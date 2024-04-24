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Подъем воды в Днепре: есть подтопление в парке Муромец и Гидропарке. ВИДЕО+ФОТО

Из-за подъема воды в Днепре в пределах Киева есть подтопления в парке Муромец и Гидропарке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

КГВА также публикует видео и фото, на которых зафиксированы последствия подтопления.

Также читайте: За сутки уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, аварийных подтоплений по Киеву не зафиксировано, - КГГА. ФОТО

київ підтоплення
київ підтоплення
київ підтоплення
київ підтоплення
київ підтоплення

Автор: 

Днепр (4417) подтопление (156)


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Києву до Орська, як до неба рачки.
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24.04.2024 16:08 Ответить
Парк "Муромець" ? Часом не Ілля ?
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24.04.2024 20:06 Ответить
то острів має таку назву
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25.04.2024 13:04 Ответить
 
 