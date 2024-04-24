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Получил подозрение митрополит Святогорской лавры Арсений, во время службы "слив" расположения блокпостов Сил обороны на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

"Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск.

Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. Горит Всехсвятский скит. ФОТО

По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы относительно войны в Украине.

Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".

піп зрадник

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

Лавра (421) СБУ (19890) коллаборационизм (870) подозрение (490)


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Топ комментарии
+24
А оці двоє коли отримають підозру?
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24.04.2024 14:17
+12
То що ще має трапитися щоб раз і на завжди закрити отой кацапсячий сатанат?! Чи отако по одному ''цикатися'' комусь задоволення приносить?
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24.04.2024 14:18
+10
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24.04.2024 14:35
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А оці двоє коли отримають підозру?
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24.04.2024 14:17 Ответить
То що ще має трапитися щоб раз і на завжди закрити отой кацапсячий сатанат?! Чи отако по одному ''цикатися'' комусь задоволення приносить?
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24.04.2024 14:18 Ответить
Падло православне!!!
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24.04.2024 14:18 Ответить
********* поповські.

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24.04.2024 14:26 Ответить
то було при коронавірусі - тому куйло так перелякався
а так куйло любить мужскіє поцелуї
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25.04.2024 12:55 Ответить
Арсєній, яка ж ти **** однако....!
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24.04.2024 14:32 Ответить
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24.04.2024 14:35 Ответить
Коли вже тих чортів з упцмп оголосять поза законом??? Треба закрити цю монголоїдну " церков " раз і назавжди!!!
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24.04.2024 14:40 Ответить
Чим скоріше та більше подібні "мітрополіти арсенії" будуть примусово саджатися на пляшку буквально - тим швидше Україна позбавиться такого явища,як "московський патріархат".
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24.04.2024 14:42 Ответить
Попы всегда помогали не тому кому нужно.
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24.04.2024 14:45 Ответить
Це Одеса, фото зроблено вчора...Чому і на якій підставі ремонтується москальське кубло?????
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24.04.2024 15:25 Ответить
Бо Зе влада кришує і захищає РПЦ в Україні як частину структури фсб.
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27.04.2024 23:01 Ответить
отримав таки підозру?? слава рішучим зе-слабовикам та їх главковерху Йермаку! в нормальній країні цей бородатий чувак,за вироком військового трибуналу,вже давно б стояв перед розстрільною стінкою..правда такі країни ніколи не голосують за картаво-безрукого ігруна на роялі,близькосхідної національності....
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24.04.2024 15:41 Ответить
отаке воно, гундословноє кірюханство
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24.04.2024 15:49 Ответить
вони геть усі такі, РПЦ-УПЦ вже й рада Європи признала терорестичної организацією, чому вони досі не за гратами в Україні?
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24.04.2024 16:50 Ответить
СБУ тільки розслідувати вміє, а так що б ворог чи сєпар випадково втопились в сільскому сортирі, це ні.
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27.04.2024 22:59 Ответить
 
 