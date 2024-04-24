Священник УГКЦ Максимов был задержан в России из-за иконы с Бандерой и Шухевичем. ФОТО
Против 57-летнего священника УГКЦ из Омска открыли в России дело за "реабилитацию нацизма" и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" из-за иконы, на которой есть изображения Степана Бандеры, Романа Шухевича и кардинала Иосифа Слепого.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Медиазона.
Российские следователи считают, что священник нашел "стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы... бандеровцев" и разместил его в трапезной церкви.
В управлении ФСБ по Омской области журналистам сообщили, что на иконе изображены Степан Бандера, Роман Шухевич и кардинал Иосиф Слепой. Российская спецслужба утверждает, будто подозреваемый на богослужениях "распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над российским".
Российский телеграм-канал Shot называет имя задержанного - настоятель греко-католического прихода в Омске Игорь Максимов. По данным канала, во время обыска у него нашли молитвенники на украинском языке и книги по истории Украинской повстанческой армии. При этом Shot утверждает, что "икону с бандеровцами" силовики изъяли у священника еще год назад после жалоб прихожан.
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Та то я підколов по дружньому.
Я дуже поважаю УГКЦ. Вони приклад того як повинно бути. Священики УГКЦ дійсно сини (чи отці) народу.
Але!
Це УГКЦ - якщо ти знаєш її історію. І папа римський до УГКЦ притягнутий за вуха. Тому б можливо правильним було б послати сатаніста-папу нафіг?
(можливо це чи ні - я не знаю)
Йосифа.
Ще Філіппіни на Пилипини перейменуйте!
І чому не працює вставити зображення?
Найкраще брати картинку і завантажити її на якийсь прийнятний хостінг. Брати посилання вже звідти. Тоді зображення буде видно.
Якби Свята Покрова справді була б над ними, то Україна відбулася б сотні років тому.
А російської імперії - НЕМАЄ
СССР- НЕМАЄ
Ото ж бой воно
російська імперія - це коли країною править цар-імператор та дворяни
путін - лише в переносному сенсі "цар" а фсб - лише в переносному сенсі "дворяни"
ссср - це коли ВСЕ належить НАРОДУ, немає приватної власності і країною керують комуністи
Що ж є ******* росія?
******* російська федерація - незаконне утворення, що відбулося після ельцинського перевороту у 1992 році, коли був зміщенний законно вибраний чеченець Хасбулатов
Священик не дурень подібний явий компромат ховати дома
Скоріш за все фсб "копає" під саму церкву і громаду
Почали зі священника
Хороший опис ікони .... , на арабській
Гугле- перекладач - допоможе