятний хостінг. Брати посилання вже звідти. Тоді зображення буде видно.

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24.04.2024 12:14 Ответить
всіх до однієї купи - і хмельницького, і бандеру, і грушевського, і Шухевича
Якби Свята Покрова справді була б над ними, то Україна відбулася б сотні років тому.
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24.04.2024 12:30 Ответить
Україна таки відбулася!!!
А російської імперії - НЕМАЄ
СССР- НЕМАЄ
Ото ж бой воно
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24.04.2024 12:40 Ответить
імперії нема?
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24.04.2024 13:49 Ответить
Якої саме імперії?
російська імперія - це коли країною править цар-імператор та дворяни
путін - лише в переносному сенсі "цар" а фсб - лише в переносному сенсі "дворяни"
ссср - це коли ВСЕ належить НАРОДУ, немає приватної власності і країною керують комуністи
Що ж є ******* росія?
******* російська федерація - незаконне утворення, що відбулося після ельцинського перевороту у 1992 році, коли був зміщенний законно вибраний чеченець Хасбулатов
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24.04.2024 14:19 Ответить
Звичайна підстава фсб...
Священик не дурень подібний явий компромат ховати дома
Скоріш за все фсб "копає" під саму церкву і громаду
Почали зі священника
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24.04.2024 12:42 Ответить
https://www.almodon.com/culture/2022/3/27/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A https://www.almodon.com/culture/2022/3/27/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A


Хороший опис ікони .... , на арабській
Гугле- перекладач - допоможе
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24.04.2024 13:43 Ответить
цікава фраза від араба: Порошенко висвятив ікону...
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24.04.2024 13:54 Ответить
 
 