Получил подозрение митрополит Святогорской лавры Арсений, во время службы "слив" расположения блокпостов Сил обороны на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

"Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск.

Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе.

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По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы относительно войны в Украине.

Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.