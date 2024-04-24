"Мешал устроить личную жизнь": в Днепре задержана женщина, которая пыталась продать 2-летнего сына за 1 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице г. Днепра по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемая решила продать своего 2-летнего сына, который якобы мешал ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке.
Найдя женщину, подозреваемая предложила передать ей сына за денежное вознаграждение в 1 млн грн.
Подозреваемую задержали во время передачи ребенка.
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Топ комментарии
+18 shokolad
показать весь комментарий24.04.2024 14:46
+13 shana
показать весь комментарий24.04.2024 14:48
+11 shokolad
показать весь комментарий24.04.2024 14:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А скільки ще таких? Гарних спортивних без дітей що живуть виключно для себе?
Чому в військо відловлюють тільки чоловіків? Адже захищати є обов'язком кожного!
Голосувати так всі. Як вмирати то тільки чоловіків. Де статеве рівеньство ?
у слові "жінку" - шість помилок, правильно пишеться і читається "хвойду", і це, якщо вже не уточнювати деталі....
по ходу і гіменопластику провести заодно.. також амбулаторно
І тут постає питання, чи то тільки чоловіки - ***** думають, чи і жінки - *******?
Якась нездорова ***** з тим світом...
В итоге ребёнку лучше не стало , а кому-то показатели и т.д
Чи я все-таки помиляюся і найкращі працівники поліції поїхли затримувати хірургів із клініки, які вже підготувалися до пересадки нирок, чи серця дитини якомусь дідугану, який заплатив великі гроші і чекає на операцію???
Нужно иметь мозги, чтоб осознать, что НЕ В СКАЗКЕ ЖИВЕМ и не строить из себя "святош-морализаторов", городить несбыточную на практике УТОПИЮ! Надо жить в СВОЕМ ВРЕМЕНИ и в СВОЕМ МИРЕ сложившихся обстоятельств по сложившимся условиям и фактам.
Давно пора перестать заигрывать с популяцией "ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" (у которых якобы должны быть БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРАВА, в отличии от других живых существ).
ПРАВА должны соответвевать и уравновешиваться ОБЯЗАННОСТЯМИ, которые не надо накладывать на тех, кто с ними не может справляться и требовать нести ответсвеность за то, что они не в состоянии сделать и осознать!
Если подойти с умом, то можно много что ЛЕГАЛИЗАВАТЬ (не нанося вреда недееспособным людям, соблюдая их интереы, которые они даже не могут осознать), в том числе и передачу прав опеки над детьми (до 6 лет) за вожнаграждение другим лицам (с соблюдением интересов и безопасности здоровью передавамых на воспитание детей)!