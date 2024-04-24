Экс-депутат Одесского горсовета передал ФСО РФ коллекцию раритетных автомобилей, - прокуратура. ФОТО

Бывшему депутату Одесского горсовета заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Он передал ФСО РФ коллекцию раритетных автомобилей стоимостью 10 млн долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, экс-депутат сотрудничал с представителями Федеральной службы охраны РФ.

Он передал коллекцию раритетных автомобилей для экспонирования на выставке "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации" в Москве.

Как отмечается, спецслужбы РФ использовали автомобили в пропагандистской деятельности "путем формирования культа величия РФ, положительного отношения граждан к власти и силовым структурам и мотивации молодежи к прохождению военной службы по контракту".

В переданную коллекцию вошли восемь коллекционных автомобилей: ПАКАРД TWELVE, 1936 года, ЗИС 110 Б, 1947 года, ЗИЛ 111А, 1966 года, ЗИЛ 111 Г, ЗИЛ 111 Д, 1966 года, ЗИС 115, 1953 года, ЗИЛ 41051, 1985 года, ЗИЛ 41041, 1998 года. По информации СБУ, стоимость переданной коллекции составляет около 10 млн долл.

Также смотрите: Получил подозрение митрополит Святогорской лавры Арсений, во время службы "сливший" расположения блокпостов Сил обороны на Донетчине, - СБУ. ФОТО









За активное сотрудничество со страной агрессором, "одесский депутат" систематически получал положительные отзывы от представителей политической элиты врага, а также был награжден грамотой от генерала ФСО РФ.

Также смотрите: Собирал разведданные о ПВО и наводил ракеты РФ на здания Службы безопасности: СБУ задержала агента ФСБ в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас фигурант скрывается от правосудия за рубежом, он объявлен в международный розыск. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.