Подъем воды в Днепре: есть подтопление в парке Муромец и Гидропарке. ВИДЕО+ФОТО
Из-за подъема воды в Днепре в пределах Киева есть подтопления в парке Муромец и Гидропарке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
КГВА также публикует видео и фото, на которых зафиксированы последствия подтопления.
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Hulio
показать весь комментарий24.04.2024 16:08 Ответить Мне нравится 3
Colt
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Дима Л #583950
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