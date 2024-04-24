В Киеве попрощались с фельдшером 244 батальона Назарием Лавровским, который погиб, спасая жизнь побратимов на Харьковском направлении. ВИДЕО+ФОТО

С первых дней полномасштабного вторжения Назарий Лавровский стал на защиту Украины от российских захватчиков.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.







В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что Назарий с первых дней полномасштабной войны героически защищал Украину от российских оккупантов.

"Фельдшер 244 батальона Назарий Лавровский погиб, спасая жизни побратимов, - во время эвакуации раненых, на харьковском участке фронта. 22 февраля 2022 года Назарий прошел ВВК и поступил на службу в Киевскую ТрО. После освобождения Киевщины вместе с подразделением участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, а после выхода на рубеж границы с РФ оборонял восточное направление.

В Центре общественного здоровья он работал по направлению рационального использования и потребления антимикробных лекарственных средств. Назарий Лавровский является автором первых стандартов медицинской помощи по рациональному использованию антибактериальных и антифунгальных препаратов с лечебной и профилактической целью", - отметили там.

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Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.