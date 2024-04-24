Подъем воды в Днепре: есть подтопление в парке Муромец и Гидропарке. ВИДЕО+ФОТО

Из-за подъема воды в Днепре в пределах Киева есть подтопления в парке Муромец и Гидропарке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

КГВА также публикует видео и фото, на которых зафиксированы последствия подтопления.

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