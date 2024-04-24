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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб, еще 5 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсон, Антоновку, Садовое, Понятовку, Станислав, Кизомыс, Янтарное, Белозерку, Берислав, Осокоровку, Гавриловку, Львов, Крупицу, Казацкое, Новокаиры, Качкаровку, Новоберислав, Михайловку, Новоалександровку, Нововоронцовку, Тягинку и Миловое. Били из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и БпЛА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

По деоккупированному Казацкому Каховского района войска РФ открыли огонь из минометов, погибла 82-летняя женщина.

В Нововоронцовке в результате атаки вражеского беспилотника повреждены административное здание и автомобиль.

Военные РФ сбросили боеприпас с дрона на жилой квартал Берислава. В результате взрыва травмирован 62-летний мужчина, у него контузия и ранения рук. Город находился под круглосуточной атакой вражеских беспилотников, в результате взрывов повреждены здание магазина и гараж, где сгорел служебный автомобиль полиции.

Ночью противник совершил атаку с дрона по Качкаровке, в результате взрыва ранена 43-летняя женщина. У пострадавшей взрывная травма, осколочные ранения головы и спины.

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Днем враг беспилотником атаковал Новокаиры. В результате взрыва поврежден автомобиль и ранен 70-летний мужчина, у него огнестрельная рана грудной клетки.

В больницу обратилась 38-летняя женщина, у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Ранение она получила ночью во время вражеского обстрела Станислава.

В больницу доставили 65-летнего мужчину с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и ранением глаза. Травмы он получил 22 апреля во время вражеского артиллерийского обстрела Антоновки.

Под обстрелом противника находился и Херсон, взрывы раздавались в Днепровском и Корабельном районах.

Обстріли Херсонщини 23 квітня
Обстріли Херсонщини 23 квітня
Обстріли Херсонщини 23 квітня
Обстріли Херсонщини 23 квітня
Обстріли Херсонщини 23 квітня
Обстріли Херсонщини 23 квітня
Обстріли Херсонщини 23 квітня

Автор: 

обстрел (27114) Херсон (2815) Херсонская область (4760)


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