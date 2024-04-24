Получил подозрение митрополит Святогорской лавры Арсений, во время службы "слив" расположения блокпостов Сил обороны на Донетчине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.
"Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск.
Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала", - говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе.
По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы относительно войны в Украине.
Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности).
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.
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а так куйло любить мужскіє поцелуї