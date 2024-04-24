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Экс-депутат Одесского горсовета передал ФСО РФ коллекцию раритетных автомобилей, - прокуратура. ФОТО

Бывшему депутату Одесского горсовета заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Он передал ФСО РФ коллекцию раритетных автомобилей стоимостью 10 млн долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, экс-депутат сотрудничал с представителями Федеральной службы охраны РФ.

Колекція автомобілів одеського депутата, яку він передав ФСО РФ

Он передал коллекцию раритетных автомобилей для экспонирования на выставке "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации" в Москве.

Как отмечается, спецслужбы РФ использовали автомобили в пропагандистской деятельности "путем формирования культа величия РФ, положительного отношения граждан к власти и силовым структурам и мотивации молодежи к прохождению военной службы по контракту".

Колекція автомобілів одеського депутата, яку він передав ФСО РФ

В переданную коллекцию вошли восемь коллекционных автомобилей: ПАКАРД TWELVE, 1936 года, ЗИС 110 Б, 1947 года, ЗИЛ 111А, 1966 года, ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 года, ЗИС 115, 1953 года, ЗИЛ 41051, 1985 года, ЗИЛ 41041, 1998 года. По информации СБУ, стоимость переданной коллекции составляет около 10 млн долл.

колекція авто одеського депутата

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колекція авто одеського депутата
колекція авто одеського депутата
колекція авто одеського депутата

За активное сотрудничество со страной агрессором, "одесский депутат" систематически получал положительные отзывы от представителей политической элиты врага, а также был награжден грамотой от генерала ФСО РФ.

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Сейчас фигурант скрывается от правосудия за рубежом, он объявлен в международный розыск. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

депутат (3314) Одесса (7879) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+8
кожен єкспонат яскравій пріклад того як сп@здіть орігінал і зробіть с нйого шмат лайна.
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24.04.2024 17:30
+7
Чого ж ви такі ледачі - "Колишньому депутату Одеської міськради та відомому бізнесменові Руслану Тарпану оголосили про підозру у пособництві Росії."
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24.04.2024 17:35
+7
Коли він передав колекцію ? І яким чином він це зробив ? Стаття на 3 бала з 10 ...
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24.04.2024 17:38
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кожен єкспонат яскравій пріклад того як сп@здіть орігінал і зробіть с нйого шмат лайна.
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24.04.2024 17:30 Ответить
Спочатку вони самі їх списали, потім самі придбали, і "відреставрували",
щоб у салонах на пахло партійними сідницями.
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24.04.2024 20:04 Ответить
Чого ж ви такі ледачі - "Колишньому депутату Одеської міськради та відомому бізнесменові Руслану Тарпану оголосили про підозру у пособництві Росії."
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24.04.2024 17:35 Ответить
Я спочатку про Ігоря Маркова з "Родины" подумав - той теж колекціонував автівки.

Але ні, виявилось що йдеться таки про Тарпана:

"...https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1261269-odeskomu-eksdeputatu-ruslanu-tarpanu-oholosili-pro-pidozru-vin-peredav-u-rf-kolektsiju-raritetnikh-avto За даними слідства, він співпрацював із представниками федеральної служби РФ. Зокрема, Тарпан передав до Москви колекцію раритетних автомобілів вартістю 10 мільйонів доларі в...!

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24.04.2024 17:51 Ответить
яке чесне, відкрите обліччя трудягі та друга дітей
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24.04.2024 18:02 Ответить
Коли він передав колекцію ? І яким чином він це зробив ? Стаття на 3 бала з 10 ...
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24.04.2024 17:38 Ответить
а як український депутат саівпрацював з ФСО???
це така структура в кремлі яку бояться навіть фсбшники
мусара машини ГОНа не те що не спиняють, а роблять вигляд що їх не бачать
а "простий"одеський депутат з ними співпрацював під носом ГУР, та СБУ
це жарт???
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25.04.2024 20:32 Ответить
У червні 2017 року Руслана Тарпана оголосили в національний розшук, а в серпні 2021 - в міжнародний. Слідчі також направили запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об'єднаних Арабських Еміратів - країни, де мешкав Тарпан.За даними слідства, компаніям, афільованим з Тарпаном, вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету під час будівництва глибоководного випуску в Одесі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-10 [10] . У грудні 2021 року Київський районний суд Одеси обрав Руслану Тарпану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, у 2010-2012 роках члени організованої злочинної групи під керівництвом колишнього депутата, зловживаючи службовим становищем, із використанням підроблених документів та ряду підконтрольних організатору юридичних осіб, завищили об'єми, вартість матеріалів та робіт при будівництві об'єкту «Глибоководний випуск» в акваторії Чорного моря, тим самим заволодівши понад 244 мільйонами гривень бюджетних коштівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . У липні 2022 року стало відомо, що Одеська обласна прокуратура внесла Руслана Тарпана у список осіб, що переховуються від правосуддя, і намагається екстрадувати його в Українуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-10 [10] .
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24.04.2024 17:46 Ответить
За інформацією начальника південного відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан імовірно тісно пов'язаний з російськими спецслужбами та має зв'язок з бізнесом країни-агресораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] . За даними ЗМІ, станом на осінь 2022 року Тарпан міг переховуватись від правосуддя в Російській Федераціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] . На початку листопада 2022 року стало відомо, що Консул України в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) Олександр Хом'як посвідчував копію довіреності для представника ексдепутата Одеської міської ради Руслана Тарпана, який підозрюється у розкраданні держкоштів та на момент посвідчення вже розшукувався МВСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . Про це йдеться в ухвалі судуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Також у листопаді 2022 року ЗМІ з посиланням на постанову Окружного адмінсуду Києва повідомили, що одеський ексдепутат та бізнесмен Руслан Тарпан, який має статус підозрюваного та розшукуваного в Україні, через українські суди намагається стати власником радянського авто епохи Сталінаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 .
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24.04.2024 17:47 Ответить
Як зазначається, спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності "шляхом формування культу величі РФ, позитивного ставлення громадян до влади та силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом"

Ну дик!
Пасмарєл калєкцию старих машинок - і сразу так захатєлось служить па кантракту, просто нефтєрпьож!
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24.04.2024 17:50 Ответить
Ну якщо за ці авто в міжнародний розшук,то там де його найдуть за таке *преступления* тамтешні суди довго будуть *чухати потилицю*чи видавати.
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24.04.2024 18:28 Ответить
Автівки з сталінського гаража. Ясна річ, що вкрали ще при Ельцині. А цей поц передав крадене назад в Кремль, бо все одно забрали б. І за останню судиться, бо сказали земляки в Кремлі- все потрібно віддати, все.
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24.04.2024 18:44 Ответить
И куда только Малюк смотрит...ето ж дело длинных рук Романа Червинского, я выбачаюсь... этот одесский депутат каким то образом узнал что за ним придут, скорей всего какая то бабка на базаре пошептала и он спокойно сматался за кордон...Кокой вывод следует из етого? Правильно надо больше полномочий и професионалов набрать....СБУ просто физически неуспевают...преследовать Романа, присмотреть за девушками в бане чтобы чего не случилось, кошмарить бизнес, чтобы исправно и вовремя платили понятно что в фонд защиты Отечества, который возглавляет не один и не два генерала СБУ...А вы о чём подумали...( вот оно что получается...и всё становится на свои места...вот откуда у Романа была попытка завладеть 100 000 баксов, ето же ровно 1% от стоимости колекции...а где доказательства спросите? А подяка от ФСО нешитается? Хотяс другой стороны зачем они нужны, если можно просто так почти год человека за гратами держать, нарушая все правовые нормы и правила...)Да страна в надёжных руках ( в смысле она некуда неденется, ведь выборы не на часе, лошадей на переправе не меняют...из етого делаю железобетонный вывод...Залужный не был не лошадкой ни конём, раз его поменяли...Всё буде Украина, власть приходит и уходит, "новые лица"остаются на своих посадах...Остаётся хрупкая надежда, что украинцы больше так жостко шутить не будут и клоунов оставят в цирке...
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24.04.2024 19:17 Ответить
Здав авто на 10 лямів та отримав грамоту)))) ну, не дов...б?
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24.04.2024 19:32 Ответить
Колекція "Колеса номенклатури".
Навряд чи вона має якусь вартість поза межами Росії.
Хто в світі буде колекціонувати ридвани Кім Чен Ина чи Пол Пота ?
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24.04.2024 19:49 Ответить
Той,що поставив пам'ятник повії Катрі в Одесі...
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24.04.2024 20:52 Ответить
ТАК А ДЕ ВЗЯВ Й ЯК ПЕРЕДАВ !!!??? ПОЛІЦІЯ БУЛА В КУРСІ !!!???
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26.04.2024 01:07 Ответить
 
 