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Новости Фото Война
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В Киеве попрощались с фельдшером 244 батальона Назарием Лавровским, который погиб, спасая жизнь побратимов на Харьковском направлении. ВИДЕО+ФОТО

С первых дней полномасштабного вторжения Назарий Лавровский стал на защиту Украины от российских захватчиков.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Назарій Лавровський
Назарій Лавровський
Назарій Лавровський

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что Назарий с первых дней полномасштабной войны героически защищал Украину от российских оккупантов.

"Фельдшер 244 батальона Назарий Лавровский погиб, спасая жизни побратимов, - во время эвакуации раненых, на харьковском участке фронта. 22 февраля 2022 года Назарий прошел ВВК и поступил на службу в Киевскую ТрО. После освобождения Киевщины вместе с подразделением участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, а после выхода на рубеж границы с РФ оборонял восточное направление.

В Центре общественного здоровья он работал по направлению рационального использования и потребления антимикробных лекарственных средств. Назарий Лавровский является автором первых стандартов медицинской помощи по рациональному использованию антибактериальных и антифунгальных препаратов с лечебной и профилактической целью", - отметили там.

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Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського

Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

захоронения (217) военнослужащие (6133) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+17
Героям слава.. Молодий такий, дуже болячє.. Спочивай у мирі, Соколе Український. На колінах.
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24.04.2024 14:12
+12
Низькій уклін тобі Воїне. Царство небесне.
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24.04.2024 14:24
+11
Вічна пам'ять Ангелу - рятівнику. Щіра подяка за врятовані життя.

д Низький уклін Герою-захиснику.
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24.04.2024 14:25
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Героям слава.. Молодий такий, дуже болячє.. Спочивай у мирі, Соколе Український. На колінах.
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24.04.2024 14:12 Ответить
Низькій уклін тобі Воїне. Царство небесне.
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24.04.2024 14:24 Ответить
Вічна пам'ять Ангелу - рятівнику. Щіра подяка за врятовані життя.

д Низький уклін Герою-захиснику.
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24.04.2024 14:25 Ответить
ГЕРОЯМ!Слава!Слава!Слава!!!!
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24.04.2024 14:52 Ответить
Наскільки я чув, там москалі стабілізаційний пункт накрили, пʼятеро загиблих і один важкоранений медик
Дуже сумно
Гинуть найкращі
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24.04.2024 15:20 Ответить
Вічна память і пошана Герою !
які добрі очі в Назарія . . .
отак злі андрофаги вже тисячу років вбивають людей з добрими очима . . .
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24.04.2024 15:28 Ответить
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24.04.2024 19:40 Ответить
Нестерпний біль за нашим Героєм ....😪😪😪
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25.04.2024 22:27 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ !!!
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26.04.2024 01:03 Ответить
ТАК А ДЕ ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ !?
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26.04.2024 01:04 Ответить
Вічна пам'ять і слава Герою! Щиросердне співчуття рідним... Простіть нас...
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06.05.2024 17:48 Ответить
 
 