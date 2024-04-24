Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб, еще 5 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсон, Антоновку, Садовое, Понятовку, Станислав, Кизомыс, Янтарное, Белозерку, Берислав, Осокоровку, Гавриловку, Львов, Крупицу, Казацкое, Новокаиры, Качкаровку, Новоберислав, Михайловку, Новоалександровку, Нововоронцовку, Тягинку и Миловое. Били из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и БпЛА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

По деоккупированному Казацкому Каховского района войска РФ открыли огонь из минометов, погибла 82-летняя женщина.

В Нововоронцовке в результате атаки вражеского беспилотника повреждены административное здание и автомобиль.

Военные РФ сбросили боеприпас с дрона на жилой квартал Берислава. В результате взрыва травмирован 62-летний мужчина, у него контузия и ранения рук. Город находился под круглосуточной атакой вражеских беспилотников, в результате взрывов повреждены здание магазина и гараж, где сгорел служебный автомобиль полиции.

Ночью противник совершил атаку с дрона по Качкаровке, в результате взрыва ранена 43-летняя женщина. У пострадавшей взрывная травма, осколочные ранения головы и спины.

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Днем враг беспилотником атаковал Новокаиры. В результате взрыва поврежден автомобиль и ранен 70-летний мужчина, у него огнестрельная рана грудной клетки.

В больницу обратилась 38-летняя женщина, у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Ранение она получила ночью во время вражеского обстрела Станислава.

В больницу доставили 65-летнего мужчину с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и ранением глаза. Травмы он получил 22 апреля во время вражеского артиллерийского обстрела Антоновки.

Под обстрелом противника находился и Херсон, взрывы раздавались в Днепровском и Корабельном районах.













