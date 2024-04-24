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"Мешал устроить личную жизнь": в Днепре задержана женщина, которая пыталась продать 2-летнего сына за 1 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице г. Днепра по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая решила продать своего 2-летнего сына, который якобы мешал ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке.

Найдя женщину, подозреваемая предложила передать ей сына за денежное вознаграждение в 1 млн грн.

Читайте: Разоблачена масштабная схема продажи младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Жінка хотіла продати сина
Жінка хотіла продати сина
Жінка хотіла продати сина
Жінка хотіла продати сина

Подозреваемую задержали во время передачи ребенка.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

дети (6491) Днепр (4417) торговля людьми (273) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+18
А дитятко спить і навіть не здогадується що рідна єдина у світі "мамуся" його вже продала((
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24.04.2024 14:46
+13
Шмара тупая . зашить пи...ду что б не рожала больше никогда.
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24.04.2024 14:48
+11
Жесть.. Навіщо народжувала??!!!
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24.04.2024 14:44
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Жесть.. Навіщо народжувала??!!!
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24.04.2024 14:44 Ответить
А дитятко спить і навіть не здогадується що рідна єдина у світі "мамуся" його вже продала((
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24.04.2024 14:46 Ответить
Навряд чи дитині було б гірше ніж з такою мамкою
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24.04.2024 15:34 Ответить
та я вже також про це подумала.(( Але, все ж таки рідна матуся. Хоча, чим така, то хай вже добрі люди всиновлять. Ми ж не знаємо чи вона дитинку на всиновлення продала чи на органи((.
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24.04.2024 15:40 Ответить
Шмара тупая . зашить пи...ду что б не рожала больше никогда.
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24.04.2024 14:48 Ответить
Відвідайте психотерапевта.
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24.04.2024 16:23 Ответить
на органи?
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24.04.2024 14:51 Ответить
в такому випадку є ж законний шлях - здати в приют, чи в дєтдом.
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24.04.2024 14:53 Ответить
а БАБЛО??
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24.04.2024 15:00 Ответить
з дєтдомом там ще й не знімаються батьківські обов'язки. Лише права. Але тьотці для влаштування особистого життя вистачило б.. лярва, карочє. Курррьва!
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24.04.2024 15:13 Ответить
Особисте життя ?!
А скільки ще таких? Гарних спортивних без дітей що живуть виключно для себе?
Чому в військо відловлюють тільки чоловіків? Адже захищати є обов'язком кожного!
Голосувати так всі. Як вмирати то тільки чоловіків. Де статеве рівеньство ?
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24.04.2024 15:01 Ответить
а тут фемінізм чомусь не працює.
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24.04.2024 15:46 Ответить
..у заголовку - принципова помилка:
у слові "жінку" - шість помилок, правильно пишеться і читається "хвойду", і це, якщо вже не уточнювати деталі....
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24.04.2024 15:10 Ответить
Боже, как такое может быть.
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24.04.2024 15:11 Ответить
мій досвід свідчить: тьотки надзвичайно меркантильні.. так шо всьо очікувано
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24.04.2024 15:15 Ответить
Якщо реально люди хотіли купити дитинку на всиновлення/легалізацію, а не на органи - то краще маля їм віддати, шмару посадити, а гроші віддати волонтерам.
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24.04.2024 15:14 Ответить
А, ще й хірургічно зробити її безплідною.
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24.04.2024 15:15 Ответить
лапораскопічно перев'язати труби - амбулаторна операція..
по ходу і гіменопластику провести заодно.. також амбулаторно
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24.04.2024 15:17 Ответить
Подставні скорійше за все покупці, інакше поліція б нічого не взнала.
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24.04.2024 16:25 Ответить
Чого, *****, не робила аборт, коли ще можна було? Тупі *****, їбуться без протизаплідних з усякими уїбанами, залітають від них і ще й **** додумуються народжувати.
І тут постає питання, чи то тільки чоловіки - ***** думають, чи і жінки - *******?
Якась нездорова ***** з тим світом...
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24.04.2024 15:37 Ответить
Звичайно людина мала умисел скоїти тяжкий злочин. Звичайно це дуже і дуже погано. Але цікаво, а хто хотів купити дитину, домовлявся про зустріч і підготував для передачі новенькі купюри? Давайте вгадаю - поліція, або СБУ, які і самі спровокували цю маму продати дитину.
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24.04.2024 15:52 Ответить
Однозначно что мусорята придумали , а мораль у этой продавщицы отсутствует.
В итоге ребёнку лучше не стало , а кому-то показатели и т.д
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24.04.2024 15:57 Ответить
Навіть не спорю, мати поступила дуже ганебно. Але знову задаю питання, а кому б несла мати дитину, яки на іншому боці телефону не було "покупця"? Недобра мати хоче продати дитину, а покупця немає? Дитина це ж не собачка, що можна тримати без документів? У мене просте питання - навіщо підбили молоду і не зовсім розумну жінку до злочину? Хто в суді і по кримінальній справі буде виступати "покупцем"?
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24.04.2024 16:14 Ответить
Тю, а хіба проблема. Є даркнет, може десь розмістила обʼяву, а поліція перехопила
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24.04.2024 16:22 Ответить
Та Ви що? Не знав. Поліція замість того, щоб допомогти людині, яка оступилася, в яких є сотні, а то й тисячі психологів, відмовитися від ганебьної ідеї - навпаки підбиває, а точніше склоняє жіночку до злочину, готує мільйон гривень, пише купу рапортів, отримує ці гроші під записування кожної купюри номер в бухгалтерії МВС і йде її затримувати і писати "гарячу" статтю і звіт про проведену роботу... Зробили показник на жінці? Які ж молодці, так?
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24.04.2024 16:27 Ответить
Поліція - бореться з криміналом, а не є центром психологічної підтримки. Цим займаються інші структури. Жінка свідомо пішла на злочин і буде покарана. Звичайно, що це було її бажання саме продати дитину і поліція в цьому сенсі зробила правильно. До прикладу, якщо хтось замовляє вбивство, а поліція виступає фіктивним виконавцем, то вони не проводять психологічних тестів а-ля «а що змусило вас замовити вбивство», а ловлять злочинця. Якщо у жінки проблеми з головою, то вона пройде психіатричну експертиз, яка визначить її статус ( осудна чи ні).
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24.04.2024 17:01 Ответить
Якось не переконливо і навіть наївно, аж до сміхоти. Ви написали ніби правильно про затримання злочинців на прикладі замовного вбивства, що поліція не надає психологічної допомоги вбивці і замовнику, затримує їх. Тоді в мене просте запитання, де той, хто повісив на дошці об'яв біля поліції свою об'яву, що купить у когось дитину? Я так розумію, що замовника вичислили найкращі працівники кіберполіції? А вже інші працівники поліції "наружки", "прослушки", СОГ затримали замовника і продавчиню дитини? Порхували гроші злочинця - покупця і вже працюють над з'ясувнням обствин і джерело походження грошей, чи порхували свої гроші, які взяли у своїй казні МВС, щоб показти наріду картинку?
Чи я все-таки помиляюся і найкращі працівники поліції поїхли затримувати хірургів із клініки, які вже підготувалися до пересадки нирок, чи серця дитини якомусь дідугану, який заплатив великі гроші і чекає на операцію???
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24.04.2024 19:47 Ответить
Довели людей до зубожіння, що дітей продають
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24.04.2024 16:04 Ответить
Маячня.
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24.04.2024 16:22 Ответить
Так буває.. материнський інстинкт не прокинувся, а може якісь психологічні проблеми. Хз в яких умовах зростала мати. Цікаво де другий родич цієї дитини. Може він виявиться більш відповідальним і компетентним в вихованні сина, бо мати явно не підходить на цю роль і буде справедливопозбавлена батьківства
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24.04.2024 16:19 Ответить
Мене більше цікавить людина, яка зібралася купляти дитину. Де вона і хто вон??? Я так розумію, що її затримали і скоро нам покажуть, бо в іншому випадку це просте інсценування і жінка не змогла би довести свій умисел до кінця, бо не було б рельного покупця дитини. В ролі покупця виступили самі поліцейські і я особисто вважаю, що цим змусили жінку йти на злочин, запропонувавши їй гроші за дитину.
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24.04.2024 19:55 Ответить
Вирвзати пе....ду на віки, щоб не хотілося влаштовувати особисте життя!!! Нелюд, егоїстка, гестаповка!!! Горіти в пеклі тобі, супер!! Заберіть дитя від неї, врятуйте дитину!!!
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24.04.2024 16:59 Ответить
В этом РЕАЛЬНОМ мире ВСЕ ПРОДАЕТСЯ (не всегда законно) и ВСЕ ИМЕЕТ СВОЮ ЦЕНУ!
Нужно иметь мозги, чтоб осознать, что НЕ В СКАЗКЕ ЖИВЕМ и не строить из себя "святош-морализаторов", городить несбыточную на практике УТОПИЮ! Надо жить в СВОЕМ ВРЕМЕНИ и в СВОЕМ МИРЕ сложившихся обстоятельств по сложившимся условиям и фактам.
Давно пора перестать заигрывать с популяцией "ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" (у которых якобы должны быть БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРАВА, в отличии от других живых существ).
ПРАВА должны соответвевать и уравновешиваться ОБЯЗАННОСТЯМИ, которые не надо накладывать на тех, кто с ними не может справляться и требовать нести ответсвеность за то, что они не в состоянии сделать и осознать!
Если подойти с умом, то можно много что ЛЕГАЛИЗАВАТЬ (не нанося вреда недееспособным людям, соблюдая их интереы, которые они даже не могут осознать), в том числе и передачу прав опеки над детьми (до 6 лет) за вожнаграждение другим лицам (с соблюдением интересов и безопасности здоровью передавамых на воспитание детей)!
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24.04.2024 17:23 Ответить
 
 