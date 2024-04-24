"Мешал устроить личную жизнь": в Днепре задержана женщина, которая пыталась продать 2-летнего сына за 1 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице г. Днепра по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая решила продать своего 2-летнего сына, который якобы мешал ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке.

Найдя женщину, подозреваемая предложила передать ей сына за денежное вознаграждение в 1 млн грн.

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Подозреваемую задержали во время передачи ребенка.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.